Tapasztalt sofőrt kérdeztünk arról, miért van ennyi baleset Romániában. Meglepő választ kaptunk

A legtöbb baleset Európában

S ami a baleseteket illeti, Románia a szomorú menet éllovasa: a saját statisztikai hivataluk szerint

csak a tavalyi évben 28 ezer baleset történik az országban – ez 76 baleset naponta, és naponta négy romániai állampolgár hal meg közúti balesetben.

Uniós adatok szerint a romániai átlag csaknem kétszerese az európai átlagnak egymillió főre vetítve: az uniós átlag 46, a román 86 halottat jelöl. Megjegyzendő: a magyar is rosszabb az uniós átlagnál, de messze elmarad a román szinttől, 56 halálos áldozattal egymillió lakosra.

Sólyom elmondása megerősít bennünket abban, hogy nem csupán a főleg Közép-Erdélyre és Székelyföldre redukált tapasztalataink országosan is helytállóak (Noha egyébként Romániában a legtöbb közúti baleset Bukarestben történik, a negatív rangsorban Iași és Kolozs megyék következnek, a legbiztonságosabb egyébként éppen a székely Kovászna megye).

Bevett szokás az ötvenes tábla ellenére hetvennel, nyolcvannal menni, ha be akarod tartani a sebességkorlátozást, lenyomnak, ledudálnak, agresszívan kielőznek”

– mutat rá Sólyom. Pedig, hogy a büntetési tételek ne lennének magasak, az sem feltétlenül igaz. Sőt.

Egy flottakezelő cég összegyűjtötte a környező országokban kapható közúti bírság-tételeket, és ebből kiderül, hogy az előzés szabályainak megszegése, amit valószínűleg a petrozsényi sofőr is elkövetett, már 870 lejt (65 ezer forintot) kóstál, ez nagyságrendileg hasonló a magyar szabálysértési büntetési tétel felső határához (5000-50.000 forint), úgy, hogy a román fizetések minden ellenkező híresztelés dacára nem érték utol a magyarokat.

Emellett például olyanért is lehet büntetést kapni, mint „agresszív vezetési magatartás” – ami méghozzá 580 lejtől 725 lejig terjedő pénzbírsággal (43-55 ezer forint) és a gépjárművezetői engedély 30 napra történő bevonásával büntethető. Mindez persze hiábavaló, ha nem ellenőrzik: „de nem tudnak minden faluban közlekedési rendőrt kiállítani, hogy mérje a sebességet” – mondja Sólyom.

Balkáni morál

A közlekedési morál és a fejletlen infrastruktúra szerinte kéz a kézben járnak. „Autópályák, gyorsforgalmi utak errefelé alig vannak, hát a normál utakat használják úgy az emberek, mintha azok lennének” – mondja. Hozzáteszi: utakból szinte ugyanannyi van, mint a Ceausescu-érában, autóból viszont négyszer annyi, így külön megy a tülekedés.

„Nem adottak a gyors és biztonságos közlekedés feltételei, mindenki úgy megy, ahogy tud, nem is alakult ki az emberekben ennek a kultúrája, nekünk, akik ebbe születtünk bele, ez a természetes, erre jön rá a balkánias gondolkodás, a nemtörődömség, hanyagság, versengésre való hajlam, nekem-jobb-autóm-van-én-megyek-előtted-mentalitás” – sorolja tudósítónk, hozzátéve, ő háromszorosan igyekszik figyelni, amikor közlekedik, hogy elkerülje a baleseteket, az erdélyi szempontból egyébként egyik legfontosabb Kolozsvár és Gyergyószentmiklós közötti úton. Erre jön rá, hogy

egy utat használ mindenki: autós, motoros, biciklis, egyre több rolleres és még mindig akadnak szekerek is, mind hasonló lazasággal kezelve a szabályokat.

Sőt, tapasztalt romániai sofőrként Sólyom számára a magyarországi (anyaországi szemmel nézve persze erősen relatív) szabálykövetés jelentett először kultúrsokkot – itt ennyire ráérnek az emberek? – gondolta első ízben, vallja be.

De ne legyünk igazságtalanok: hozzáteszi ő is, hogy a domborzati viszonyok sem feltétlenül segítik elő az átláthatóságot és a biztonságot. „Van, hogy egymást követik a beláthatatlan kanyarok, szerpentinek, ez hegyvidék”. Hozzájön még a szezonális hatás, hiszen mindenki sietne nyaralni, ahogy karácsony környékén is megszaporodnak a balesetek – ráadásul most a nyár legmelegebb napjait éljük, ami szintén nincsen jó hatással a vezetési képességekre.

