Úgy fest, hamarosan véget érhet a Disney LMBTQ-s érzékenyítése. A cég régi-új vezetője, Robert Iger szerint ugyanis káros a Disney-re nézve, ha ideológiai vitákba bocsátkozik és állást foglal ezekben a kérdésekben. Mint Iger egy interjúban fogalmazott:

a vállalatnak inkább a közönségére kell hallgatnia”.

Átalakulások a Disney-nél?

Ahogy arról korábban mi is írtunk, november huszadikával távozott posztjáról Bob Chapek, a Disney vezérigazgatója – egészen pontosan kirúgták, és visszakönyörögték elődjét, a 21. századi Disney-Godzillát másfél évtizedes munkával létrehozó Robert Igert. Ahogy kollégánk fogalmazott: 2020 februárjában érkező Chapek két dolgot ért el a tartalomipari mamutvállalattal két és fél év alatt:

csúcsra járatta a polkorrekt, progresszív propagandát, és mintegy 40 százalékkal csökkentette a cég értékét.

A Disney neomarxista újrahuzagolásának ideológiai alapjait korántsem a woke-hullám idején rakták le. Mint azt az Unheard nevű brit hír- és kommentároldal szerzője, Geoff Shullenberger felidézte: a folyamat kezdete két „militáns neomarxistához” kötődik a chilei íróhoz, Ariel Dorfmanhez é s Armand Mattelart belga szociológushoz, akik bő ötven évvel ezelőtt a rövid életű baloldali Allende-kormányzat alatt a chilei amerikai kulturális befolyás visszaszorításából igyekeztek kivenni a részüket.

A Disney évek óta igyekszik érzékenyíteni a gyermekeket a különböző LMBTQ-életmódokra és identitásokra.

Brothers and Sisters, Greys’s Anatomy, Ugly Betty, Love, Victor, High School Musical: A musical, hogy csak párat említsünk az efféle témájú filmekből és sorozatokból – a rajzfilmeket később külön is taglaljuk majd. De tovább megyünk: egy éve még az is szerepelt a tervek között, hogy a szereplők 50 százaléka LMBTQ+ vagy más kisebbség legyen.

Floridai törvények

Történt ugyanis, hogy Floridában született egy olyan jogszabály, amely a Szülői jogok az oktatásban nevet viseli. A törvény hasonlatos a hazánkban nemrég elfogadott gyermekvédelmi passzushoz, ugyanis kifejezetten tiltja, hogy az alsó tagozatos gyermekek szexuális irányultsággal és gender-identitással foglalkozó oktatásban részesüljenek, de tartalmaz olyan rendelkezést is, miszerint

tilos az ideológiai oktatás az idősebb, de nem megfelelő korú diák részére is.

A Disney, amelynek ikonikus szórakoztatóközpontja éppen ebben az államban helyezkedik el, és amely évek óta érzékenyíti gyermekeinket különböző LMBTQ-karakterek szerepeltetésével, úgy tűnt, a törvény hatására hadat üzent mindenkinek, aki meg szeretné védeni gyermekét a nem kívánt tartalmaktól.

A vállalatóriás úgy fejezte ki a nemek és a szexualitás osztálytermi oktatását korlátozó intézkedés elleni nemtetszését, hogy turbófokozatra kapcsolt, ami az érzékenyítést illeti: „Vállalatként az a célunk, hogy ezt a törvényt a jogalkotó hatályon kívül helyezze vagy a bíróság megsemmisítse” – reagálta akkor Karey Burke, a Disney General Entertainment elnöke. Sőt, a Disney olyannyira elkötelezett volt a téma iránt, hogy korábban azt is bejelentette,

a vállalat a munkatársak gyerekeinek a pubertásblokkolóit is kész kifizetni.

Florida sem volt rest reagálni a gyermekeket célzó fenyegetésre: a republikánus többségű törvényhozás nem sokkal ezután jóváhagyta a Walt Disney Co. vállalat vidámparkjainak otthont adó terület különleges adókörzeti státuszát megszüntető törvényjavaslatot.