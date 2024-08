Az értéket szeretném megmutatni, nem a pusztulást

Nyitókép és fotók: Mandiner / Ficsor Márton

Ha nincs a nagymama háza Kisecseten, nincs fotózás sem?

Ezen én is sokszor gondolkodom. Pláne, mert olyan sok véletlen kellett hozzá, hogy a nagy­mamám eljusson ebbe a pici nógrádi faluba.

Hogyan került a fővárosból éppen oda?

A vidéki élet, létforma, annak minden előnyével és hátrányával, örömével és bánatával nem volt ismeretlen a számára. Kecskemétről származik, a nagymamája, vagyis az én ükanyám nagygazda volt a tanyavilágban. Sokszor mesélte, hogy a háború mellett, ellenkező előjellel, ez volt az egyik meghatározó élménye gyerekkorában: testközelből látni, hogyan működik egy ilyen gazdaság. Az aratást különösen gyakran felemlegette, ahogyan ebédkor a szépen megterített hosszú asztaloknál ültek a napszámosok; annyiszor hallottam erről, hogy szinte saját emlékként égett belém a gyönyörű, verandás parasztház árnyékában kanalazó emberek képe. A nagymamám aztán tizen­nyolc éves korában férjhez ment, és Budapestre került, ám mindig visszavágyott a faluba, a kertbe, a vidék jó értelemben vett egyszerűségébe. Ezért miután a nagypapám korán meghalt, anyukám meg Keszthelyre került dolgozni, kitalálta, hogy vesz magának valahol egy parasztházat. De nem azért, hogy „vikkendezzen”, ahogyan Nógrádban mondják a Pestről érkező nyaralókra, hanem hogy legyen egy kis földje, konyhakertje, amit a két kezével – fizikailag is visszatérve a gyökereihez – megművel. A közeli faluban lakó ismerőseit látogatta meg, ők ajánlották neki, hogy esetleg nézzen körbe Kisecseten. Átmentek, megálltak egy romos, lakatlannak látszó ház előtt, mire a szomszédban kapálgató asszony odakiabált, hogy pont most temetik a bácsit, valószínűleg eladó lesz a ház, jöjjön vissza néhány hét múlva. Így is történt, és valóban, ezzel új fejezet nyílt az én történetemben is.