A Nyugat korszakának vége, eljött Eurázsia ideje!

Megjelent a Kommentár konzervatív folyóirat legújabb száma, melynek témája ezúttal Eurázsia fogalma. Békés Márton főszerkesztő bevezető írásában a „Nemzeti szövetség” fogalmát járja körül. Mit ért ez alatt a szerző? Mint írja, különösen a rendszerváltoztatás után 35 évvel és a Nemzeti Együttműködés Rendszerének immáron 15. évében járva érdemes elgondolkodni azon, hogy a 2010 és 2024 közötti időszak bizonyosan az 1989/90 óta érvényesülő demokrácia legfontosabb eseménye, de egyben olyan történelmi mintázatok folytatója is, amelyek a modern Magyarország – kis megszakítással – egész 1867 és 1944 közötti korszakát jellemezték.

Ez nemcsak politikatörténeti párhuzamokat, hanem történetpolitikai összefüggéseket is feltár előttünk. „Arról van szó, hogy a dominánspártiság és a hosszú kormányzás maradandónak bizonyuló történelmi modellje mellé most is egy nagy nemzeti vállalkozás célkitűzése és a mögötte meghúzódó össztársadalmi konszenzus kívánalma társul.” Ennek megvalósítását márpedig szellemi és politikai, kulturális és társadalmi, azaz elméleti és gyakorlati szinten egyaránt képviselni kell, a kettőt pedig integrálni szükséges.

Az a történelmi erő, amely képes mindezt végrehajtani, nem más, mint a magyar jobboldal, melynek további bővülése a választások megnyerésén túl arra képesíti, hogy kellő felhatalmazással képviselje a nemzet egészének ügyét, azaz a nemzeti maximumot.

Henri de Montety francia történész a művészet realista megközelítéséről írt.

Szerinte csakúgy, mint a realizmus fogalmával, a modernitás művészettörténeti értelmezésével is óvatosan kell bánnunk. Az úgynevezett modern művészek, mint Puvis de Chavannes, Vincent van Gogh és Gauguin, Rippl-Rónai, sőt később Edward Hopper vagy Schéner Mihály, többnyire valójában szemben álltak a modernitással. Megértették, hogy a művészet a reneszánsz óta eltelt időszakban zsákutcába került. Lehengerlő bátorsággal cáfolták meg a naturalizmus alapjait. A naturalizmus arról szól, ami látható, a realizmus viszont arról, ami ténylegesen létező.

Máthé Áron történész a kevéssé ismert Variházy Oszkár alezredes budapesti ostrom alatti tevékenységét mutatja be.

Mint érvel, a magyar katonai gondolkodásban és a történeti hagyományban is létezik egy paradoxon. Aki 1944. október 15., azaz a nyilas-puccs után nem esküdött fel Szálasira, azt elismerés illeti; viszont aki átállt a szovjetekhez, az már a fél évszázadnyi kommunista propaganda ellenhatásaként inkább a „nemszeretem” kategóriába tartozik.