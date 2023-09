Hattyúk tava az Emirátusokban! – A Magyar Nemzeti Balett igazgatója a mai dubaji premierről

A Dubaji Operában vagyunk, ahol ma este lesz a Hattyúk tava premierje a Magyar Nemzeti Balett és a Magyar Állami Operaház művészeinek jóvoltából. Mit jelent önnek az, hogy az Emirátusokban lép fel a társulat?

Óriási dolog, hogy Dubajban táncolhatunk, egy fantasztikus színházban. Ugyanakkor úgy vagyok vele, hogy akárhol is legyünk, mindig a legjobb minőséget kell nyújtanunk,

hiszen minden előadással a Magyar Operaház és a Magyar Nemzeti Balett hírnevét öregbítjük.

Most sincs ez másként; visszük a hírünket a világon mindenfelé. A körülmények – egy turnéhoz képest – maximálisan jók, nagyon jó hangulatban és nagyon jó formában van az együttes.

A program szerint ötször játsszák a Hattyúk tavát, és van két olyan nap, amikor kétszer is. Hogy lehet bírni ezt a tempót?

Természetesen nem könnyű, de azt látom, hogy az elmúlt évek befektetett munkája megtérült, hiszen az együttes maximálisan megerősödött technikailag és fizikailag is. Így hát fogalmazhatok úgy,

hogy egy dupla előadás nem szabad, hogy megkottyanjon nekünk.

A Diótörőt például 45-ször fogjuk eltáncolni picivel több, mint egy hónap alatt, és ott is nagyon sok dupla előadás lesz. Azt hiszem, hogy ez 2023-ban már nem okozhat problémát.

Bemelegítés a Dubaji Opera színpadán

Nem egy nyugati operaházban játsszanak ma este, hanem a Közel-Keleten, egy teljesen más kultúrkörben. Okoz-e ez bármiféle nehézséget?

Az Emirátusokban egy olyan város operaházában lépünk föl, amely talán az egyik legnyitottabb az efféle változásokra. Legalábbis az eddigi tapasztalataink szerint abszolút nyitottak. Ami a darabot illeti, nem kellett változtatni semmin hála istennek. Ami apró módosítások vannak, azok mind a színpad méretéből és az otthonitól eltérő térelrendezésből adódnak, de ez egy turnénál általában így szokott lenni.

A színpadon rengeteg olyan ember dolgozik, akik nagy angol színházakból jöttek. Itt, Dubajban láthatóan leszerződtetik azokat a szakembereket, akikre szükségük van, és megteremtik azokat a körülményeket, amik ahhoz szükségesek, hogy profi előadást lehessen bemutatni a közönségnek. Hiszen ne felejtsük el, hogy nagyon sok külföldi turista van az Emirátusokban, az ő számukra olyan műsort kell adni, amivel vissza lehet vonzani őket. Nagyon sok olyan ember jön Európából, akinek a szeme már bizonyos előadásokra van kalibrálva.

Akkor ezért esett a Hattyúk tavára a választás? Ez a világ egyik legismertebb balettje.

Az vendéglátóink – akik a repülőjegytől az utolsó szögig mindent fizetnek nekünk – kérése volt, hogy ezt az előadást hozzuk. Ugyanakkor fontos kiemelni, hogy e téren mostanra nagyon széles a repertoárunk.

Óriási dolog, hogy Ókovács Szilveszter előrelátóan és profi módon végigkoordinálta azt a fajta repertoármegújítást, aminek eredményeként most, amikor egy ügynökség bekopog hozzánk, olyan gazdag listát tudunk lerakni elé az asztalra, amiből bőven tud válogatni.

Készülődés az öltözőben

A darabtól picit eltávolodva, lássuk az egyéb körülményeket! Idekint nem ritka a 40 fok fölötti hőmérséklet. A belső tereket viszont nagyon hidegre hűtik. Mennyire viseli meg ez a táncosokat?

Hát, igen, ez azt hiszem, mindenkit eléggé megvisel, itt tényleg csak a legerősebbek maradnak talpon. (Nevet) A 44 fokos kinti hőmérséklet, a magas páratartalom és a hideg-meleg váltakozása kicsit szaunafeelinget ad. A kedves olvasók is biztosan jártak már szaunában, el tudják képzelni, hogy az ötödik kör után az ember már elfárad, picit pihenne. Itt pedig az egész nap erről szól. Kell hozzá azért idő, mire az ember akklimatizálódni tud és – legalább valamennyire – megszokja mindezt. A táncosok nagy része 3-4 pólót hord a táskájában, mert egy idő után tényleg csavarni lehet a ruhából az izzadságot. Tudtuk, hova jövünk, tudtuk, hogy meleg lesz, de azért ez meglepett minket – tényleg elképesztő hőség van.

A környéket sikerült már felfedezni a munka mellett?

Első nap, amikor megérkeztünk, örömmel tapasztaltam, hogy a táncosok ebből is nagyon jól felkészültek. Már mindenkinek kész programja volt, többen előre foglaltak belépőket is ide-oda. Nagyon korán érkeztünk az első nap, így az egy kicsit lazábbra sikerült. Persze akkor is volt este balettóra, és az együttes nagy része részt is vett rajta, annak ellenére, hogy fakultatív volt.

Ez is azt mutatja, hogy a táncosok igenis nagyon tudatosan élnek, pontosan tudják, mi kell a testüknek.

Kép az előadásról

Milyen várakozásokkal van az esti premier előtt?

Nagyon drukkolok a táncosoknak, mert tudom, milyen nehéz egy hosszú repülőút után, egy másik színházban, színpadon, más környezetben, időjárási körülmények között táncolni és formában tartani magukat. Hosszú ideig csináltam ezt én is. Hála istennek azt tapasztalom, hogy nagyon komolyan veszik, és ezt jó látni. Segítik egymást, drukkolnak a másiknak, és ezzel én is így vagyok. Nagyon drukkolok nekik! Remek érzés, hogy minden energia, idő és munka, amit belefektettünk az elmúlt években, az megtérül.

Egy nagyon szuper csapattá forrt össze ez a társulat

– pedig nem vagyunk kicsik, Európa talán az egyik legnagyobb együttese a Magyar Nemzeti Balett.

Nyitókép és videó: Opera Café