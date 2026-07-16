„Súlyos hiba” – jelentős ellenállást váltott ki Zelenszkij döntése

Zelenszkij döntése felháborodást váltott ki a kommentátorok és a katonaság körében, valamint a civil társadalom egyes rétegeiben is.

Miért rúgták ki Fedorovot?

Azokat a pletykákat, miszerint Fedorov mandátumának vége az ő és Oleksandr Szirszkij főparancsnok közötti feszültségekhez kapcsolódott, Fedorov maga és Zelenszkij is gyakorlatilag megerősítették.