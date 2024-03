Friedrich Georg Jünger (1898–1977) német költő és esszéista közel nyolcvan esztendővel ezelőtt, a világháború árnyékában megjelent, The Failure of Technology: Perfection Without Purpose (a technológia kudarca – tökéletesség cél nélkül) címet viselő kötetében a legkeményebb ismert kritikát gyakorolja a gépesített civilizációra. Senki nem kutatta ilyen mélyrehatóan, hogy az elviekben az ember szabadságát szolgáló eszközök miért válnak rövid időn belül az egyén gazdasági, politikai és társadalmi szolgaságának eszközeivé – hogy mi az összefüggés a mindennapi élet mechanikus folyamatokra bontása és aközött, hogy a modern ember egyéniségét, egyensúlyát veszti, miközben egyre védtelenebbnek érzi magát.