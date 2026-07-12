Zelenszkij kezdeményezte az ukrán kormányfő leváltását

Volodimir Zelenszkij ukrán államfő vasárnap bejelentette, hogy kezdeményezte Julija Szviridenko kormányfő leváltását.

„Hálás vagyok Julijának a miniszterelnöként végzett világos, folyamatos és hatékony munkájáért, valamint az ukrán csapatban éveken át eltöltött eredményes szolgálatáért, és felajánlottam neki a lehetőséget, hogy egy új és jelentős területen irányítsa a kapcsolatokat egy kulcsfontosságú partnerrel” – írta Zelenszkij az X-en.