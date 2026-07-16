Januárban kinevezték, most menesztették – ezért kellett távoznia az ukrán védelmi miniszternek

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Mihajlo Fedorov felmentésének oka a védelmi tárca és a hadsereg vezetése közötti hatékony kommunikáció hiánya volt.
Mihajlo Fedorov védelmi miniszter felmentésének oka a védelmi tárca és a hadsereg vezetése közötti hatékony kommunikáció hiánya – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön Kijevben, Keir Starmer brit miniszterelnökkel közösen tartott sajtótájékoztatóján. Ezzel gyakorlatilag megerősítette azokat a sajtóértesüléseket, amelyek szerint nem jelöli Fedorovot védelmi miniszternek az új kormányba.
Az elnök szavai szerint az ő közvetítése nélkül a felek nem kommunikáltak egymással.
„Nagyon szerettem volna egységet, de a két fél ezt képtelen volt elérni.
Ez nemcsak az ő felelősségük, hanem az enyém is. Nem hárítom el magamról a felelősséget. Ahogy már mondtam, tisztelem mindkét felet, ismerem az erősségeiket és a gyengeségeiket is, és nagyon szeretném, ha Ukrajnát erősítenék, de a helyzet olyan, amilyen” – idézte az Ukrinform hírügynökség Zelenszkijt.
(MTI)
Nyitókép: MTI/EPA/Andrij Neszterenko