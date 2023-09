Megkérdeztük a Terror Házát, mit szólnak hozzá, hogy náluk járt Bobby, a Dallas sztárja!

„Alapvetően amikor a telefon csörög, és felkérnek feladatokra, általában New Yorkba vagy Kanadába hívnak forgatni. Amikor a képviselőimhez megérkezett ez a telefon, hogy eljönnék-e Magyarországra, felkaptam a fejem. Érdekelt, de közöltem, hogy szeretném látni előbb a forgatókönyvet” – mondta korábban a Blikknek Patrick Duffy. A lap kérdésére azt is elmondta, sosem tapasztalta, mennyire szerették a nézők a Dallast Magyarországon,

csak most szembesült vele, mit jelentett a sorozat egy posztszocialista országban.

Ahogy arról is hírt adtunk, a híres színész – azon túl, hogy meglátogatta az őt szinkronizáló Csankó Zoltánt – a Terror Házába is ellátogatott felesége, Linda Purl színésznő társaságában. A diktatorikus rendszereket bemutató tárlat – elmondásuk szerint – rendkívül nagy hatással volt a színészházaspárra. Távozásukkor még a Terror Háza vendégkönyvébe is írtak néhány sort.

„A very important, moving experience… the world should learn” – fogalmaztak, ami annyit tesz magyarul: