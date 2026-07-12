Ft
Ft
31°C
19°C
Ft
Ft
31°C
19°C
07. 12.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
07. 12.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
kormány afd cdu friedrich merz alice weidel németország

Válságok örvényében a német vezetés: Merz népszerűsége mélypontra zuhant

2026. július 12. 06:03

Miközben tömeges elbocsátások sújtják a német ipart, a kormányzó nagykoalíció új megállapodásban fogadkozik, hogy be fogja indítani a növekedést.

2026. július 12. 06:03
null
Rajcsányi Gellért
Rajcsányi Gellért

Németország gazdasága mostanra újra eljutott a szerény növekedésig, miután két egymást követő évben is zsugorodott. A kormány idén alig 0,5 százalékos javulásra számít, ezt a várakozást azonban beárnyékolják az iráni háború következményei. Az ország, amely hazánk legfontosabb gazdasági partnere, fokozódó versennyel néz szembe Kína és ipara részéről, magasabb energiaköltségekkel az orosz–ukrán háború nyomán, továbbá Donald Trump amerikai elnök vámtarifáival és kereskedelmi fenyegetéseivel. Ráadásul mélyebb strukturális problémákkal is küzdeniük kell a németeknek, mint például a magas termelési költségek, a magánberuházások elmaradása, valamint az elöregedő népesség miatt egyre költségesebb egészségügyi és nyugdíjrendszerek. A napokban több német autógyár jelentett be hatalmas el­bocsátásokat. 

A Németországot koalícióban kormányzó Kereszténydemokrata Unió (CDU), Keresztényszociá­lis Unió (CSU) és a Németország Szociáldemokrata Pártja (SPD) vezetői válaszul megállapodtak egy átfogó növekedési és foglalkoztatási csomagban, beleértve a jövedelemadó-reformot is. A tárgyalások előtt Friedrich Merz kancellár és a CDU vezetője igyekezett optimista lenni. „Azt várom, hogy valóban nagy előrelépést teszünk országunk modernizációjában” – fogalmazott. Célként jelölte meg, hogy mindent elkövessenek azért, hogy a magánháztartások fogyaszthassanak, de az ipar is befektethessen. „Németország halad. Ez nagy lépés előre” – fogalmazott Merz a keresztény­demokrata–szocdem koalíció „gazdasági fellendülést és foglalkoztatást” célzó reformcsomagja kapcsán. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Merznek nemcsak a lakosság, hanem saját maga megnyugtatása érdekében is szüksége van az optimizmusra. 

A Deutschlandtrend felmérés szerint a kancellár népszerűsége mélypontra zuhant. 

A reformtervek bejelentése előtt elvégzett kutatásban a válaszadóknak mindössze a 13 százaléka nyilatkozott úgy, hogy elégedett vagy nagyon elégedett a kancellárral. Ez 3 százalékponttal kevesebb, mint az előző hónapban. 84 százalék ellenben azt nyilatkozta, hogy kevésbé vagy egyáltalán nem elégedett. 

Alice Weidel, az AfD társelnöke új startot ajánl Németországnak
Fotó: AFP/John MacDougall

Eközben Alice Weidel, az ellenzéki rendszer­kritikus Alternatíva Németországért (AfD) párt vezetője 27 százalékkal a rangsor első három helyezettje közé került, 1 ponttal lemaradva Johann Wadephul (CDU) külügyminisztertől. A listát nagy fölénnyel Boris Pistorius szociáldemokrata védelmi miniszter vezeti – ő az egyetlen politikus, akivel a többség (52 százalék) elégedett. 

A lesújtó népszerűtlenséggel kormányzó Merzcel és koalíciójával szemben magasak az elvárások. Az ipari szféra átfogó csomagot követel. „A gazdasági helyzet túl súlyos ahhoz, hogy tovább pazaroljuk az időt” – mondta Tanja Gönner, a Német Iparszövetség ügyvezető igazgatója. Frank-Walter Steinmeier szövetségi elnök a közelmúltban szintén nagy várakozásokat támasztott a CDU–CSU–SPD-koalíció folyamatban lévő tárgyalásaival kapcsolatban. Remélte, hogy olyan reformcsomag születik, amely a közvéleményt is megváltoztatja, „mert végre előremutat, és olyan megoldásokat kínál, amilyenekre valóban szükségünk van”. 

A legforróbb pontot a jövedelemadó reformja jelenti. Azt vitatták, hogy lehetséges-e nagy­mértékű adókedvezmény az alacsony és közepes jövedelműek számára – a kérdés mindenekelőtt, hogy hogyan lehetne finanszírozni egy ilyen intézkedést. Az SPD növelni akarta a gazdagok és magas keresetűek adóterheit. Vezető CDU–CSU-s politikusok is jelezték hajlandóságukat az úgynevezett vagyonadó emelésére; elutasították viszont a legmagasabb jövedelemadó-kulcs és az örökösödési adó emelését. 

Eközben a jövő évi költségvetést is előkészíti az új kormány. Lars Klingbeil (SPD) pénzügyminiszter több kiadást és nagyobb adósságot tervez 2027-re – ez derül ki az ARD csatorna által megszerzett költségvetési elképzelésekből. Klingbeil 555 milliárd eurónyi kiadást tervez 2027-re, ami majdnem 6 százalékkal több, mint az idei összeg. A költségvetési koncepció 203 mil­liárd eurónyi új adósságot tartalmaz 2027-re, ami Németország történetének második legmagasabb adata lenne. A nettó hitelfelvétel várhatóan eléri a 118,7 milliárd eurót; az új adósság teljes összege a német fegyveres erők, a Bundeswehr és az infrastruktúra számára elkülönített további hitelből származik. Ez az összeg magasabb annál, mint amennyit a kormány április végén tervezett, amikor meghatározta a főbb költségvetési paramétereket. 

A tervezet kimondja: „A hazánk előtt álló kihívások a globális bizonytalanságok és válságok fényében továbbra is óriásiak.” A finanszírozási hiány áthidalásához Klingbeil a 2019-ig felhalmozott költségvetési tartalékokhoz szeretne hozzáférni. Annak érdekében, hogy több pénz jusson a közkasszába, az alkoholt és a dohányt is magasabb adókkal akarják sújtani. A műanyagadó bevezetését és a kriptovaluta-tranzakciók megadóztatását is tervezik. Egymilliárd eurót takarítanak meg a nyugdíjbiztosítási támogatásban, és csökkentik a pénzügyi támogatást az éghajlatváltozási és -átalakulási alapban. A konkrét megtakarításokat – például a szülői és lakhatási ellátásokban – a költség­vetésben számszerűsítik majd. A nyugdíjrendszer reformja magába foglalná a nyugdíjkorhatár fokozatos emelését – amely jelenleg a ledolgozott évek számától függően 65 és 67 év között van – a várható élettartamhoz igazítva. 

Eközben a kormányzó nagykoalícióval szemben álló legnagyobb ellenzéki párt, az AfD a napokban kongresszust tartott. A radikális párt már 27-29 százalékos támogatottsággal vezet a felmérésekben a kancellárt adó, 21-22 százalékos CDU-val szemben. Az egyre népszerűbb AfD előtt újra ott magasodik a legnagyobb kihívás: a kormányzó­képesség bizonyítása a választóknak. 

A kongresszuson ismét a párt társelnökeivé választották Alice Weidelt és Tino Chrupallát. Utóbbi elmondta, hogy az AfD-nek most a szeptemberben Szász-Anhaltban, Mecklenburg–Elő-Pomerániában és Berlinben tartandó tartományi választásra kell összpontosítania. „Ellenzékből végre kormányra kell lépnünk – szólította fel a küldötteket. – Újra a fejéről a talpára akarjuk állítani ezt az országot.” 

A cél, hogy 2029-ben átvegyék a szövetségi kormányzást is. 

A párt „készen áll a felelősségvállalásra – folytatta Chrupalla. – Az AfD azért van itt, hogy nyerjen. És mi nyerni fogunk, és mi fogunk kormányozni”. Alice Weidel, a tömörülés nemzetközileg ismertebb társelnöke is arról beszélt: a következő szövetségi választás után az AfD „igényt fog tartani a kormányzásra, mert mi vagyunk a legerősebb párt”.

Nyitókép: Nem sok mindennek örülhet manapság Friedrich Merz kancellár
Fotó: AFP/Ludovic Marin

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 19 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
greeen
2026. július 12. 08:06
Hallgatom, hogy a tiszás szavazó nagyon boldog. mert a " szösol " médiából értesül minden hírről. Mert ő 16 éven keresztül nem tudott semmiről. Hát a jó édes kurva anyádat, mert nem néztél hiradót, parlamenti közvetítést, amiből esetleg tájékozódhattál volna. Csak a teló az életed. A szüleidet kellene felelősségre vonni, kit nevelt a társadalomnak.
Válasz erre
1
0
reciprofi
2026. július 12. 08:01
Csodálatosak ezek az orbánbaszerelmes hívők,akik különös szenvedélyt táplálnak az olyan következtetések iránt. ,amelyekre a vezérük goebbelsi propagandistái eszével((?)jutnak)TElőszöris a FideSS oldalai nem újságok,nem sajtótermékek hanem a NER goebbelsi-mindig a legalacsonyabb értelmi képességűekhez kell szólni úgy biztosan célbaér-propaganda végtermékei a magukat elhülyíteni hagyók fogyasztására Bocika úgy látom megint nyitvahagyta valamelyik túlértelmes a istállóajtót ...hehee Olyan mérhetetlenül agyhalott vagy, hogy szinte hullagyalázás téged a helyedre tenni ... Év végére kikecmergett a kátyúból a német gazdaság hvg.hu/gazdasag/20260223_oecd-gdp-nemet-gazdasag Nem igaz! Nekünk azért rossz, mert nekik nemjó! Mondta a debilmárton. Akkor most felsorolom a NER gazdasági eredményeit: Mo-Visszacsúsztunk az EU utolsó helyére az egyik legfontosabb szegénységi statisztikában Hálás köszönet a 2/3-al bukott doktorminiszterelnök "úrnak" !
Válasz erre
0
4
johngo
2026. július 12. 08:01
Amig nem vesznek olcsó orosz vezetékes energiát, addig nem lesz jobb se nekik, se nekünk, se Európának.
Válasz erre
4
0
ördöngös pepecselés
2026. július 12. 07:56
Hobby024 2026. július 12. 06:59 "az USA, hogyan teszi tönkre az iparát" persze az ellenség. A kormányomtól(barátaimtól) ments meg uram, az ellenségeimmel magam is elbánok. Áradjon!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!