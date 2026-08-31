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MTA BEREND T. IVÁN Magyar Tudományos Akadémia (MTA)

Elhunyt az MTA korábbi elnöke, Berend T. Iván

2026. augusztus 31. 14:30

A Kossuth-díjas történész, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia egykori elnöke 95 éves korában, Los Angeles-i otthonában halt meg.

2026. augusztus 31. 14:30
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Meghalt 95 éves korában Berend T. Iván Kossuth-díjas történész, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia egykori elnöke. A világhírű tudós 2026. augusztus 30-án, Los Angeles-i otthonában hunyt el. Halálhírét özvegye, Radics Katalin közölte – írja cikkében a 24.hu.

Berend T. Iván 1930. december 11-én született Budapesten. Gyermekkorában túlélte a náci üldöztetést és a dachaui koncentrációs tábort. Tudományos pályáját a gazdaság- és társadalomtörténet kutatásának szentelte. 1953-tól a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen oktatott, 1973 és 1979 között az intézmény rektora volt. 

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A Magyar Tudományos Akadémia 1973-ban választotta tagjai közé, majd 1985 és 1990 között annak elnökeként tevékenykedett. 

Bár a közélet többször is hívta, következetesen a tudomány mellett maradt. Elutasította a külügyi és miniszteri felkéréseket, valamint a rendszerváltás idején felajánlott politikai szerepvállalást is.

1990-ben az Egyesült Államokba költözött, és 2015-ös nyugdíjazásáig a Kaliforniai Egyetem Los Angeles-i campusának professzoraként dolgozott. Életének fordulatait és történelmi tapasztalatait A történelem – ahogyan megéltem című memoárjában örökítette meg. 

Búcsúztatásában özvegye kiemelte Berend T. Iván emberségét, derűjét és rendíthetetlen optimizmusát, amely generációk számára jelentett inspirációt. Családja, tanítványai és kollégái egy jelentős tudóst, valamint egy kivételes embert gyászolnak.

Nyitókép forrása: UCLA

 

Összesen 21 komment

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Sorrend:
diodoro3
2026. augusztus 31. 15:33
Vajon milyen szolgálatért kaphatott állást, mert lássuk be kelet-európai történészi munka nagyon nem angolszász konform
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lendvaiildiko
2026. augusztus 31. 15:29
Sokan oktattak Magyarországon kívül az USA-ban, publikáltak. De mi az, amitől Berend T Iván világhírű lett? Nagyon kedveset tudunk erről.
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1
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macskieusz
2026. augusztus 31. 15:24
csaknem győzött a kommunizmus amerikában.Egyelőre nem tudni, hogy ezt sikernek érezte-e.
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1
0
macskieusz
2026. augusztus 31. 15:22
még megérte, hogy New York marxista lett-iszlám beütéssel.
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