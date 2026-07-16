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bendarzsevszkij anton valerij zaluzsnij volodomir zelenszkij oeconomus gazdaságkutató alapítvány ukrajna

Szakértő: Zelenszkij kritikus pillanatban tönkrevágja országa sorsát

2026. július 16. 20:07

Bendarzsevszkij Anton biztonságpolitikai szakértő oldalán arról írt, hogy teljesen érthetetlen az ukrán elnök döntése.

2026. július 16. 20:07
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Ahogy a Mandiner is beszámolt róla Volodomir Zelenszkij elnök váratlanul menesztette Mihajlo Fedorov védelmi minisztert. Bendarzsevszkij Anton, a Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója Facebook oldalán fejtette ki a véleményét a váratlan lépésről. Mint írta: nem látja indokoltnak a döntést.

„Hihetetlen, ahogy Ukrajnában a Zelenszkij-féle vezetés hogyan képes kritikus pillanatban tönkrevágni a saját országa sorsát, amikor politikai túlélésről és hatalmi játszmákról van szó. Ukrajna eddigi legsikeresebb védelmi miniszterét, az elmúlt hónapok ukrán fordulatának a szerzőjét, Mihajlo Fedorovot éppen most küldik el. A hivatalos magyarázat: nem sikerült megreformálnia a mozgósítási rendszert. Fél év alatt. Aha, na persze. Mindjárt beszélek majd a valódi okokról. A hír még szerda esti, de inkább vártam vele, mondom ez nem lehet igaz, hátha lesz még fordulat a sztoriban. 

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Nincs az az épeszű ember, aki most, a szemünk előtt zajló fordulat után meneszti Fedorovot. De, mégis van.

A szakértő a tüntetésekkel kapcsolatban megjegyezte: az ukrán lakosság sok mindent ki bír, de ezen felháborodott. 

Arról ís írt, hogy a döntésben Zelenszkij valószínűleg csakis a saját, és nem pedig a nemzet érdekeit nézte. 

„Nem ez az első ilyen döntése Zelenszkijnek, amely totálisan szembemegy a nemzeti érdekekkel, és kizárólag az ő személyes, politikai érdekeit helyezi az előtérbe. Ugyanide lehetne sorolni a háború hősének, a korábbi ukrán főparancsnoknak, Valerij Zaluzsnijnak a 2024. eleji elmozdítását. Túl népszerűvé és túl önjáróvá vált Zaluzsnij, aki Zelenszkij szemében az ő pozícióit is veszélyeztette. A helyére lép Alekszandr Szirszkij vezetése aztán egy katonai zsákutcába vitte a túléléséért harcoló Ukrajnát.

„Nem ez az első ilyen döntése Zelenszkijnek, amely totálisan szembemegy a nemzeti érdekekkel, és kizárólag az ő személyes, politikai érdekeit helyezi az előtérbe.

Ugyanide lehetne sorolni a háború hősének, a korábbi ukrán főparancsnoknak, Valerij Zaluzsnijnak a 2024. eleji elmozdítását. Túl népszerűvé és túl önjáróvá vált Zaluzsnij, aki Zelenszkij szemében az ő pozícióit is veszélyeztette. A helyére lép Alekszandr Szirszkij vezetése aztán egy katonai zsákutcába vitte a túléléséért harcoló Ukrajnát” – fejtette ki a szakértő. 

Bendarzsevszkij Anton arról is írt, hogy Federovnak nagyon fontos szerepe volt az ukrán katonai fordulatban. Mint írt: hozzá köthető a legmodernebb drón-technológiák implementálása – mesterséges intelligencia, gépi látás, mesh hálózatok.

A szakértő egy orosz katonai bloggert is idézett, aki jelentősnek nevezte a védelmi miniszter teljesítményét, majd örömét fejezte ki a menesztés felett: „Az ellenség katonai tárcájánál végrehajtott személyi változásokat kifejezetten pozitív hírként értékelem, mivel – ahogy azt a történelmi tapasztalat is mutatja – az egyén szerepe az egyes rendszerszintű folyamatokban gyakran döntő jelentőségű, a már elért változások pedig könnyen visszafordíthatónak bizonyulhatna” – idézi a szekértő Szvjatoszlav Golikovot, a „Filológus lesben” Telegram-csatorna orosz szerzőjét.

A menesztéssel kapcsolatban idézi a Wall Street Journalt is, amely arról írt, hogy Fedorov „túl tiszta” volt, ezért kellett mennie. 

Nyitókép: JOHN THYS / AFP

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Összesen 8 komment

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obakapimaki
2026. július 16. 21:59
Anton a szakértő.. 😂😂😂😂😂😂😂😂🤡🤡 James Bond meg túrista.. 😂😂
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Málaga21
2026. július 16. 21:10
"A helyére lép Alekszandr Szirszkij vezetése aztán egy katonai zsákutcába vitte a túléléséért harcoló Ukrajnát” – fejtette ki a szakértő. Hmm, múlt héten Antonnál a hoholok még dicsőségesen törtek előr Vlagyivosztokig.
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4
0
Nasi12
2026. július 16. 20:55
" „túl tiszta” volt" Ez nem jó ómen arrafelé😭
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0
0
mgyfree
2026. július 16. 20:47
Bandzsa Anton Zselnszkiíj már rég szétkurta az országát miről beszélsz?
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