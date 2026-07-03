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Németország CDU Friedrich Merz

Újabb mélyponton Merz német kancellár népszerűsége

2026. július 03. 13:42

A németek alig 13 százaléka értékeli pozitívan a kancellár teljesítményét.

2026. július 03. 13:42
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„Németország előrehalad. Ez egy nagy lépés előre” – jelentette be csütörtökön Friedrich Merz (CDU) német kancellár, utalva a kereszténydemokrata-szocdem koalíció „gazdasági fellendülést és foglalkoztatást” célzó reformcsomagjára. Maga a kormányfő is ráférne egy kis lendületre: az ARD „Tagesthemen” és a WELT megbízásából készült Deutschlandtrend felmérésben Merz népszerűsége rekord alacsony szintre zuhant.

A reformtervek bejelentése előtt elvégzett felmérésben

a válaszadóknak mindössze 13 százaléka nyilatkozott úgy, hogy „elégedett” vagy „nagyon elégedett” a kancellárral. 

Ez három százalékponttal kevesebb, mint az előző hónapban. 84 százalék viszont azt nyilatkozta, hogy „kevésbé” vagy „egyáltalán nem elégedett”. A CDU/CSU szövetség támogatói körében kiegyenlítettebbek a vélemények: 51 százalék elégedetlen Merz munkájával, míg 48 százalék elismeri azt – írja a Welt.

A politikusok népszerűségi listáján csak Franziska Brantner, a Zöldek vezetője és Katherina Reiche (CDU) gazdasági miniszter – egyenként 11 százalékos támogatottsággal –, valamint Ines Schwerdtner, a Baloldal (Linke) vezetője 9 százalékkal népszerűtlenebb, mint Merz a teljes lakosság körében. Az SPD vezetése lényegesen jobban teljesít, mint a CDU-s kancellár: Bärbel Bas munkaügyi miniszter és Lars Klingbeil pénzügyminiszter megtartotta az előző havi népszerűségi mutatóit: 18, illetve 21 százalék. Alexander Dobrindt (CSU) belügyminiszter kissé megelőzi őket, a polgárok 22 százaléka elégedett a teljesítményével.

Alice Weidel, az AfD vezetője 27 százalékkal a rangsor első három helyezettje közé kerül, egy ponttal lemaradva Johann Wadephul (CDU) külügyminisztertől. A listát nagy fölénnyel Boris Pistorius szociáldemokrata védelmi miniszter vezeti – ő az egyetlen politikus, akivel a többség (52 százalék) elégedett.

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Fotó: Sascha Schuermann / AFP

Összesen 8 komment

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valterfeher
2026. július 03. 16:01
Az "összeomló" Fidesz még mindig kétszer népszerűbb, mint Merz kancellár :D
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Vikijo
2026. július 03. 15:48
Otezer német katonát küldenek az orosz határra, ha nem akarnak menni, akkor erővel, ha zsákutcába tér be valaki akkor inkább vállalni kellene a megítélést és vissza kellene fordulni.
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Burdisgarage
2026. július 03. 15:41
Nagy jövő áll előtte egy nagy cégnél, hadi v. gyógyszer, esetleg élelmiszer ipar.
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Canadian
2026. július 03. 15:31
Hé Merz, még ne hagyd abba! Irány az egy számjegy!
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