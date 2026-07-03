Újabb mélyponton Merz német kancellár népszerűsége

Ez három százalékponttal kevesebb, mint az előző hónapban. 84 százalék viszont azt nyilatkozta, hogy „kevésbé” vagy „egyáltalán nem elégedett”. A CDU/CSU szövetség támogatói körében kiegyenlítettebbek a vélemények: 51 százalék elégedetlen Merz munkájával, míg 48 százalék elismeri azt – írja a Welt.

A politikusok népszerűségi listáján csak Franziska Brantner, a Zöldek vezetője és Katherina Reiche (CDU) gazdasági miniszter – egyenként 11 százalékos támogatottsággal –, valamint Ines Schwerdtner, a Baloldal (Linke) vezetője 9 százalékkal népszerűtlenebb, mint Merz a teljes lakosság körében. Az SPD vezetése lényegesen jobban teljesít, mint a CDU-s kancellár: Bärbel Bas munkaügyi miniszter és Lars Klingbeil pénzügyminiszter megtartotta az előző havi népszerűségi mutatóit: 18, illetve 21 százalék. Alexander Dobrindt (CSU) belügyminiszter kissé megelőzi őket, a polgárok 22 százaléka elégedett a teljesítményével.

Alice Weidel, az AfD vezetője 27 százalékkal a rangsor első három helyezettje közé kerül, egy ponttal lemaradva Johann Wadephul (CDU) külügyminisztertől. A listát nagy fölénnyel Boris Pistorius szociáldemokrata védelmi miniszter vezeti – ő az egyetlen politikus, akivel a többség (52 százalék) elégedett.