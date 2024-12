A jelenlegi közgazdasági struktúra fenntarthatatlan, mert még nyomokban sem másolja a természetet – Tkacsik Márta a Mandinernek

Mindeközben pedig húszévesen férjhez ment, és gyors egymásutánban megszületett a két kislánya.

Akkoriban ezt sem gondolkodtuk túl. Megszülettek a lányok, én pedig élveztem, hogy a családban végre elővehetem a női oldalamat, és gondoskodhatok róluk. Húszéves koromig a fakanalat sem fogtam meg, de akkor eldöntöttem, hogy megtanulok főzni. Emlékszem, amikor megvettem az első szakácskönyvemet, ami tele volt a nemzetközi konyhák receptjeivel, anyukám nevetett, mondván, minek az nekem, ha egyrészt úgysem kapni hozzájuk megfelelő alapanyagokat, fűszereket, másrészt meg talán elsőként egy rendes kelt tésztát kellene tudnom sütni. De nekiveselkedtem, és ha ötször nem sikerült, akkor sem adtam fel; gyorsan lett rendes kelt tészta is, meg sok hasznos konyhai technikai tudás. Ugyanígy voltam a szabással-varrással. Jöttek a Burda magazinok, nekiálltam, először csak pizsamákat varrtam, aztán vérszemet kaptam, és végül már a kosztümjeimet is magam készítettem; az volt a legnagyobb sikerélmény, amikor sikerült kevesebb anyagból megvarrnom valamit, mint ahogyan az a Burdában szerepelt. Megtanultam kötni is, meg ékszereket terveztem és gyártottam, amiket aztán zsűriztettem a kassai múzeumban, és hétvégi vásárokba vittem. Abból vettük az első autónkat, egy használt Škoda 100-ast. Ösztönösen éreztem, hogy szükségem van a kétkezi tevékenységre, mert az csak az enyém, és máshogy, de nem kevésbé fontos módon tartja karban az agyat és a lelket, mint a tudomány.

Ekkor kezdett el kertészkedni is?

Nem, már később, a Magyarországra költözésünk után. Ami egyébként a férjem vágya volt, én jól elvoltam Kassán; eleinte nem is igen találtam a helyem, Budapestet kifejezetten utáltam. Aztán szép lassan megszoktam, de mindig hiányzott valami. Előbb balkonládákban ültettem ezt-azt a VI. kerületi lakásunk folyosóján, aztán vettünk egy telket a Cserhátban, azt cserélgettük közelebbikre. A cél egyszerű volt ezek művelésével: együnk jól és jót. A nagy volumenű projektek mellett lelkesen befőztem, savanyítottam, ahogyan azt anyukámtól is láttam, aki nagyon ügyes volt a családi étrend összeállításában. Kevés húst, sok rostot ettünk, időnként az Élet és Tudományból vett tippeket, recepteket. Az életem hosszú ideig így nézett ki: hét közben dolgoztam meg repkedtem szerte a világban mindenféle multi, majd egy vezetési tanácsadó cég képviseletében, aminek negyedrészben, három férfi mellett a társtulajdonosa voltam, szombatonként meg rohantam túrni a földet. Aztán 2012-ben egy szombati napon úgy döntöttem, elég volt az állandó készenlétből, az átdolgozott éjszakákból, de legfőképpen abból, hogy a szívem mélyén már rég nem láttam értelmét annak, amit csinálok.

És kiszállt.

Inkább beszálltam. A valóságba. Az önmagát a teremtés csúcsának tartó ember alkotta világ ugyanis már régen nem az. Szétziláltuk a természet működését, az ökoszisztémákat, aminek valószínűleg rendszerszintű összeomlás lesz a vége.

A jelenlegi közgazdasági struktúra, amit én is olyan lelkesen építettem, fenntarthatatlan, mert még nyomokban sem másolja a természetet.

Ellenkezőleg, éppen ellene megy. És ha egy szöveten egyszer ekkora lyuk, vagy inkább lyukak támadtak, azt lehetetlen többé összefoltozni.

Az ökoszisztémák feldúlása miatt keletkeztek a lyukak?

Mondok egy példát, hátha úgy érthetőbb. A természetben, ahogyan a társadalomban is, minden egyes élőlénynek, részegységnek és történésnek megvan a funkciója, de ezek nem válnak el szervesen egymástól sem időben, sem térben. Nem az történik, hogy például a szarvasbogár meg a poloska vagy a földben a lárvák szigorúan egy kilométer távolságra élnek egymástól, és mindegyikőjük egymástól elkülönülve kizárólag azt csinálja, amiben a legjobb. Együtt alkotnak egy antagonisztikus egyensúlyt, amelyben állandó változás, dinamika van, de közben egy láthatatlan szálakon egymást segítő, hihetetlenül rugalmas együttműködés is. A jól funkciónáló szervezetek így működnek, akár az egészséges emberi test. Az autonóm parasztgazdaságok élet­képességét is e rugalmas zártság biztosította. Ma ez eltűnőben van, és az ipari forradalom óta csúnyán elkormányozódott globális világnak teljesen más a mintázata.

Vagyis?

A fogyasztói, gyártási, de minden ember alkotta lánc szétdarabolódott, a külön funkciókra egyszerűsített egységek helyileg is távol kerültek egymástól. Ez ideig-óráig valóban növeli a hatékonyságot, de végtelenül kiszolgáltatottá is tesz: ha csak egy elem kiesik, pillanatok alatt egész rendszerek dőlnek össze kártyavárként. És nekünk nincs se rálátásunk, se ráhatásunk a működésre. Pláne, mert az egész világ szerződéseken alapszik, amelyeket B vagy C tervek nélkül vésnek kőbe, mert úgy drága lenne: mivel nem biztos, hogy használni fogják őket, nem érik meg a költségüket – ez a fajta rugalmatlanság csak növeli a kiszolgáltatottságot. A mezőgazdaságban uralkodó szemlélet pedig, amely szintén a hatékonyságot, a terméshozam minél nagyobb növelését veszi alapul, egyenesen életveszélyes.

Mert hamarosan nem marad elég termőföld?

Is. De a monokultúrákkal és a talaj­munkák erőltetésével kizsigerelt termőföld miatt már régen előállt az egyik legnagyobb civilizációs probléma: a minőségi éhezés. Ma egy átlagos ember a legnagyobb jóindulattal is maximum ötvenféle, ráadásul egyre vacakabb beltartalmú növényt eszik, az ipari méretekben termesztett kultúrnövények száma pedig tizenkettőre csökkent, ezekből állítanak elő mindent. A múlt század fordulóján még egy szegényebb magyar parasztcsalád is többszázféle növénnyel táplálkozott a tyúkhúrtól a hüvelyesekig. Abba már bele sem megyek, hogy az elbírhatatlan bürokratikus kötelezettségek miatt hány, mindez ellen tenni akaró kisgazdaság zár be naponta az unióban. Az is beszédes adat, hogy a több mint négy és fél millió hazai foglalkoztatottból mindössze kétszázezren dolgoznak a mezőgazdaságban, beleértve az adminisztratív munkásokat, a gép- és a vegyszerkereskedőket is – ez az arány egyébként mindenütt hasonló a nyugati világban.

Ezért kezdte építeni azután a bizonyos megelégelős szombat után a Patikakertet? Csepp a tengerben, mégis több, mint a semmi?

Igen. És mert akkoriban inzulinrezisztenciával diagnosztizáltak, ott lebegett felettem a cukorbetegség réme. De ahogy soha semmibe, úgy természetesen ebbe sem akartam belenyugodni. Elkezdtem kutakodni, mit tehetek az egészségemért, így találtam rá a gyulladáscsökkentő bioflavonoidokra, amelyeket Szent-Györgyi Albert az emberi test szürke eminenciásainak nevezett, és az elsőt ő fedezte fel. Ezek főként a bogyós gyümölcsökben találhatók meg, amiket viszont alig fogyasztunk. Akkor úgy döntöttem, persze a szokásos módon, rögtön a dolog könnyebbik végét megfogva, hogy márpedig én az életem következő ötven évében azon leszek, hogy visszahozzam ezeket divatba. Akkor megvolt már az első földterületem Budajenőn, vettem még hozzá néhányat, és elkezdtem élni az álmomat.

Parasztgazdaság? Mintakert?

Mindkettő és egyik sem. Ha mindenáron kategorizálni kellene, akkor úgy fogalmaznék, hogy a Patikakert egy életvédő, biodiverz, vegyszer nélküli, minősített ökogazdaság, többszázféle válogatott növénnyel, állatokkal – a birkákat és a tyúkokat teljes értékű munkatársaimnak tekintem – és azok egymást támogató, komplex, harmonikus együttélésével. A fő profilunk a bogyós gyümölcsök termesztése. És korszerű vagy sem, a hatóanyag megtartása végett kézzel szedjük le az évi másfél millió bogyót, amiből itt, a kis helyi üzemünkben mindenféle sűrítmények, aszalványok és ecetek készülnek.

Vagyis most sem dolgozik kevesebbet, mint csúcsvezetői korában.

Nem. De ennek, mivel az elejétől a végéig részt veszek az összes folyamatban, az eredmény pedig hasznos és szó szerint kézzel fogható, legalább látom az értelmét is. És hiszem, hogy a sok önnel kezdődő kifejezés mellett – önismeret, önfejlesztés, öntudat, önszeretet – részese lehetek a mi visszahozásának. Ma, amikor egyre bizonytalanabb, képlékenyebb minden, mert nemcsak a természetet meg a hitet vették el tőlünk, de a nemi identitásunk is megkérdőjeleződik, mindez már a transzhumanizmus és az embert a géppel összekötő mesterséges intelligencia árnyékában, nincs más kiút, mint újraépíteni a valódi közösségeket. Nem úgy, hogy ugyanolyan formában térünk vissza a régiekhez, hiszen az, akárcsak az őseink életmódjának a szolgai lemásolása, nem lenne bölcs dolog és nem is járható. Nekem az egészséges alapanyagok megtermelése mellett ezért ez a fő célom a Patikakerttel: összefogni a hozzám hasonlóan „korszerű” gondolkodókat és együtt létrehozni még nagyobb köröket. Egy nagy bajom van, arra még én sem tudtam kitalálni semmit, hogy mit kezdhetnénk a túlméretezett városokkal, amelyek az egyre szűkülő életterek miatt tele vannak frusztrált, szorongó emberekkel.

Mégis, „meg kell kísérelni a lehetetlent, hogy az ember a lehetségest elérje”?

Igen. Ez Hermann Hesse sora, aki Hamvas Béla mellett a kedvenc íróm. És a végére, ha lehet, még egy gondolat. Bár a világunk baja valószínűleg csak nagy széteséssel orvosolható, feladni soha nem szabad – az öngyilkosság nem méltó hozzánk. És az a gyanúm, hogy

a túlélés kulcsa inkább a nők kezében van.

Mert mi horizontálisan gondolkodunk, és nem a versengés a lényegünk, hanem a harmónia, az egyensúly keresése – ahogyan a természet is a lényege szerint erre törekszik. Ami nem azt jelenti, hogy hadban állnék a férfiakkal, vagy azt gondolnám, hogy ne lenne szükség rájuk. Nagyon is van: a határozottságuk, a fizikai erejük, mint az emberiség történetében már sokszor, nemsokára ugyanúgy kelleni fog.