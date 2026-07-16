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volodimir zelenszkij mihajlo fedorov védelmi miniszter menesztés

Januárban kinevezték, most menesztették – ezért kellett távoznia az ukrán védelmi miniszternek

2026. július 16. 14:38

Mihajlo Fedorov felmentésének oka a védelmi tárca és a hadsereg vezetése közötti hatékony kommunikáció hiánya volt.

2026. július 16. 14:38
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Mihajlo Fedorov védelmi miniszter felmentésének oka a védelmi tárca és a hadsereg vezetése közötti hatékony kommunikáció hiánya – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön Kijevben, Keir Starmer brit miniszterelnökkel közösen tartott sajtótájékoztatóján. Ezzel gyakorlatilag megerősítette azokat a sajtóértesüléseket, amelyek szerint nem jelöli Fedorovot védelmi miniszternek az új kormányba. 

Az elnök szavai szerint az ő közvetítése nélkül a felek nem kommunikáltak egymással. 

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„Nagyon szerettem volna egységet, de a két fél ezt képtelen volt elérni. 

Ez nemcsak az ő felelősségük, hanem az enyém is. Nem hárítom el magamról a felelősséget. Ahogy már mondtam, tisztelem mindkét felet, ismerem az erősségeiket és a gyengeségeiket is, és nagyon szeretném, ha Ukrajnát erősítenék, de a helyzet olyan, amilyen” – idézte az Ukrinform hírügynökség Zelenszkijt.

(MTI
 

Nyitókép: MTI/EPA/Andrij Neszterenko
 

 

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Összesen 14 komment

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templar62
2026. július 16. 15:32
Brékó ! : a kormányszóvivőin MP ! MOST !
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0
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zolotarjov-2
2026. július 16. 15:30
Még mindig Ukrajna? Az Orbán-kormány minisztereivel mi lett? Huss, elillantak? Munkát kaptak a Gazprom-nál? Bobóka hol dugdossa az utolsó pillanatban magának még kiutalt hadiipari milliárdjait?
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0
3
templar62
2026. július 16. 15:29
Hát az angol és francia légiósókkal ki kommunikál ?
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0
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Canadian
2026. július 16. 15:26
Minden szervezetben ahol egynél több ember van beindul a könyökölés, hátba szúrás, hazudozás, helyezkedés.
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