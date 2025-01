Részletesen bemutatták: itt az igazság Hofi Gézáról

Mező Gábor volt a Patrióta vendége, ahol Hofi Géza szerepéről és munkásságáról beszélgettek Dér Stefivel. A legendás humorista szerepe a Kádár-korszakban nemcsak szórakoztató, hanem politikailag is meghatározó volt. De vajon hogyan vált Hofi a diktatúra „gőzleeresztő szelepévé”? Miért parodizálhatta Kádár Jánost, miközben közel állt az akkori politikai elithez? És vajon tudatosan alakította-e a „kisember” karakterét, vagy a rendszer részeként működött?

Mező Gábor kutató, újságíró a beszélgetés elején kiemelte: Hofi remek komikus volt, amit nem is lehet és nem is szabad elvitatni tőle. Ugyanakkor a szerző elárulja, hogy rengeteg kritikát kapott, amiért munkája során a Hofi-jelenség mögé is megpróbált benézni, hiszen nagyon sokan szerették a humoristát.

Hofi Gézát a »szelepek« közé kell sorolnunk”

– szögezte le Mező, aki szerint Hofinak éppen elég volt az, hogy az egykori ÁVH-s Komlós János állt mögötte, mint mentor, mester, támogató és szerzőtárs. „Ennél erősebb bekötöttség nem kellett a Kádár-diktatúrában” – jegyezte meg Mező Gábor, hozzátéve, hogy a kései, egyre inkább átalakuló Kádár-rendszerben Hofi eszköz-szerepe nagyon fontos jelenséggé vált, akárcsak a Táncdalfesztivál, amivel „jóllakatták a népet”, valamint azt demonstrálták, hogy ez már nem a véres Rákosi-korszak.

„Ha az átlag ember egy rossz szót mondott, azt azonnal lejelentették, és nagyon komoly következményei lettek. Pontosan ki volt találva, hogy ki parodizálhatja Kádár Jánost.

Azt a Kádár Jánost, akitől az első Mercédesét megkapta. Ők ilyen viszonyban voltak, együtt jártak vadászni is – nagyon jóban voltak”

– magyarázta az újságíró, aki szerint azonban, ha jobban fülelünk, észrevehetjük, hogy Hofi szövegeiben valójában semmiféle valódi rendszerkritika nincsen, csupán arról beszél, hogy ezt a rendszert lehet kritizálni.

Mező szerint Hofi folyamatosan játszotta az egyszerű proligyereket, miközben nem volt az. Illetve azt is eljátszotta, mintha ő soha semmiről nem tudna valójában, mindent rátolt Kómlósra, ami a szerző szerint ki volt találva, éppen azért, hogy Hofi amennyire lehet, maradjon tiszta. „Nem csak én mondtam ki ezeket a dolgokat Hofi Gézáról, hanem már mások is (...) sőt, ő maga is kimondta” – jegyezte meg a újságíró.

Mező szerint egy Hofi-szintű tehetség bármelyik korban befutott volna, mert megvoltak a hozzá való képességei, de ha nem működött volna együtt az akkori rendszerrel, akkor vagy hallgatnia kellett volna, vagy emigrálnia. „De ő nem is akart más választást. Lehetett volna más választása, mindig van más választás.

Nem kell feltétlenül egy diktatúra bohócának lenni. Azért ne tegyünk már úgy. Ő meghozta ezt a döntést, és elég jól élt”

– fogalmazott Mező, aki szerint Hofi onnantól nem érezte jól magát, hogy jobboldali kormány lett Magyarországon, sőt, „sötét világként” jellemezte azt a korszakot, ahol már nem az ő elvtársai ültek a vezetői székben.