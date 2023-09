„Bízom abban, hogy a józan ész felül fog kerekedni” – megszólaltak a kárpátaljai ukránosítás terveiről

Ahogy a Mandineren is megírtuk, Zelenszkij látogatása ide vagy oda, a kárpátaljai magyar kisebbség üldözése szemernyit sem lassult. Ahogy arról is hírt adtunk korábban, ukrán vezetőt neveztek ki a Munkácsi II. Rákóczi Ferenc Középiskola élére, most pedig a kinevezett igazgató és helytettese ukránosítani akarja a magyar középiskolát.