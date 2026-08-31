Elhunyt az MTA korábbi elnöke, Berend T. Iván

Bár a közélet többször is hívta, következetesen a tudomány mellett maradt. Elutasította a külügyi és miniszteri felkéréseket, valamint a rendszerváltás idején felajánlott politikai szerepvállalást is.

1990-ben az Egyesült Államokba költözött, és 2015-ös nyugdíjazásáig a Kaliforniai Egyetem Los Angeles-i campusának professzoraként dolgozott. Életének fordulatait és történelmi tapasztalatait A történelem – ahogyan megéltem című memoárjában örökítette meg.

Búcsúztatásában özvegye kiemelte Berend T. Iván emberségét, derűjét és rendíthetetlen optimizmusát, amely generációk számára jelentett inspirációt. Családja, tanítványai és kollégái egy jelentős tudóst, valamint egy kivételes embert gyászolnak.