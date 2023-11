Miklósa Erika Azahriahról: Tehetséges, és egy nagyon jó csapata van!

Miklósa Erika a Mandiner Karakter podcastjának következő vendége lesz. A műsorban Azhariaról azt mondja, örül annak, hogy már Magyarországon is van egy csapat, amelyik „teljesen más dimenzióba helyezi a magyar popzenét”.

Hogy pontosan mi volt az első reakciója, amint Azahriah nevét meghallja, az az alábbi videóból kiderül.

Miklósa Erika a Mandiner podcastjában örökbefogadásról, az Operáról, a köztévével való kapcsolatáról, tehetségkutatókról és a me too mozgalomról is beszél. Az adás premierje hétfőn 16.00-kor itt a Mandineren!

Mutatjuk Miklósa Erika első reakcióját Azahriah nevére:

Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád