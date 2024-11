Pedro Almodóvar is beszállt az eutanázia körüli vitába

Ahogyan mindezt végigkövetjük, Almodóvár sorra idézi meg munkássága visszatérő momentumait.

Mint megannyi alkotásában, ebben is erős és független nők állnak a középpontban,

a homoszexuális rendező bár már közel sem foglalkozik annyit a filmjeiben a nemi identitásával, mint a korai műveiben, de azért ez egy apró szegmens erejéig itt is megjelenik, és a keserű téma ellenére halványan megcsillan a munkái többségére jellemző mediterrán derű is. És miközben a rendező folyamatosan érzékelteti az egykori háborús tudósító és írónő párbeszédeiben a rájuk jellemző mély intellektust, azaz folyamatosan repkednek a festők, írók vagy éppen a régi korok nagy filmsztárjainak nevei, kicsit az lehet az érzésünk, hogy Almodóvár saját kedvenceit sorolja fel, vagy – rosszindulatúbb megközelítésben – henceg kissé a műveltségével.

Julianne Moore és Tilda Swinton A szomszéd szoba című filmben.

Viszont kifejezetten rokonszenves, ahogyan odaszúr az összes politikai oldalnak és jelenségnek, beleértve a szélsőjobbot, a neoliberalizmust, a me too-t és a klímaszorongókat, ráadásul ízlésesen és elegánsan. De sokkal fontosabb, hogy annak ellenére, hogy ez az első angol nyelven forgatott filmje, szimpatikus módon nem amerikanizálódott el, a komor téma ellenére is kerüli a hatásvadászatot, a túlzott drámaiságot és a nagy gesztusokat. Olyannyira, hogy ez a visszafogottság idővel visszafelé sül el, elidegenít a szereplőktől, nem teremti meg az emocionális kötődést a karakterekkel, aminek következtében a katarzis is elmarad.

Julianne Moore csodálatos, mint mindig, de elhalványul Tilda Swinton mellett.

Igaz, az ő szerepe jóval hálásabb, hiszen az élettől búcsúzú nő megformálásában sokkal több árnyalat és mélység megjelenítésére nyílik lehetősége; talán újabb Oscarra is esélye nyílna az alakításával, ha maga a film erőteljesebb lenne.

Viszont sajnos nem az. Bár A szomszéd szoba kifejezetten élvezetes, hangozhat ez akármennyire is furán a történetéből kiindulva, de a személyes hangvétel ellenére is csupán lábjegyzetnek tekinthető Almodóvár elképesztő karrierjében. Szerencsére azonban a főszereplőjével ellentétben a rendező még nem a búcsúlevelét írta meg, jelenleg is új filmen dolgozni.