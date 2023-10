Elment a Kalotaszeg szerelmese – Elhunyt Éri Péter

Első gyűjtéséről pedig így mesélt:

„Ötéves lehettem, mikor Martin Györggyel és édesanyámmal, Borbély Jolánnal a csillaghegyi, óbudai cigányoknál voltunk filmezni. Emlékszem, akkor már tudtam írni, úgyhogy a csapó palatáblájára én írhattam föl a számokat. Később a Felvidéken, a tardoskeddi gyűjtésnél pedig már én kezelhettem a magnót.”

Éri Péter kiemelte:

kedvenc tájegysége mindig is a Kalotaszeg volt.

„Azért, mert a gyerekkori élményeim is hozzá fűznek. Életre szóló barátságok kötődtek ott, és Kati lányomat is ott, Mérában kereszteltük meg” – jegyezte meg lapunknak adott utolsó interjújában.

Éri Péter a néprajz mellett, román nyelv és irodalomból is diplomázott. Kérdésünkre akkor elárulta: „Nem baj az, ha valaki nemcsak világnyelveket tanul, hanem egy szomszédos ország nyelvét is elsajátítja.Valami ilyesmi motoszkált bennem is, amikor jelentkeztem. Reméltem, hogy a románnyelv-tudás jól jön majd, segíteni fog, ha néprajzos leszek.”

A legendás muzsikus a Sebő együttesben kezdte, először gitárosként, majd miután – mint fogalmazott – kiderült, hogy a gitárból sosem lesz brácsa, megtanult brácsázni.

Kép: Földházi Árpád / Mandiner

A Muzsikás évei

„Sipos Misit kisgyerekkorom óta ismertem, Csoóri Sanyival meg ifjúkorunkban barátkoztunk össze, még mielőtt zenélni kezdtünk volna mind a ketten. Amikor a Muzsikás együttes elkezdett formálódni, én is ott voltam velük, csak akkor még hivatalosan Sebőékkel játszottam. A Bartók Táncegyüttes körül kialakult egy zenészkör, mert ugyan Sebő és Halmos voltak az elsők, akik ott letették a voksukat, jól látszott, hogy nem fogják bírni, hogy heti háromszor táncpróbára járnak, utána meg előadásokra. Így hát elkezdtek maguk körül kialakítani egy kis kört. Ebben benne volt Sipos Mihály és Hamar Dániel is. Mi pedig páran, mindamellett, hogy zenéltünk, aktív táncosai voltunk a Bartók Táncegyüttesnek – én, Csoóri Sanyi és még talán Sebestyén Márti is” – idézte fel az életútinterjúban Éri Péter.

Úgy fogalmazott:

a Muzsikás elfogadtatta az egész világon a magyar népzenét mint önálló zenei műfajt.



„Talán onnantól nyert bizonyosságot, hogy a magyar népzene a világ bármelyik színpadán megállja a helyét – a kocsmától a kis klubon át a világ legnagyobb, legnevesebb koncerttermeiig” – összegezte.

Éri Péterre – elmondása szerint – nagyon nagy hatással volt az együttes indiai turnéja, amelyről így mesélt:

„Óriási élmény volt. Egyrészt azért, mert részt vettünk egy fesztiválon, ahol igazi indiai népzenét hallottunk, nem azt a fajta szitáron játszott klasszikus zenét, amit általában az emberek ismernek. Másrészt maga az ország is elképesztő hatással volt rám – látni, hogy van másfajta élet is, nem csak olyan, mint a miénk itt, Európában. Az emberek teljesen más életkörülmények között élnek, és nem tűnnek boldogtalannak. Ahogy a muszlimoknak illik életükben egyszer elmenni Mekkába, ugyanúgy

minden európai embert egyszer elküldenék Indiába.

Éri Péter két gyermeke – Éri Kati és Éri Marci – szintén népzenészek. Az életútinterjú során arról is érdeklődtünk, ez vajon apai hatás-e.

„Nem igazán. Nyilván annyi szerepem volt benne, hogy még mikor a járókában álldogáltak, minden­félét csináltam: énekeltem, hegedültem, szájharmo­nikáztam. Érdekes, hogy ennek ellenére mikor Marci fiam iskolás lett, borzalmasan hamisan énekelt. Akkor elszomorodtam, hogy hát ez azért nem így kellene hogy legyen. De aztán jött egy új énektanár hozzájuk, és érdekes módon a gyereknek lett hallása, és elkezdett szépen, tisztán énekelni. Utána már ő maga kérte, hogy „papa, légy szíves adjál be az Óbudai Népzenei Iskolába a Csoóri Sanyihoz”. Később Kati lányomat is odavittük, ő csellózott. Egy darabig nála úgy tűnt, hogy a képzőművészet valamelyik ágával fog foglalkozni, végül kihátrált, s újból elővette a hangszert. Azóta bőgőzik, ráadásul nagyon jól, a fiúk is szeretik, ami ritkaság, mert a nagybőgő nem igazán női kézbe való. Ott azért izomerővel is kell bírni. Nagyon tehetséges gyerekek” – mesélte gyermekei kapcsán a büszke édesapa.

Isten nyugosztalja Éri Pétert!

Nyitókép: Ficsor Márton / Mandiner