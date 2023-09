Fly Dubai – az Emirátusokban vendégszerepel a Magyar Állami Operaház!

A Dubaji Opera meghívására A hattyúk tava és a Pillangókisasszony című produkcióival vendégszerepel 2023. szeptember 8. és 13. között az Egyesült Arab Emírségben a Magyar Állami Operaház.

A hételőadásos, kétprodukciós, összesen 244 művészt és munkatársat megmozgató túra

az intézmény egy évtizedes közel-keleti jelenlétének eddigi legnagyszabásúbb bemutatkozása,

egyúttal a magyar előadóművészet valaha volt második legnagyobb szabású vendégjátéka az OPERA 2018-as New York-i fellépése után. A mintegy félmilliárd forint összköltségű, 12 napos dubaji projektet teljes egészében a meghívó fél állja.

„Tegnap éjjel az első 104 »fecskével« elrepült az örökké perzselő nyárba, az Emirátusok fővárosába a Magyar Állami Operaház balett társulata és egy csapat műszakos kolléga. Ma követi őket a zenekar, azután énekes szólisták is érkeznek, végül a kórus. Összesen 244 operás kel útra, hogy a Hattyúk tavát és a Pillangókisasszonyt előadja összesen 7 alkalommal – és ez az út csak azért a magyar előadóművészet valaha volt második legnagyobb vendégjátéka és nem az első, mert az aranyérmest még 2018-ban hajtottuk végre New York-i célállomással,300-nál is több kollégával...

Nem győzöm hangsúlyozni, hogy minden fillért a meghívó fizet, nem a magyar adófizetők pénzén gyarapítjuk az Egyesült Arab Emirátusok kulturális kínálatát

– rangot ad, rangot is mutat ez a félmilliárdos összköltségvetésű meghívás” – fogalmaz közösségi oldalán Ókovács Szilveszter főigazgató.

Dubaji Opera

Az Egyesült Arab Emírségek legnépesebb városának szívében, a világ legmagasabb épülete, a Burdzs Kalifa közvetlen szomszédságában található Dubaji Opera 2016-os megnyitása óta ad otthont különböző prózai és zenés színházi műfajoknak, koncerteknek, kiállításoknak és konferenciáknak. A Janus Roston és az Atkins építésziroda által tervezett épület 2000 fős színháztermét Plácido Domingo fellépése nyitotta meg, de énekelt itt José Carreras is, az idei évadban pedig többek között a szentpétervári Eifman Balett fellépésének és Aida Garifullina áriaestjének is helyszínéül szolgál.

A Magyar Nemzeti Balett szeptember 8. és 10. között öt alkalommal mutatja be Rudi van Dantzig és Toer van Schayk koreográfiájával Csajkovszkij A hattyúk tava című klasszikus balettjét. Az előadás főbb szerepeit Melnyik Tatyjana és Yakovleva Maria (Odette/Odile), Timofeev Dmitry és Scrivener Louis (Siegfried), valamint Radziush Mikalai és Kekalo Iurii (Rothbart) alakítják.

Az előadásban közreműködnek a Magyar Nemzeti Balettintézet növendékei is, a Magyar Állami Operaház Zenekarát a debütáns Hontvári Gábor dirigálja. Ezt követően szeptember 12-én és 13-án Puccini Pillangókisasszony című operája Kerényi Miklós Gábor 2000-es rendezésében látható, a főbb szerepeket Létay Kiss Gabriella és Kriszta Kinga (Cso-cso-szán), László Boldizsár (Pinkerton), Gál Erika (Szuzuki) és Haja Zsolt (Sharpless) alakítják, az OPERA zenekarát és énekkarát Kovács János vezényli.

Az OPERA összesen 244 fővel utazott ki az Egyesült Arab Emírségekbe:

9 énekes szólistával,

2 karmesterrel,

66 zenekari,

23 énekkari művésszel

69 balettművésszel,

10 balettnövendékkel,

14 statisztával

24 színpadi műszaki és háttérmunkatárssal.

A dubaji vendégjáték a Magyar Állami Operaház csaknem egy évtizedes közel-keleti jelenlétének eddig legjelentősebb fellépése.

2012-ben az OPERA a Müpával partnerségben mutatta be Mozart Szöktetés a szerájból című operáját a maszkati Ománi Királyi Operaházban, illetve Katarban Verdi Aida című operájának előadásában vett részt művészeivel. 2018-ban ugyancsak Ománban Juan Diego Flórez koncertjén közreműködött a Magyar Állami Operaház Zenekara. 2017-ben az OPERA Zenekar a jordániai Dzseras római kori romjai között Andrea Bocellit kísérte egy különleges fellépésen, míg 2019-ben a dalszínház Goldmark Sába királynője című operájával vendégszerepelt Tel-Avivban, az Izraeli Operaházban.

Dubaji Opera belülről

Legutóbb 2020 elején az OPERA Zenekar a milánói Scala balettegyüttesének Giselle-produkcióját kísérte a kuvaitvárosi Dzsaber Al-Ahmed sejk Kulturális Központban, jövőre pedig – a régiós tervek szerint – Törökországban és Szaúd-Arábiában vendégszerepel a Magyar Állami Operaház társulata, egyéb távolabbi ázsiai úti célok, India és Japán mellett.

A 12 napos kaland tehát elstartolt, Isten óvjon minden magyart és velünk dolgozó külföldit is a dubaji forróságban!

– írja Ókovács Szilveszter.

Nyitókép és fotók: Dubaji Opera