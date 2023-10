Lenyűgöző film készült az Operaház dubaji turnéjáról

Az Operaház együtteseit a balett-előadások alkalmával a társulattal most debütáló Hontvári Gábor dirigálta, míg az operaesteket a Kossuth-díjas Kovács János vezényelte. A Pillangókisasszony váratlan meglepetéseket is tartogatott az együttes számára: betegség miatt Cso-cso-szan és Sharpless alakítói is beugrással énekelték szerepüket, ráadásul Haja Zsolt friss betanulásban most debütált az amerikai konzul színpadi alakítójaként.

A világ egyik leggazdagabb városának operaháza így írt a magyar vendégszereplésről:

Az elegancia és a szépség visszhangzott a Dubaji Opera falai között, amikor az új évad hajnalát egy remekművel ünnepeltük.

Ez a előadás tökéletesen ötvözi a szerelem, a varázslat és a szívszorító tragédiák narratíváját.”