Válságok örvényében a német vezetés: Merz népszerűsége mélypontra zuhant

Eközben a jövő évi költségvetést is előkészíti az új kormány. Lars Klingbeil (SPD) pénzügyminiszter több kiadást és nagyobb adósságot tervez 2027-re – ez derül ki az ARD csatorna által megszerzett költségvetési elképzelésekből. Klingbeil 555 milliárd eurónyi kiadást tervez 2027-re, ami majdnem 6 százalékkal több, mint az idei összeg. A költségvetési koncepció 203 mil­liárd eurónyi új adósságot tartalmaz 2027-re, ami Németország történetének második legmagasabb adata lenne. A nettó hitelfelvétel várhatóan eléri a 118,7 milliárd eurót; az új adósság teljes összege a német fegyveres erők, a Bundeswehr és az infrastruktúra számára elkülönített további hitelből származik. Ez az összeg magasabb annál, mint amennyit a kormány április végén tervezett, amikor meghatározta a főbb költségvetési paramétereket.

A tervezet kimondja: „A hazánk előtt álló kihívások a globális bizonytalanságok és válságok fényében továbbra is óriásiak.” A finanszírozási hiány áthidalásához Klingbeil a 2019-ig felhalmozott költségvetési tartalékokhoz szeretne hozzáférni. Annak érdekében, hogy több pénz jusson a közkasszába, az alkoholt és a dohányt is magasabb adókkal akarják sújtani. A műanyagadó bevezetését és a kriptovaluta-tranzakciók megadóztatását is tervezik. Egymilliárd eurót takarítanak meg a nyugdíjbiztosítási támogatásban, és csökkentik a pénzügyi támogatást az éghajlatváltozási és -átalakulási alapban. A konkrét megtakarításokat – például a szülői és lakhatási ellátásokban – a költség­vetésben számszerűsítik majd. A nyugdíjrendszer reformja magába foglalná a nyugdíjkorhatár fokozatos emelését – amely jelenleg a ledolgozott évek számától függően 65 és 67 év között van – a várható élettartamhoz igazítva.

Eközben a kormányzó nagykoalícióval szemben álló legnagyobb ellenzéki párt, az AfD a napokban kongresszust tartott. A radikális párt már 27-29 százalékos támogatottsággal vezet a felmérésekben a kancellárt adó, 21-22 százalékos CDU-val szemben. Az egyre népszerűbb AfD előtt újra ott magasodik a legnagyobb kihívás: a kormányzó­képesség bizonyítása a választóknak.