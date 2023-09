„Az elejétől fogva éreztem, hogy sikerünk lesz” – íme, a fiatal karmester, aki A hattyúk tava fülbemászó dallamaiért felel az Opera dubaji turnéján

Az esti premier óriási sikert aratott, a dubaji közönség remekül ráhangolódott az előadásra, tapsoltak, ujjongtak, és csak úgy röpködtek a „bravó” kiáltások egy-egy jól sikerült etűd után.

„A hattyúk tava szereplői felejthetetlen előadást nyújtottak! Köszönet a Magyar Nemzeti Balettnek és a Magyar Állami Operaház zenekarának a kivételes produkcióért,

amely magasra tette a lécet, és mindenkinek, aki jelen volt, valóban emlékezetessé tette az estéjét”

– fogalmazott a premier után a Dubaji Opera.

Fiatal karmester debütált este

A hattyúk tava csodálatos és mindenki által jól ismert dallamaiért a dubaji turnén Hontvári Gábor, fiatal debütáns karmester felel.

Vele beszélgettünk Dubajban!

Hontvári Gábor – Németországban élő Junior Prima díjas magyar karmester, karnagy. A 2019–20-as évadtól a würzburgi Mainfranken Theater első karmestere és helyettes zeneigazgatója. A hazai zenekarok közül dolgozott többek között a Nemzeti Filharmonikus, a MÁV Szimfonikus és a Győri Filharmonikus Zenekarral. Németországban koncertezett a Jenaer Philharmonie, a Középnémet Rádió Szimfonikus Zenekara (Lipcse), a Nordwestdeutsche Philharmonie, a Göttinger Symphonie Orchester, a Nürnberger Symphoniker, a Folkwang Kammerorchester, a Bergische Symphoniker, a Gürzenich-Orchester Köln, valamint a WDR Sinfonieorchester együttesekkel. 2021-ben az Elbai Filharmónia épületében debütált a Hamburger Camerata élén. 2017-ben a Bayerische Kammerphilharmonie-t kísérte dél-koreai turnéjukra. 2018–19-ben Lorenzo Viotti asszisztenseként a klagenfurti színház Bohémélet produkcióját vette át. A 2017-18-as évadban Rasmus Baumann asszisztenseként vezényelhette Poulenc A karmeliták beszélgetései című művét a gelsenkircheni Musiktheater im Revierben. A drezdai operettszínház Orfeusz az alvilágban előadásait dirigálta Andreas Schüller asszisztenseként.

Fiatal kora ellenére számos szakmai siker áll már ön mögött. A mostani turné az Emirátusokban hova illeszthető be a pályája ívébe?

Ez mindenképpen egy óriási dolog. Többek között azért is, mert Magyarország egyetlen és elképesztően magas színvonalú Operaházának zenekarát ezen projekt során ismerhettem meg, s ugyanez igaz a Balettintézetre is.

Mivel ezek világhírű együttesek, azt gondolom, óriási privilégium, hogy itt lehetek.

Hatalmas öröm itt lenni, és mivel nagyon jól halad az egymásra hangolódás a zenekarral, így számomra személyesen is egy nagyon gazdagító projektről beszélünk.

Hány fővel érkezett a zenekar?

Nehéz pontosan megmondani, hiszen a zenekar mellett statiszták, illetve segítők is dolgoznak. Körülbelül nyolcvan emberre kell gondolni.

Otthon, az Operaházban nem ön dirigálja ezt az előadást. Hogyan érkezett a felkérés, hogy a dubaji turnén ön vezényeljen?

Ókovács Szilveszter főigazgató úr keresett meg azzal, hogy szeretné,

ha ezt a turnét elvállalnám egyfajta bemutatkozásként ebben a házban, és az esetleges jövőbeni együttműködések reményében is.

Természetesen nagyon szívesen vállaltam a feladatot, és nagyon örültem a felkérésnek.

A hattyúk tava mint bemutatkozó előadás az Operaházban... Nem rossz kezdés.

(Nevet) Valóban.

Azt gondolom, hogy mindenképpen méltó feladat

– ezt a főigazgató úr maga is így mondta annak idején. Persze már csak azért sem egy egyszerű a dolog, mert az ember nem öntörvényűen választ zenei megoldásokat, hanem egy nyolcvanfős balettet kell kísérni, ehhez pedig hihetetlen szenzibilitásra és tempóérzékre van szükség. Igyekszem a legjobbamat nyújtani, hogy e két erő együttműködhessen.

És akkor ezután irány a magyar Opera?

Mindenképpen óriási dolog lenne, nagyon boldog lennék, hogy ha ez megvalósulna. Ez kétségtelen. Még egyszer el kell mondanom:

óriási megtiszteltetés, hogy egy ilyen szintű zenekarral és egy ilyen színvonalú társulattal dolgozhatok.

Milyenek a zenekar körülményei? Vannak-e a turnéval járó nehézségek, s ha igen, áthidalhatók-e a problémák?

Természetesen mint a legtöbb turnén, itt is felmerültek bizonyos problémák. Ezek nagyrészt abból adódnak, hogy nagyon nagy kompániával érkeztünk, mint zenekar és balett. Emiatt az öltözők száma és mérete némileg korlátolt. Nagyobb gond, hogy a zenekari árokban olyan erős hangzásban szólal meg zenekar, ami a fülre is káros lehet. Erre próbáltunk még a premier előtt megoldásokat találni, hogy egy kicsit ideálisabb körülményeket tudjunk teremteni a zenészek számára. Természetesen erre nyitott volt a Dubaji Operaház szervezőbizottsága is – mindent megpróbáltak megtenni, hogy a lehető legjobb körülmények között játszhassanak.

Csoportkép premier után (Fotó: Dubaji Opera)

Milyen várakozásai voltak a közönséget illetően?

Nem igazán jártam még arab országban, így nagyon kíváncsian vártam, hogyan fognak reagálni. De mivel egy olyan városról beszélünk, ahol a turizmus rengeteg különféle nemzetiségű embert bevonz, igazán színes közönség verődött össze a A hattyúk tavára.

Én az elejétől fogva úgy éreztem, hogy nagyon sikeres lesz az előadás. És így is lett.

Hogy bírja az operaház és a hotel falain kívüli időjárási körülményeket?

Természetesen szokatlan a klíma egy magyar embernek. Az első nap, amikor volt egy kis szabadidőnk, sokat voltam kint – azt azért másnap megéreztem. Most igyekszem tudatosabban bánni azzal, mennyi időt töltök a klimatizált hotelben, és mennyit vagyok kint, a friss levegőn.