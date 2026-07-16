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volodimir zelenszkij fedorov hadsereg ukrajna

„Súlyos hiba” – jelentős ellenállást váltott ki Zelenszkij döntése

2026. július 16. 18:49

Ukránok tömegei vonultak az utcákra Mihajlo Fedorov védelmi miniszter menesztése ellen tiltakozva.

2026. július 16. 18:49
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Több ukrán városban is tüntetésekre került miután Volodimir Zelenszkij váratlanul menesztette Mihajlo Fjodorov védelmi minisztert – írja BBC. 

Csütörtök reggel fiatalokból álló tömeg gyűlt össze Kijevben, „Ne nyúljatok Fedorovhoz!” és „Ne szabotáljátok a győzelmet!” feliratú táblákat emelve a magasba, és azt skandálták, hogy: 

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„Szégyen!”.

Zelenszkij döntése felháborodást váltott ki a kommentátorok és a katonaság körében, valamint a civil társadalom egyes rétegeiben is.

Miért rúgták ki Fedorovot? 

Azokat a pletykákat, miszerint Fedorov mandátumának vége az ő és Oleksandr Szirszkij főparancsnok közötti feszültségekhez kapcsolódott, Fedorov maga és Zelenszkij is gyakorlatilag megerősítették.

Csütörtökön Fedorov elárulta, hogy javasolta Zelenszkijnek Szirszki és Andrij Hnatov vezérkari főnök leváltását.

Zelenszkij, amikor Keir Starmer brit miniszterelnökkel tartott sajtótájékoztatón beszélt, elismerte, hogy a vezérkar és a védelmi minisztérium közötti konfliktus „rendszerszintű” volt és „különböző szinteken” jelentkezett.

„Ahelyett, hogy megtalálta volna a módját Oroszország aszimmetrikus legyőzésének – ami a főparancsnok feladata –, ő inkább megtalálta a módját, hogy megossza az országunkat”

 – mondta Fedorov. 

A 35 éves Fedorovot csak januárban nevezték ki, de igykezett felszámolni a korrupciót, és modern eszközökkel és adatlemzéssel javítani a front helyzetét.

Fedorov azt is elárulta, hogy Zelenszkij felajánlotta neki, maradjon tanácsadóként a csapatában, de ő ezt elutasította.

Az ukránok nem örülnek

A BBC tudósítója kilátogatott az egyik kijevi tüntetésre. 

„Ez a legsúlyosabb hiba, amit Zelenszkij az elnöksége alatt elkövetett”

 – nyilatkozta Olekszandr, egy ukrán katona a BBC-nek.

Az év elején csatlakozott a hadsereghez, mert bízott Fedorov csapatában és elképzeléseiben – mondta: 

„Nem ismerek senkit, aki támogatná a leváltására vonatkozó döntést. Sem a hadseregben, sem a társadalomban.”

„Sok barátom van a hadseregben. Sokan közülük meghaltak. Nem akarom, hogy ez így folytatódjon” – mondta Maria Lavrynets a BBC-nek. „Látjuk [Fedorov] eredményeit. Látjuk a katonák motivációját, ki kell állnunk mellettük.”

Nyitókép: Genya SAVILOV / AFP

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Összesen 23 komment

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Sorrend:
bagira004
2026. július 16. 21:35
Mihajlo Fedorov korrupció felszámolást eredménnyel végezt , lehet hogy Zeéenszkij bűneit elérte kezdte felderíteni . Zelenszkijt személyesen érintő , ezért Mihajlo Fedorovt hirtelen leváltotta.
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3
0
usafiu20
•••
2026. július 16. 21:02 Szerkesztve
Mandi, évek óta a megtámadott felet gyalázzátok, milyen emberek vagytok ti...??? Válaszolok, ti nem vagytok emberek....
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0
8
Nasi12
2026. július 16. 20:48
"igykezett felszámolni a korrupciót" Ez volt a hibája.
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3
0
Squalline
2026. július 16. 20:35
(Mű)balhé a nyugatra bekötött oligarchák asszisztálásával. Ha két opción lehet marakodni, addig se azzal törődnek hogyha másért nem, hát saját szenvedéseik miatt le kéne zárni ezt a háborút a lehető legjobb kimenettel.
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2
0
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