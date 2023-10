A játszmának még sincs vége – Kurtág-opera, Ligeti-maraton és végvári vitézek a harmadik Liszt-ünnepen

„Ez a fesztivál arról szól, hogy megközelítsük Liszt zsenialitását, életszemléletét, nemcsak művészeti irányból, hanem életszeretetét is átadva. A Liszt-ünnep célja, hogy az általa ránk hagyott szellemi örökséget feldolgozzuk, a mai életünkbe beemeljük, éltessük” – mondta Káel Csaba, a Müpa vezérigazgatója a beharangozó sajtóeseményen.

Az idén október 11. és 22. között harmadszorra megrendezett Liszt Ünnep Nemzetközi Kulturális Fesztivál e hitvallás mentén különleges, egyedi utat járó előadók segítségével hívja fel a figyelmet arra is,

hogy Liszt nem csupán a XIX. század zenetörténetét formálta át, hatása napjainkban is érezhető

– legyen szó komoly- vagy könnyűzenéről, táncról vagy irodalomról.

Káel Csaba a Liszt-ünnep beharangozó sajtótájékoztatóján

Az ennek megfelelően sokszínű, összművészeti kínálat legnagyobb szenzációja két operapremier lesz. Az egyik a Sardanapaloé: a Liszt-életmű jobbára ismeretlen részéhez tartozó, 1850-ben komponált, befejezetlenül maradt opera a brit zenetudós David Trippettnek köszönhetően vált előadhatóvá, háromévi munka eredményeként. A Byron tragédiája ihlette töredékes mű a Dante-szimfóniával párba állítva a Staatskapelle Weimar előadásában először hangzik majd el magyar koncertteremben október 22-én.

Ahogyan Kurtág György eddig szintén egyetlen, Fin de partie (A játszma vége) című operája – koncertszerű előadásban – is a Liszt-ünnepen debütál hazánkban, október 12-én. Az öt éve a milánói Scalában ősbemutatóként színre vitt, Samuel Beckett műve alapján íródott zenemű

„szeretetteljes búcsú a 20. század modernizmusától”,

amelynek láttán-hallatán „felemelő élményben lehet részünk, ha hajlandók vagyunk elmerülni a lét legmélyebb bugyraiban”. A Fin de partie keletkezéstörténetét és különleges státuszát egy kísérőrendezvény is nyomatékosítja: a Müpa első emeleti előcsarnokában a fesztivál egész ideje alatt látható az a kiállítás, amely mások mellett Kurtág évtizedeken átívelő Beckett-élményét, illetve a két alkotóművész szellemi rokonságát-kapcsolatát illusztrálja.

A Liszt-ünnepen kiemelt szerepet kap a kollaboráció fogalma is. Ennek keretében az ide érkező világsztárok, külföldi együttesek magyar művészekkel közösen állnak majd színpadra. Így kerül sor a Boban Markovic Orkestar, a Parno Graszt, Lakatos Mónika, valamint a Romafest Gypsy Dance Theatre közös fellépésére: az október 20-i szcenírozott koncert a roma közösségek életében nagyon fontos lakodalom témáját idézi meg. A vonósnégyesjáték lehetőségeit folyamatosan újragondoló San Franciscó-i, idén éppen ötvenéves Kronos Quartet Mahsa Vahdat perzsa énekesnővel érkezik, a nyugati parti jazzélet világítótornyának is nevezett, tizenkilenc tagú Clayton-Hamilton Jazz Orchestra koncertjén pedig a Hammond-orgona japán virtuóza, Curuga Akiko és Radics Gigi is színpadra áll október 13-án.

Clayton-Hamilton Jazz Orchestra

A Lisz-ünnepen mások mellett fellép még a kivételes atmoszférateremtő képességű Hania Rani lengyel zongorista-zeneszerző (október 17.). Eredics Benjaminnak a Müpa Zeneműpályázaton díjazott, A koppányi aga testamentuma című Fekete István-regény ihlette Végvárak, vitézek zeneműve táncjáték formájában látható a Magyar Nemzeti Táncegyüttes előadásában (október 14., 15.). Feledi János két kortárs zeneszerző, Szentpáli Roland és Orbán György kompozíciói által inspirált táncdarabokkal érkezik, csak most élő zenekari kísérettel (október 20., 22.).

A Müpán kívül a Magyar Zene Házában is lesznek programok (Ligeti-zongoramaraton, Bogányi Gergely és az Angelica Leánykar közös koncertje), illetve néhány kapcsolódó,

Liszt útkeresését progresszivitásukban szintén megidéző minifesztiválra szintén sor kerül.

A könnyűzenei előadókra koncentráló Isolation Budapest október 14-én az Akvárium Klubban, a Margó Irodalmi Fesztivál és Könyvvásár október 12–15. között a Nemzeti Táncszínházban várja a közönséget. A Margó-díj tavalyi nyertese, Vonnák Diána október 11-én egy külön esten mutatkozik be a Müpa Üvegtermében a közönségnek, Szamosi Zsófia, Jéger Zsombor (próza) és Ian O’Sullivan (gitár) közreműködésével.

Az Art Market Budapest (Bálna, október 18–22.) idén a kortárs roma képzőművészetre fókuszál, a Nemzeti Múzeum – Múzeumkertben október 14-én megrendezett PONT Fesztivál pedig a kulturális értékeket élményszerű közvetítésének a céljával a nyugat-afrikai régió szellemi és kulturális örökségét hozza el Budapestre

Nyitókép: Kurtág György (Nyitókép és fotók forrása: Liszt Ünnep Nemzetközi Kulturális Fesztivál)