„Az út végén majd megpihen, hívogat egy új világ” – Isten veled, Kátya!

Villámcsapásként érte az országot a hír ma reggel: hosszan tartó betegség után, 41 évesen, péntek hajnalban elhunyt Tompos Kátya Jászai Mari- és Junior Prima díjas színművész, énekes.

„Mély fájdalommal tudatjuk veletek, hogy hosszan tartó betegség után Tompos Kátya Jászai Mari és Junior Prima-díjas színésznő, énekesnő ma hajnalban elhunyt, békésen távozott családja körében. Nagyon sokat jelentett számára, hogy betegsége hírére az ország egy emberként mozdult meg és fejezte ki támogatását valamilyen formában, ez a szeretet erőt adott neki és reménnyel töltötte ki utolsó heteit” – írta közleményében a család.

És valóban: Kátyáért az elmúlt hónapban egy egész ország fogott össze.

Néhány héttel ezelőtt ugyanis a Fábián Juli Emlékalapítvány adta hírül a Facebookon, hogy Tompos Kátya a rák egy olyan ritka válfajában szenved, amire a legmegfelelőbb kezelés Magyarországon nem elérhető.

„Szeretünk Kátya”

A színésznő önerőből kezdett el egy kezelést, ennek ára viszont felemésztette az anyagi kereteit és tartalékait, illetve a barátai által korábban összegyűjtött összeget, így az alapítvány gyűjtést szervezett: ennek része volt május 25-én a „Szeretünk Kátya” címet viselő jótékonysági gála a Szegedi Nemzeti Színházban, melyen a fellépők mellett közel hétszázfős vendégsereg támogatta a színésznő gyógyulását,

összegyűjtve a külföldi kezelés finanszírozásához szükséges pénzösszeget.

„Nemcsak erre a gyógykezelésre gyűlt össze, hanem lehet, hogy még egy olyan drágább kezelésre is, amiről nem is álmodtunk. Ez tényleg olyan, mintha az ország összefogott volna valakiért. Az emberek megmutatták, hogy össze tudnak tartani, még ebben a fura világban is” – mondta nemrég a Story Magazinnak Hrutka Róbert, aki nemcsak az est egyik fellépője volt, hanem az egész esemény zenei rendezője és szervezője is.

A család közleménye szerint a színésznő rendelkezett arról is, ha az összegyűlt összeget nem tudná felhasználni. „Kátya halála előtt rendelkezett azokról a lehetőségekről is, ha az összegyűlt összeg meghaladja a kezelése költségeit vagy – mint sajnos jelen esetben – ha nem lesz lehetősége befejezni” – tette hozzá közleményében a családja és menedzsmentje.

Kátya Lázár Ervin: Berzsián és Dideki című színművének próbáján a Nemzeti Színházban 2009-ben (Fotó: MTI/Kollányi Péter)

Magyar-orosz kettős identitás

Tompos Katalin orosz anya (Valentyina Szigyelnyikova) és magyar apa (Tompos Károly villamosmérnök) gyermekeként született Budapesten, ráadásul éppen egy olyan időszakban, amikor sem a nyelvet, sem a hozzá kapcsolódó politikai asszociációkat nem kedvelték igazán a magyar emberek.

Hogy ebből Kátya érzett-e bármit is, arról korábban így nyilatkozott egy Képmás-interjúban: „Szerintem akkoriban nem beszélt még olyan jól magyarul, hogy értse, ha meg akarják bántani, és abszolút jóhiszemű volt. Neki egyébként is volt ennél fontosabb gondja, hiszen apu elvesztése után egyedül kellett fölnevelnie.”

Ugyanebben a beszélgetésben Kátya azt is fejtegette, nehezére esik-e váltogatni két anyanyelvét. Mint mondta: máshol vannak a hangsúlyok. „Ha most fölhívna anyukámat, és átváltanék oroszra, eleve két-három hangszínnel feljebb beszélnék.

Az orosz hangzása gyerekesebb, játékosabb, a magyar súlyosabb, karakteresebb, pattogósabb.

Érdekes lenne egy orosz népdalhoz írni magyar szöveget vagy fordítva”.

A színésznő édesanyja egy közös beszélgetés alkalmával elmesélte, neki fontos volt, hogy a lánya oroszul is megtanuljon, ezért otthon mindig oroszul beszélgettek. „Meg akartam őrizni az identitásomat, Kátya pedig szereti használni ezt a szép nyelvet” – fogalmazott az asszony.

Kátya rendszeresen utazott Moszkvába, az ott élő rokonaihoz. Egy másik interjúban elárulta: korábban decemberben mindig nagyon sokat dolgozott, de 2-3 éve rájött, milyen fontos az advent, az ünnepre való készülés.

Mivel anyai ágon orosz származású, így kétszer is ünnepelte a karácsonyt. Magyar és ortodox hagyomány szerint.

„Az összes anyai rokonom, nagymamám, unokahúgom Moszkvában él. A járvány miatt két éve voltam kint utoljára, de nagyon sokat beszélünk az interneten. Ezenkívül az édesanyámmal orosz szokás szerint, január 7-én szoktunk még egyet koccintani, és kikerülnek az asztalra az orosz ételek is. Olivier-saláta, kaviár, lazac. Anyukámnál ilyenkor teljes hangerőre van kapcsolva valamelyik orosz tévécsatorna, és közben azt túlkiabálva próbálunk beszélgetni meghitten” – mesélte pár éve a színésznő.

Reviczky Gábor és Tompos Kátya Cervantes Don Quijote próbáján a Nemzeti Színházban 2015. szeptember 16-án (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

A világot jelentő deszkák

Kátya gimnáziumi évei alatt Földessy Margit színitanodájában tanult, majd a Színház- és Filmművészeti Egyetem musical szakán végzett 2005-ben. „17 évesen anyukám elvitt Földessy Margit stúdiójába, ott találkoztam először azzal, hogy mindenki színész szeretett volna lenni és a színművészetire készült.

Ez az időszak sokat formált rajtam, néha kegyetlen volt, néha boldog pillanatokat éltem meg.

Úgy mentem oda, hogy jó kis szórakozás lesz, és ott szembesültem azzal, hogy szöveget kell tanulni, föl kell menni a színpadra, és mindenki engem néz” – fogalmazott erről az időszakról a Képmásnak.

Amikor először játszotta Sally szerepnél a Kabaréban, az előadás után a barátnője azt mondta neki, „milyen érdekes, hogy a prózát kevésbé tudod átélni, de az énekben minden átjött”.

Úgy tűnt, igaza lett. Kátya ugyanis felvételt nyert a Színművészetire – Kerényi Imre musical-operett osztályába. Diploma előtt egy évvel, 2004-ben Edith Piaf Mylord című dalával megnyerte a színművészeti egyetem dalversenyét, országos ismeretségét pedig a Vacka Rádió folytatásos mese hangjáték főszerepe hozta meg.

Az egyetem elvégzése után 2005-2007-ben a József Attila Színház tagja volt, majd 2007-2008-ban a Bárka Színházban játszott. 2008 és 2018 között pedig a Nemzeti Színház tagja volt, ahonnan sajnos nem túl jó szájízzel jött el.

Egyetlen dolgot bánok, hogy ezt a döntést nem sokkal hamarabb hoztam meg”

– nyilatkozta távozásakor. „Visszamenőleg jöttem rá, mennyire nehezemre esett a színházi rendszerben való létezés, de kezdetben rengeteget tanultam belőle. Alázatot, teherbírást, rendezőkhöz, kollégákhoz való alkalmazkodást. Aztán szép lassan rabjává váltam ennek a biztonságot adó rendszernek. Önbizalom és bátorság kellett volna, hogy előbb meglépjem ezt, de már kár siránkozni” – tette hozzá.

A színésznőt megviselte a színházban történt igazgatóváltás is, amelyről így mesélt: „Az igazgatóváltás miatt nehezebb lett a társulati lét is, sok lett a bizalmatlanság, feszültség és a káosz, én pedig az összes erőmet elvesztettem a folytonos alkalmazkodásban.

Alattomos módon kúszott belém az érzelmi kiüresedés.”

2009-ben a Magyar Televízió az Eurovíziós Dalfesztivál nyilvános pályázatára beérkező művek közül Zentai Márk dalának kizárást követően bejelentette, hogy Tompos Kátya a Valami Amerika 2. főcímdalával, a Magányos csónakkal fogja képviselni Magyarországot Moszkvában. Az énekesnő azonban a kiválasztását követően nyilatkozatot adott, miszerint vissza kell utasítania a dalfesztiválon való szereplést a színházi elfoglaltságai miatt.

„Semmi ágán egyedül, némán, lent a föld, fent az ég. Menni kéne, mozdulni végre, de visszatart valami még. Magányos csónak a tengeren, túl fog élni ezer vihart, mert egyre hívja a végtelen, de messze még a túlsó part. Hosszú az út az éjen át, talán a Hold vezet tovább, repít hozzád. Magányos csónak a tengeren, a szél sodorja, de megy tovább. Az út végén majd megpihen, hívogat egy új világ” – hangzik a jól ismert dal, ami a történtek fényében most egy teljesen más olvasatot is kapott.

A Kelet misztikus, távoli egzotikuma

A Nemzetiből való távozása után a színésznő szabadúszóként folytatta, párhuzamosan pedig énekesi karrierje is beindult. 2013 novemberében Keresztül Európán címmel jelent meg első szólólemeze, amely egy varázslatos zenei utazás Angliától Oroszországig: tele angol, francia, bolgár, magyar és orosz nyelven énekelt dalokkal.

2019-ben Kátya énekelte a Színházak Éjszakája himnuszát, Viszlek haza címmel, de közreműködőként számos énekessel, együttessel dolgozott már közösen: Zorán, a Budafoki Dohnányi Szimfonikus Zenekar, a Danubia Zenekar, Goran Bregovic, Borbély Mihály, a Modern Art Orchestra, a Hot Jazz Band, Sárközi Lajos és zenekara és Klezmer zenekar is koncertezett vele, a Söndörgő zenekarral pedig Indiában is megfordult. Utóbbi utazás óriási hatással volt rá, teljesen átformálta a gondolkodásmódját. Így emlékezett vissza rá:

„Amikor Indiában voltam, a harmadik világ szegénységébe csöppenve döbbenetes tapasztalat volt, hogy így is lehet harmóniában és boldogan élni. Akkor azt éreztem, hogy ezt a szemléletet be kell építenem az életembe. A keleti vallások arra tanítanak, hogy merd megismerni magadat, és aztán, ha kell, néha ki is radírozni az egódat. Akkor kinyílnak előtted a kapuk.

Ez a nyugati ember számára, aki egyre több tárgyat gyűjt maga mellé, és mindent magának akar megszerezni, nem egyszerű.

A Kelet misztikus, távoli egzotikuma talán megteremti azt a találkozási pontot, ami itt az ismerős hétköznapokban nem jön létre olyan könnyen.”

Tompos Kátya több filmben is főszerepet játszott, látható volt a Valami Amerika 2-ben (2008), Poligamyban (2009), a Köntörfalakban (2010), Nőm, nejem, csajomban (2012), Coming outban (2013), Valami Amerika 3-ban (2018) vagy például a Most van most című filmben (2019).

Kátya kálváriája

Kátya kálváriája 2021 őszén kezdődött, azonban betegsége ellenére egészen az elmúlt hónapokig tartott felolvasóesteket – Polcz Alaine Asszony a fronton című művéből.

„Akik láthatták Kátyát egyszer-egyszer színházban, felolvasóesten az elmúlt években, láthatták, hogy nincs jól.

Amikor a közeli barátok szembesültek azzal, mennyire titokban tartotta, hogy nagy a baj, az mindenkit megrázott”

– mondta az elmúlt hónapokról Hrutka Róbert.

Udvaros Dorottya, aki évekig Kátya kollégája volt a Nemzetiben, szintén döbbenten fogadta a színésznő betegségének hírét: „Nem is tudom, nem hiszi el az ember először, azt hiszem. Azt gondolja, hogy majd mindjárt rendbe jön, csak most egy kicsit elfáradt. Majd kicsit pihen, és akkor jó lesz. Erre gondol az ember, nem hiszi el, hogy nagyon komoly baj van” – mondta Udvaros, aki rendkívül tehetségnek tartotta kolléganőjét.

„Még egyszer köszönjük a család nevében, hogy megmutattátok az elmúlt hetekben Kátyának, mennyire szeretitek. Nyugodj békében, sosem fogunk elfelejteni!”