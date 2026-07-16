Januárban kinevezték, most menesztették – ezért kellett távoznia az ukrán védelmi miniszternek

Mihajlo Fedorov védelmi miniszter felmentésének oka a védelmi tárca és a hadsereg vezetése közötti hatékony kommunikáció hiánya – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön Kijevben, Keir Starmer brit miniszterelnökkel közösen tartott sajtótájékoztatóján. Ezzel gyakorlatilag megerősítette azokat a sajtóértesüléseket, amelyek szerint nem jelöli Fedorovot védelmi miniszternek az új kormányba.

Az elnök szavai szerint az ő közvetítése nélkül a felek nem kommunikáltak egymással.