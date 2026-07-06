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vlagyimir putyin fehér ház volodimir zelenszkij recep tayyip erdogan donald trump

NATO-csúcs: Donald Trump szerdán találkozik Volodimir Zelenszkijjel Ankarában

2026. július 06. 06:32

A Fehér Ház közlése szerint az amerikai elnök a Zelenszkijjel folytatott szerdai kétoldalú találkozó után megbeszélést tart Ahmed es-Saraa szíriai elnökkel is, majd ezután sajtótájékoztatót tart.

2026. július 06. 06:32
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Donald Trump amerikai elnök szerdán találkozik Volodimir Zelenszkij ukrán államfővel Ankarában a NATO-csúcstalálkozó keretében – közölte vasárnap egy magas rangú amerikai tisztviselő, aki névtelenül tájékoztatta az utazásról az újságírókat.

Az amerikai tisztviselő azt mondta: a kedden kezdődő ankarai NATO-csúcson részt vevő Donald Trump szerdán személyesen találkozik az ukrán elnökkel, hogy zárt ajtók mögött megvitassák, hogyan vethetnek véget a háborúnak.

Donald Trump valószínűleg felveszi a kapcsolatot Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, miután beszélt Volodimir Zelenszkijjel

– tette hozzá.

Donald Trump kedden érkezik a csúcstalálkozóra. Első személyes találkozója a házigazdával, Recep Tayyip Erdogan török elnökkel lesz.

A Fehér Ház közlése szerint az amerikai elnök a Zelenszkijjel folytatott szerdai kétoldalú találkozó után megbeszélést tart Ahmed es-Saraa szíriai elnökkel is, majd ezután sajtótájékoztatót tart.

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fotó: AFP/JIM WATSON

Összesen 3 komment

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2026. július 06. 07:07 Szerkesztve
"Donald Trump amerikai elnök szerdán találkozik Volodimir Zelenszkij ukrán államfővel Ankarában a NATO-csúcstalálkozó keretében – közölte vasárnap egy magas rangú amerikai tisztviselő, aki ! > névtelenül < ! tájékoztatta az utazásról az újságírókat...." Betegek! és egy kérdés még: mennyre volt magas? 1.7-1,9-2.05 vagy még magasabb?
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trd127
2026. július 06. 07:01
Donald Trump volt amerikai elnök azt állítja, hogy képes lenne egyetlen nap alatt véget vetni az orosz-ukrán háborúnak, ha újraválasztanák. Illiberális vénemberekre ne bízz semmit. Örök tanulság.
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gyzoltan-2
2026. július 06. 06:56
"Donald Trump szerdán találkozik Volodimir Zelenszkijjel Ankarában" Érdekes találkozó! Melyikük a főnök? Melyik van feljebb, melyik az alárendelt?! -már maga a kérdés felvethetősége rámutat a felemás helyzetre..! Egyértelműnek tűnik, hogy Zelenszkij a világ zsidóságának képviselője, ügyvivője, ügynöke, erős jogosítványokkal..! Ezzel szemben Trump csak az USA elnöke, erősen korlátozott,kiszolgáltatott, megalázott helyzetben! Borjúkötélen! Kiszolgáltatott, megalázott helyzetét mi sem jellemzi jobban, hogy nem kapott engedélyt arra, hogy elvonja a USA támogatását a zsidóság ukrajnai háborújától, amint az effektív részvételt a háborúban sem tagadhatta meg..! Az USA szervilis volta 1949 óta nyilvános, létét, cselekedeteit Izrael határozza meg..! Az USA kiszolgáltatottságának mértéke, feltétlenül elgondolkodtatásra, megfontolásra kell hogy kényszerítse a mindenkori magyarországi vezetést, a lehetőségeinket illetően...
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