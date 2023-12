Az ötödik elem – Győrffy Ákos olvasása közben

Amióta világ a világ, süt a nap, esik az eső, fú a szél. Néha hevesen süt, néha özönvíz mossa el a termőföldet, néha megreng a föld, és van olyan szél, ami házakat emel a magasba. A ház olyan, hogy emelhető, a vihar meg olyan, hogy emel, szóval ha nem a föld temeti, nem a víz sodorja a házat, akkor a szél forgatja. Föld, víz, levegő, negyedik elemnek ott a tűz. Amit nem temet a föld, nem sodor a víz, nem forgat a szél, azt fölperzseli a tűz. Nem mindig, sőt, többnyire nem temet, sodor, forgat, perzsel, a négy elem legtöbbször éltet. És ez sokmilliárd év statisztikai átlaga, szóval nyugi.

Az ötödik elemmel van a gond, bú és bánat, az ötödik elem statisztikai átlaga ennél rosszabb.

Ha megnézzük a pártízezer éves idővonalát, akkor azt látjuk, hogy az ötödik elem többször temet, sodor, forgat, perzsel, mint amennyit éltet. Az éltetés nem nagyon megy neki, ezért másban versenyzik.

Az ötödik elem azt hiszi, hogy szebben muzsikál, mint ahogy a szél fütyül az erdő ágai között, szebben farag, mint az eső, szebben mesél, mint a folyó, szebb képeket mozgat, mint amilyeneket a lángokban látni.

Ezt bemondásra kell neki elhinni, mert egyetlen más élőlény sem hiszi el, vagy legalábbis nem adják látványos jelét a rajongásuknak.

Nem tudjuk, hogy a farkasoknak a szélfütty vagy Mozart tetszik-e jobban, de azért az elgondolkodtató, hogy a szélfütty elől nem menekül, Mozartot hallva viszont óvatossá válik. És próbálj meg egy rózsát életben tartani a világirodalom remekeivel. Jó föld, egy kevés víz, kis szellő, napsütés - és a rózsa virul. Világirodalom összes - elhervad. Ebből azért le lehetne vonni pár következtetést.

Na de, mondjátok, az ötödik elem még a Holdon is járt, ahová nem jutott el a másik négy elem. Nem mintha akartak volna menni. Az ötödik elem olyan versenyeket szokott megnyerni, amelyeken egyedül indul.

Az ötödik elemmel az a legnagyobb baj, hogy nem figyel.

Pedig a farkas és a rózsa tanítani akarna neki valamit. Mozart is szép, a világirodalom is remek, a Holdról gyönyörű lehet a kilátás – de mindezek előtt azt kellene megérteni, mutatja a farkas és a rózsa, hogy az ötödik elem nem az ötödik elem, a négy elemből van ő is. Ritka szerencsés kombinációja a földnek, víznek, levegőnek, tűznek, ezért tud Mozartot játszani és világirodalmat írni, oda repülni, ahová akar. És ez sem az ő érdeme. Hanem az igazi ötödik elemé, legyen a neve, ha már mindenképpen nevet kell adni mindennek: a szeretet.

Egyébként fura, de ezt tanítja Mozart, a világirodalom és az űrrepülés is. Valahol azért értjük. Van remény.

