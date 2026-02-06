Ft
magyar tudományos akadémia mta hiba

Olvasónk küldte: hány PhD kell ahhoz, hogy le tudja az MTA írni helyesen azt, hogy könyvtár? (FOTÓ)

2026. február 06. 08:51

Finoman szólva is szembeötlő helyesírásai hiba.

2026. február 06. 08:51
null

Meghökkentő képek landoltak kora reggel szerkesztőségünk postaládájában: egy olvasónk hívta fel a figyelmet a Magyar Tudományos Akadémia székházára kitűzött molinón szereplő ordító hibára. A bicentenárium alkalmából kihelyezett transzparensen az olvasható, hogy: 

„200 éves a Magyar Tudományos Akadémia és Könytára” (sic!). 

A szembeötlő helyesírásai hibára időközben Bayer Zsolt is reagált:

Hiába, nehéz történelem a magyar s benne az Akadémia históriája, megérdemel egy ünnepséget a »könytár«. Csak jelzem, a könny két ny. Bár ki vagyok én, hogy beleszóljak? Éljen az akadémiai szabadság! Érdemes utánanézni a könyvtárban. Akár az akadémia könyvtárában. Lehet, az is éppen kétszáz éves…” – élcelődött a Magyar Nemzet publicistája. 

 

 

