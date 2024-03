Nincs már szükség rá, hogy megbocsássunk Szendrey Júliának – Gyimesi Emese a Mandinernek

Nyitóképen: Barabás Miklós litográfiája Szendrey Júliáról, 1848. Fotó: Mandiner-archív

***

Szendrey Júlia és Petőfi Sándor voltak az első „hivatalos” álompár?

Először is érdemes belegondolni, mi kell ahhoz, hogy bármelyik párból álompár legyen. Mindenek­előtt: sajtó, vagyis olyan lapok sokasága, amelyek széles körben közvetítik ezt az imázst. Álompárnak lenni akkor is szerepet jelent, ha valóban lángoló és mély szerelemről van szó. A magyar közéletben az 1840-es években vált meghatározó véleményformáló, széles hatókörű erővé a sajtó, vagyis ekkor állt készen az álompárjelenség kitermelésére. Ha belegondolunk, nem is olyan meglepő, hogy éppen egy olyan költőhöz kötődik ez a fogalom is, aki magát a művészi hivatást, létformát is forradalmasította azáltal, hogy példátlanul tudatosan építette az imázsát, és így folyamatosan jelen volt a sajtóban.

Szendrey Júlia izgalmas, különleges ember és önálló alkotó volt”

Júliának hogy tetszett férje valóban jó ön­marketingje és az állandó reflektorfény?

Egészen máshogy élte meg a költőfeleség szerepét, mint az addigi alkotók hitvesei vagy mondjuk Arany János felesége, Ercsey Julianna. Nem maradt a háttérben passzív szereplőként, hanem nagyon is aktív társ és önálló gondolkodó volt. Ehhez biztosan hozzájárult az, hogy a nyilvánosság őt is megismerte alkotóként. Mindemellett egész életében fontosabbnak tartotta a belső világot, az önreflexiót, a mélyen megélt érzelmeket a külső látványosságoknál.