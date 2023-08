1956 nem a fasizmusról szólt – „keretlegények” pedig mindkét oldalon harcoltak

Itt most nem a „bűnözők” vagy „ügynökök” jelenlétének vádjával kívánok foglalkozni, szerintem az egyik legérdekesebb kitétel a szövegben a „korábbi fasiszta Magyarország fegyveres erőinek nem kevés harcosa”. Ez alapvetően a volt Magyar Királyi Honvédség rendfokozat nélküli honvédjeinek jelenlétét feltételezné a forradalmárok soraiban, ami

olyan értelemben furcsa vád, hogy százezrek szolgáltak a honvédség soraiban a második világháborúban, értelemszerűen minden oldalon akadtak ilyen személyek.

A korabeli propaganda ennél konkrétabb volt. A kormány által kiadott Fehér könyv első kötete – mely az állampárti narratívát volt hivatott képviselni a „fasiszta ellenforradalomról” – több helyen vizionált horthysta tiszteket a forradalom soraiban. A Csongrádmegyei Hírlap már azt írta 1956 decemberében, hogy „a munkások szószólóivá most sok helyen volt csendőrök, régi horthysta tisztek, keretlegények, az egykori úriosztály tagjai, volt kis- és nagytőkések léptek elő. Ezek az emberek szervezkednek legjobban a forradalmi munkás-paraszt kormány ellen (...)”. A Kisalföld így írt '57 februárjában: „A Szabad Európa magyar szabadságról szónokol, miközben (...) prédára lesnek (...) szabadon engedett tömeggyilkosok, sikkasztók, keretlegények”. Más lapokban arról lehetett olvasni, hogy „az 1956. október 23-i események(ben) (…) nagy szerepe volt (…) nyilas vezetők(nek) és keretlegények(nek) (…). Az ő vezetésükkel csonkították meg a Szabadság téri szovjet emlékművet (…)”, vagy „gyilkos keretlegények” „nyitogatták” az „ellenforradalom szennycsatornáján” „a zsilipeket”, esetleg „az ellenforradalom idején (…) csatasorba léptek a csendőrök, horthysta tisztek, keretlegények”.

A vádak, mint láthatjuk, konkrétabban a „keretlegényekre” vonatkoztak, azaz pontosabban a munkaszolgálatos (muszos) alakulatok mellé beosztott katonai keret tagjaira, akik a muszosokat őrizték. Ez még önmagában nem sokat jelent, hiszen a „keretlegényeknek” mindössze töredékét állították népbíróság elé vagy ítélték el a második világháborút követően. 292 fő megvádolt „keretlegénységből” 247-et ítéltek börtönbüntetésre vagy kényszermunkára (85%), 45-öt mentettek fel (15%) és 37-et ítéltek el és végeztek ki (12%), de a népbírósági ítéletek tényállásaiban gyilkosnak nevezett „keretlegények” az összes „keretlegény” 0,3%-át jelentik, s a kivégzettek a 0,2%-át. Mint az egyébként nem különösebben engedékeny bíró, Bojta Béla is megállapította egy ítéletében, „a keret tagjai, ha történtek is a keretnél gyilkosságok, nem ipso facto gyilkosok”.

Mindenesetre volt „keretlegények” – ahogyan volt munkaszolgálatosok is – a forradalom során mindkét oldalon akadtak.

A Fehér könyv vádjainak tükrében – mely könyvet ironikus módon többek között Nemes Dezső kommunista történész, maga is a munkaszolgálat túlélője szerkesztette – ellentmondásos, hogy a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke, Dobi István, aki kinevezte a Kádár János vezette Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormányt, maga is „keretlegény” volt. (Emlékiratában majdnem 130 oldalon át ír erről az időszakról, a valaha született leghosszabb „keretlegény-emlékiratot” alkotva meg ezáltal, igaz, egyszer sem említve meg századszámát, nehogy a későbbi történészek kontrollforrásokat kereshessenek állításaihoz...).

De lehetne említeni Apaczeler Józsefet is, a 104/7-es munkaszolgálatos század tagjait őrző utászt, aki 1970-es, ellene zajló eljárásában szemrebbenés nélkül ismerte be több ember meggyilkolását, és muszosok tömeges kivégzésében játszott aktív szerepét a Szekszárdi Megyei Bíróságon. Apaczeller beilleszkedése a népi demokráciába olyan jól sikerült, hogy a helyi termelőszövetkezetnek nem csak alapító tagja, hanem éveken át elnökhelyettese is volt. 1962-ben Losonczi Pál földművelésügyi miniszter személyesen tüntette ki „A mezőgazdaság kiváló dolgozója” jelvénnyel. Belépett a kommunista pártba, 1956-ban a szovjet katonákat jó helyismerőként kalauzolta a környéken. 1957-től munkásőr volt, sőt a Kiváló Munkásőr díjat is bezsebelte. 1970 szeptemberében 13 év szigorított börtönt kapott, illetve 4000 forintos vagyonelkobzást. Itt tehát

egy volt tömeggyilkos honvéd keveredett a forradalmat leverők és megtorlók soraiba.

Ugyan nem „keretlegény”, de említésre érdemes Aigner József orvos zászlós, aki egy tábori kórházba került Korosztenybe, ahol négy munkaszolgálatost lövetett agyon a kórházban. A szegedi népbíróság 10 év kényszermunkára ítélte, ezt másodfokon 12 év fegyházra súlyosbították. 1954-ben szabadult, 1957-től újra praktizálhatott. A rendőrség 1960-as környezettanulmánya szerint „az ellenforradalom alatt becsületesen dolgozott, több párttagot és ÁVH-dolgozót részesített elsősegélynyújtásban és igyekezett őket rejtegetni”, voltaképpen „ellenforradalom alatti becsületes munkájának eredményéül a pártbizottság közreműködésével kapta vissza orvosi működési engedélyét”.

Természetesen a forradalom oldalán is akadtak volt kerethonvédek. Turi Pál földműves korábban a 103/6. muszos századnál szolgált. Sárfimizdó községben a nemzetőrség parancsnoka volt 1956-ban, ahol állítólag megvert egy DISZ (Dolgozó Ifjúság Szövetsége) titkárt. Ezért éveken át figyelték, majd arra jutottak, hogy leépült figura, romos a tanyája, földje parlagon van, bútorait adogatja el, hogy valami pénz legyen, ezért értelmetlen a figyelése, hiszen a község életében szerepet nem játszik. Borsos Mihály földműves, korábban az V/1. század őrvezetője Szegeden állt népbíróság elé, ahol 6 hónap börtönt kapott muszosok megveréséért, noha ezt az előzetesben töltött idejével kitöltöttnek is tekintették. Ügyét úgy summázták, hogy '56-ban „mint volt keretlegény” leverte „a tanácsházán lévő népköztársasági címert”. Bár

kivizsgáltak pletykákat, hogy súlyosabb bűncselekményeket is elkövették, de ezeket nem találták igazoltnak.

Korábban munkaszolgálatos volt, majd az életét adta a forradalom mellett Nickelsburg László, Gimes Miklós és Földes Gábor. Más volt munkaszolgálatosok is szerepet vállaltak a forradalom oldalán. Marián István (Weil Béla) október 22-én felszólalt a Műszaki Egyetem diákgyűlésén, szervezője volt a másnapi tüntetésnek. A forradalom idején ő vezette a Műegyetem nemzetőrségét, ezen kívül a Forradalmi Honvédelmi Bizottmánynak is a tagja lett. A szovjet támadás idején visszavonultak a Buda környéki hegyekbe, ahol még egy ideig folytatták a harcot. Mérei Ferenc a pesti bölcsészkaron alakult Egyetemi Forradalmi Diákbizottság egyik vezetője volt. Radó György a Központi Honvédkórház parancsnoka a kórházi forradalmi bizottság elnöke volt, megakadályozta, hogy a sebesült forradalmárok az ÁVH kezében kerüljenek. Gáli Józsefnek és Ádám Györgynek testvére, Tánczos Gábornak apja, Donáth Ferencnek két bátyja halt meg munkaszolgálaton. (Korábbi írásában ezt kiválóan összegyűjtötte a nemrég elhunyt Haraszti György történész). Eközben, talán mondani sem kell, jó pár volt munkaszolgálatos állt ki a forradalom során a párt mellett teljes mellszélességgel.

Summa summarum,

az 1956-os forradalom történetét nem lehet felosztani egy „fasiszta forradalmárok" és „antifasiszta kommunisták" dichotómia alapján.

A fő téma nem az volt, hogy ki volt korábban „horthysta”, „keretlegény”, vagy „antifasiszta” vagy munkaszolgálatos, hanem hogy ki mit gondolt a kommunista diktatúra addigi bűneiről, és – bár ezen a téren erős eltérések voltak – ki milyen jövőt vizionált az ország számára. Az orosz történelemkönyvben megjelenő narratíva lényegében azonos a korábban szovjet érdekek mentén tollba mondott Fehér könyvével, és ironikus módon kiegészíti a David Irving-féle hazugságokat is a forradalomról, hiszen egy erőltetett második világháborús értelmezési keretbe akarja tuszkolni a forradalmat, mely azonban nem illik a formába, és ezért szükségszerűen csorbulnak az élei. A történelemtorzítással szemben fel kell szólalni, bárki részéről is érkezik.

Fotó: Mandiner archív