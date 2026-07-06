NATO-csúcs: Donald Trump szerdán találkozik Volodimir Zelenszkijjel Ankarában

Donald Trump amerikai elnök szerdán találkozik Volodimir Zelenszkij ukrán államfővel Ankarában a NATO-csúcstalálkozó keretében – közölte vasárnap egy magas rangú amerikai tisztviselő, aki névtelenül tájékoztatta az utazásról az újságírókat.

Az amerikai tisztviselő azt mondta: a kedden kezdődő ankarai NATO-csúcson részt vevő Donald Trump szerdán személyesen találkozik az ukrán elnökkel, hogy zárt ajtók mögött megvitassák, hogyan vethetnek véget a háborúnak.