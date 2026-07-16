„Súlyos hiba” – jelentős ellenállást váltott ki Zelenszkij döntése

Januárban kinevezték, most menesztették – ezért kellett távoznia az ukrán védelmi miniszternek
Mihajlo Fedorov felmentésének oka a védelmi tárca és a hadsereg vezetése közötti hatékony kommunikáció hiánya volt.
Ukránok tömegei vonultak az utcákra Mihajlo Fedorov védelmi miniszter menesztése ellen tiltakozva.
Több ukrán városban is tüntetésekre került miután Volodimir Zelenszkij váratlanul menesztette Mihajlo Fjodorov védelmi minisztert – írja BBC.
Csütörtök reggel fiatalokból álló tömeg gyűlt össze Kijevben, „Ne nyúljatok Fedorovhoz!” és „Ne szabotáljátok a győzelmet!” feliratú táblákat emelve a magasba, és azt skandálták, hogy:
„Szégyen!”.
Zelenszkij döntése felháborodást váltott ki a kommentátorok és a katonaság körében, valamint a civil társadalom egyes rétegeiben is.
Azokat a pletykákat, miszerint Fedorov mandátumának vége az ő és Oleksandr Szirszkij főparancsnok közötti feszültségekhez kapcsolódott, Fedorov maga és Zelenszkij is gyakorlatilag megerősítették.
Csütörtökön Fedorov elárulta, hogy javasolta Zelenszkijnek Szirszki és Andrij Hnatov vezérkari főnök leváltását.
Zelenszkij, amikor Keir Starmer brit miniszterelnökkel tartott sajtótájékoztatón beszélt, elismerte, hogy a vezérkar és a védelmi minisztérium közötti konfliktus „rendszerszintű” volt és „különböző szinteken” jelentkezett.
„Ahelyett, hogy megtalálta volna a módját Oroszország aszimmetrikus legyőzésének – ami a főparancsnok feladata –, ő inkább megtalálta a módját, hogy megossza az országunkat”
– mondta Fedorov.
A 35 éves Fedorovot csak januárban nevezték ki, de igykezett felszámolni a korrupciót, és modern eszközökkel és adatlemzéssel javítani a front helyzetét.
Fedorov azt is elárulta, hogy Zelenszkij felajánlotta neki, maradjon tanácsadóként a csapatában, de ő ezt elutasította.
A BBC tudósítója kilátogatott az egyik kijevi tüntetésre.
„Ez a legsúlyosabb hiba, amit Zelenszkij az elnöksége alatt elkövetett”
– nyilatkozta Olekszandr, egy ukrán katona a BBC-nek.
Az év elején csatlakozott a hadsereghez, mert bízott Fedorov csapatában és elképzeléseiben – mondta:
„Nem ismerek senkit, aki támogatná a leváltására vonatkozó döntést. Sem a hadseregben, sem a társadalomban.”
„Sok barátom van a hadseregben. Sokan közülük meghaltak. Nem akarom, hogy ez így folytatódjon” – mondta Maria Lavrynets a BBC-nek. „Látjuk [Fedorov] eredményeit. Látjuk a katonák motivációját, ki kell állnunk mellettük.”
Nyitókép: Genya SAVILOV / AFP
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Mihajlo Fedorov felmentésének oka a védelmi tárca és a hadsereg vezetése közötti hatékony kommunikáció hiánya volt.
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