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volodimir zelenszkij julija szviridenko kormányfő

Zelenszkij kezdeményezte az ukrán kormányfő leváltását

2026. július 12. 14:10

„Felajánlottam neki a lehetőséget, hogy egy új és jelentős területen irányítsa a kapcsolatokat egy kulcsfontosságú partnerrel” – fogalmazott az ukrán elnök.

2026. július 12. 14:10
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Volodimir Zelenszkij ukrán államfő vasárnap bejelentette, hogy kezdeményezte Julija Szviridenko kormányfő leváltását.

„Hálás vagyok Julijának a miniszterelnöként végzett világos, folyamatos és hatékony munkájáért, valamint az ukrán csapatban éveken át eltöltött eredményes szolgálatáért, és felajánlottam neki a lehetőséget, hogy egy új és jelentős területen irányítsa a kapcsolatokat egy kulcsfontosságú partnerrel” – írta Zelenszkij az X-en.

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(MTI)

Fotó: ANDRII NESTERENKO / AFP

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Összesen 8 komment

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Sorrend:
trokadero
2026. július 12. 14:32
Ha már annyira követendő Ukrajna ,a mi elnökünk /Sulyok Tamás / is kezdeményezhetné a kormányfő /Magyar Péter/leváltását.
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egyszeri
2026. július 12. 14:23
Poloska és Zselé egy húron pendülnek és egymástól tanulnak.
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selyemmajom
2026. július 12. 14:22
Ezek szerint Zelenszkij már előre menekül.
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gyzoltan-2
2026. július 12. 14:22
Az ukránoknak nem sok köze van a hatalomhoz Ukrajnában! Azt a mandátum nélküli zsidó Zelenszkij gyakorolja, despotikus uralkodóként, a zsidóság megbízásából, a zsidóságot képviselve, a zsidóság ügyintézőjeként ügynökeként!
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0
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