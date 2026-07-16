Szakértő: Zelenszkij kritikus pillanatban tönkrevágja országa sorsát

Ahogy a Mandiner is beszámolt róla Volodomir Zelenszkij elnök váratlanul menesztette Mihajlo Fedorov védelmi minisztert. Bendarzsevszkij Anton, a Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója Facebook oldalán fejtette ki a véleményét a váratlan lépésről. Mint írta: nem látja indokoltnak a döntést.

„Hihetetlen, ahogy Ukrajnában a Zelenszkij-féle vezetés hogyan képes kritikus pillanatban tönkrevágni a saját országa sorsát, amikor politikai túlélésről és hatalmi játszmákról van szó. Ukrajna eddigi legsikeresebb védelmi miniszterét, az elmúlt hónapok ukrán fordulatának a szerzőjét, Mihajlo Fedorovot éppen most küldik el. A hivatalos magyarázat: nem sikerült megreformálnia a mozgósítási rendszert. Fél év alatt. Aha, na persze. Mindjárt beszélek majd a valódi okokról. A hír még szerda esti, de inkább vártam vele, mondom ez nem lehet igaz, hátha lesz még fordulat a sztoriban.