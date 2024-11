Heteroszexuális férfiből biszexuális nő – az egyik legnépszerűbb angol írót is utolérte a woke

Ami érdekes, hogy a változtatások többsége még a woke legnagyobb ellenzői számára sem igazán zavaró. Ugyanis amíg a könyv Londonban, a film Chicagóban, addig a széria New York szélsőliberális közegében játszódik, így kifejezetten szervesnek és valahol magával értetődőeknek hatnak a módosítások. És valamelyest izgalmasabbá is teszi, hogy ugyanazokat a problémákat és szituációkat így teljesen más kontextusban és nézőpontból ábrázolják. Szintén pozitívuma a sorozatnak, hogy csak lazán kapcsolódik az alapanyaghoz, nem ugyanazt a történetet nézhetjük meg újfent. A főszereplő például csak gyorsan elhadarja a legfájdalmasabb szakításait, a legutóbbi exe sem annyira hangsúlyos, alig-alig tűnik fel a részek többségében,

sokkal inkább egy fiatal lány vergődését és útkeresését kísérhetjük végig a nagyvárosi magányban.

Akit Zoë Kravitz imádnivalóan és végtelenül hitelesen formál meg; a tíz epizód még nagyobb lehetőséget nyújt a karaktere árnyalására.

Kár, hogy a többi szereplőt már nem ilyen gondosan írták meg, ennek köszönhetően a szezon második felében olykor unalomba fullad az egész. És sajnos a jelenbe átültetett sztori miatt a zenék sem olyan szuperek, mint a Pop, csajok, satöbbiben. Most nem „a régen minden jobb volt” típusú kesergésről van szó, de a modern hiphop-, trap- és popdalok egyszerűen nem olyan fogósak, mint az abban megszólaló pop-rock számok. Talán érezhették ezt a készítők is, mert a legdrámaibb helyzetben a modern tételek helyett a 2000-es változatban is hangsúlyos Stevie Wonder-sláger, az I Believe (When I Fall in Love It Will Be Forever) kúszik be.

Mindemellett a visszafogott poénok és a gyakran leülő cselekmény miatt csak bátortalanul ajánlható a széria, Nick Hornby és a nyomában járó Stephen Frears-féle mozgókép rajongói számára azonban érdekes élményt nyújthat. Összességében a zárórész után is szívesen néztük volna tovább, de talán az erőteljes woke ütött vissza, vagy az említett gyengeségek voltak az okai, d eolyan kevés nézője akadt, hogy nem rendelték be második évadot.