Balázsi Gergő Ármin: Büszke vagyok rá, hogy haza tudtam hozni ezt a díjat Magyarországnak

Mennyire ismeritek egymást a nemzetközi térben a táncosokkal? Mennyire volt erős a mezőny?

Rettenetesen erős volt. Ide tényleg csak a legfantasztikusabb táncművészek kerülnek be, ezért is mondtam, hogy már az hatalmas megtiszteltetés volt, hogy ott lehetek közöttük. Artemy Belyakovval – akivel megosztva kaptuk a díjat – egyébként már ismertük egymást korábbról. Egyszer egy közös gálán táncoltunk is már együtt Koreában, még pár évvel ezelőtt.

Úgyhogy az extra jó élmény volt, hogy újra együtt állhattam vele a színpadon, csak most éppen egy ilyen nívós díj átadóján.

Ez egy plusz pikantériája volt a dolognak. A többiekkel nagyrészt most találkoztam először, de ezek a gálák és események arra is jók, hogy a szakma nemzetközi képviselőivel jobban megismerkedjen az ember.

A Pygmalion-hatás című előadásban nyújtott alakításod volt a döntő. Mondasz esetleg pár mondatot a darabban megformált karakteredről, illetve arról, mennyire volt nehéz kihívás ezt táncolni?

Emlékszem, eleinte nagyon küzdöttem ezzel a darabbal.

Rettenetesen nehéz volt betanulni a koreográfiát, mert irgalmatlan mennyiségű bonyolult lépésanyag van benne.

De ez érthető, hiszen a darabban egy bajnok versenytáncost alakítok. Lényegében le sem jövünk a színpadról, az egész előadás alatt csupán néhányszor tartózkodunk a takarásban, de akkor is gyorsöltözés miatt. Szóval nagyon nehéz volt a próbafolyamat, de nem panaszkodhatok, mert végig ott álltak mellettem a betanítók, akik folyamatosan biztattak, hogy meg fogom tudni csinálni, és minden rendben lesz.

Azóta egyébként tényleg így lett, ez lett az egyik kedvenc darabom, nagyon szeretem táncolni, így pedig még inkább szeretni fogom, hogy ekkora sikert is hozott.

Forrás: Operaház

Elég neves díjaid és kitüntetéseid vannak már, a mostani pedig egy ékkő ezen a koronán. Hogy látod, van még följebb?

Mindig van följebb. Többen kérdezték már, hogy mi lesz ezután... Igazából ugyanaz, mint eddig. (Nevet) Nagyon sok mindent szeretnék még elérni, és sok mindenben szeretnék még fejlődni. Soha nem áll meg a fejlődés, úgyhogy lényegében minden megy ugyanúgy tovább, ahogy korábban.

Ugyanakkor ezek a díjak nagyon jó visszajelzések, hiszen azt jelentik számomra, hogy jó úton haladok – én legalábbis így tekintek rájuk.

Megerősítenek, hogy ezt és így kell továbbra is csinálom. Bízom benne, hogy a határ a csillagos ég. Az a tapasztalatom, hogy a befektetett munka általában mindig megtérül, ezért igyekszem mindig megtenni mindent, ami tőlem telik. Az út még nem ért véget, nagyon sokat kell dolgoznom azon, hogy elérjem azt, ami mindig is az álmom volt:

hogy Magyarországon tényleg ismert és elismert balett-táncos legyek.

Jellemző picit a magyar emberekre, hogy akkor kerül fel bárki a radarra, amikor valami igazán komoly eredményt ér el. Azt pedig közös sikerként éljük meg.