Alexiánus Testvérek – a betegek és idősek védelmezői, akik a horrortól sem riadnak vissza

A jelenleg két szerzetesből álló magyarországi Alexiánus misszió fiatalnak mondható.

Győrújbaráti kolostorunk 2006-ban került felszentelésre és az általunk fenntartott Szent Erzsébet Otthon 2007-ben nyitotta meg kapuit.

Ahogy a magyar társadalom öregszik, egyre nagyobb szükség van idősotthonokra. Ezt látta meg a magyar alapító, Czébán József Ferenc (1941-2013), és választotta fő küldetésünkké az idősekről való gondoskodást. Ahogy ő mondani szokta: „a mi imádságunk a betegágy”.

Hogy látod a mai kort, mennyire jelennek meg az idők jelei? Mit javasolsz annak, aki érdeklődik a vallás és Jézus tanításai iránt, de még nem szánta el magát. Egyáltalán maradhat-e valaki tiszta manapság?

Ahogy már említettem az egész világban tapasztalható elvallástalanodás minket is érint, de ember legyen a talpán, aki ebben a széttöredezett világban megtalálja az igaz, örök értékeket. Az internet tele van hamis prófétákkal, mindenről találhatunk a saját véleményünket megerősítő gondolatokat és persze a szöges ellentettjét is. Úgy érzem, hogy az egyház szervezete is elöregedett, nem értjük és nem tudjuk megszólítani a mai fiatalságot, és nincsenek pozitív modelljeink, mai Jézusok, akiket követhetnénk.

Azért szerencsére még Krisztus vezet a több mint 1 billió „követővel” (ennyi katolikus él a földön), míg a második Cristiano Ronaldo csak 170 millióval kullog utána a Facebookon. (nevet)

Magam egyébként késői hivatás vagyok, nem titok, rendbe lépésem előtt nem gyakoroltam a vallásomat. Aztán volt egy pillanat amikor éreztem, hogy valami nagyon hiányzik az életemből. Beírtam a Google-ba, hogy magyarországi szerzetesrendek, és hát az Alexiánusok voltak az elsők a sorban. Biciklire pattantam, becsöngettem a kolostor kapuján és közöltem József testvérrel, hogy szerzetes akarok lenni, ennyi. (nevet) Azóta pedig eltelt 13 év és még itt vagyok.