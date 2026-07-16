Szakértő: Zelenszkij kritikus pillanatban tönkrevágja országa sorsát

„Súlyos hiba” – jelentős ellenállást váltott ki Zelenszkij döntése
Ritka megnyilvánulása ez az elnökkel szembeni elégedetlenségnek.
Bendarzsevszkij Anton biztonságpolitikai szakértő oldalán arról írt, hogy teljesen érthetetlen az ukrán elnök döntése.
Ahogy a Mandiner is beszámolt róla Volodomir Zelenszkij elnök váratlanul menesztette Mihajlo Fedorov védelmi minisztert. Bendarzsevszkij Anton, a Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója Facebook oldalán fejtette ki a véleményét a váratlan lépésről. Mint írta: nem látja indokoltnak a döntést.
„Hihetetlen, ahogy Ukrajnában a Zelenszkij-féle vezetés hogyan képes kritikus pillanatban tönkrevágni a saját országa sorsát, amikor politikai túlélésről és hatalmi játszmákról van szó. Ukrajna eddigi legsikeresebb védelmi miniszterét, az elmúlt hónapok ukrán fordulatának a szerzőjét, Mihajlo Fedorovot éppen most küldik el. A hivatalos magyarázat: nem sikerült megreformálnia a mozgósítási rendszert. Fél év alatt. Aha, na persze. Mindjárt beszélek majd a valódi okokról. A hír még szerda esti, de inkább vártam vele, mondom ez nem lehet igaz, hátha lesz még fordulat a sztoriban.
Nincs az az épeszű ember, aki most, a szemünk előtt zajló fordulat után meneszti Fedorovot. De, mégis van.
A szakértő a tüntetésekkel kapcsolatban megjegyezte: az ukrán lakosság sok mindent ki bír, de ezen felháborodott.
Arról ís írt, hogy a döntésben Zelenszkij valószínűleg csakis a saját, és nem pedig a nemzet érdekeit nézte.
„Nem ez az első ilyen döntése Zelenszkijnek, amely totálisan szembemegy a nemzeti érdekekkel, és kizárólag az ő személyes, politikai érdekeit helyezi az előtérbe. Ugyanide lehetne sorolni a háború hősének, a korábbi ukrán főparancsnoknak, Valerij Zaluzsnijnak a 2024. eleji elmozdítását. Túl népszerűvé és túl önjáróvá vált Zaluzsnij, aki Zelenszkij szemében az ő pozícióit is veszélyeztette. A helyére lép Alekszandr Szirszkij vezetése aztán egy katonai zsákutcába vitte a túléléséért harcoló Ukrajnát.
„Nem ez az első ilyen döntése Zelenszkijnek, amely totálisan szembemegy a nemzeti érdekekkel, és kizárólag az ő személyes, politikai érdekeit helyezi az előtérbe.
Ugyanide lehetne sorolni a háború hősének, a korábbi ukrán főparancsnoknak, Valerij Zaluzsnijnak a 2024. eleji elmozdítását. Túl népszerűvé és túl önjáróvá vált Zaluzsnij, aki Zelenszkij szemében az ő pozícióit is veszélyeztette. A helyére lép Alekszandr Szirszkij vezetése aztán egy katonai zsákutcába vitte a túléléséért harcoló Ukrajnát” – fejtette ki a szakértő.
Bendarzsevszkij Anton arról is írt, hogy Federovnak nagyon fontos szerepe volt az ukrán katonai fordulatban. Mint írt: hozzá köthető a legmodernebb drón-technológiák implementálása – mesterséges intelligencia, gépi látás, mesh hálózatok.
A szakértő egy orosz katonai bloggert is idézett, aki jelentősnek nevezte a védelmi miniszter teljesítményét, majd örömét fejezte ki a menesztés felett: „Az ellenség katonai tárcájánál végrehajtott személyi változásokat kifejezetten pozitív hírként értékelem, mivel – ahogy azt a történelmi tapasztalat is mutatja – az egyén szerepe az egyes rendszerszintű folyamatokban gyakran döntő jelentőségű, a már elért változások pedig könnyen visszafordíthatónak bizonyulhatna” – idézi a szekértő Szvjatoszlav Golikovot, a „Filológus lesben” Telegram-csatorna orosz szerzőjét.
A menesztéssel kapcsolatban idézi a Wall Street Journalt is, amely arról írt, hogy Fedorov „túl tiszta” volt, ezért kellett mennie.
Nyitókép: JOHN THYS / AFP
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Ritka megnyilvánulása ez az elnökkel szembeni elégedetlenségnek.
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