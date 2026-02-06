Olvasónk küldte: hány PhD kell ahhoz, hogy le tudja az MTA írni helyesen azt, hogy könyvtár? (FOTÓ)

Ez Ukrajna B-terve: Kijevben már arra készülnek, hogy a Fidesz nyeri a választásokat
Magyar Péter ukrán kémként azonosított szimpatizánsának „biztos információja” van arról, mit fognak tenni. És ezt egy podcastban el is mondta.
Finoman szólva is szembeötlő helyesírásai hiba.
Meghökkentő képek landoltak kora reggel szerkesztőségünk postaládájában: egy olvasónk hívta fel a figyelmet a Magyar Tudományos Akadémia székházára kitűzött molinón szereplő ordító hibára. A bicentenárium alkalmából kihelyezett transzparensen az olvasható, hogy:
„200 éves a Magyar Tudományos Akadémia és Könytára” (sic!).
A szembeötlő helyesírásai hibára időközben Bayer Zsolt is reagált:
„Hiába, nehéz történelem a magyar s benne az Akadémia históriája, megérdemel egy ünnepséget a »könytár«. Csak jelzem, a könny két ny. Bár ki vagyok én, hogy beleszóljak? Éljen az akadémiai szabadság! Érdemes utánanézni a könyvtárban. Akár az akadémia könyvtárában. Lehet, az is éppen kétszáz éves…” – élcelődött a Magyar Nemzet publicistája.