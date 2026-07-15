Ft
Ft
32°C
21°C
Ft
Ft
32°C
21°C
07. 15.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
07. 15.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
vlagyimir putyin gari kasparov kaszparov

Mi lesz Putyin következő lépése? A sakkvilágbajnok megválaszolta!

2026. július 15. 07:56

Sokan találgatták, mire készül az orosz elnök, miután ötödik éve nem sikerült végső csapást mérnie Ukrajnára, Garri Kaszparov szerint azonban ez egyértelmű.

2026. július 15. 07:56
null

Parlamenti választások jönnek Oroszországban, ezért Vlagyimir Putyinnak nem áll szándékában békét kötni Ukrajnával, inkább tovább eszkalálja a háborút – vélekedett Garri Kaszparov, az idősebb korára Putyin-ellenes politikai aktivistává vált világbajnok sakkozó a Politicónak.

Ezt is ajánljuk a témában

A híres orosz disszidens ennél is továbbment, és megismételte azokat a vádakat, miszerint 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Putyin a Baltikum megtámadására készül; pusztán azért, hogy ne tűnjön gyengének.

Márpedig Oroszország gyengének tűnhet, hiszen az ukránok fokozták az orosz katonai logisztika és energetikai infrastruktúra elleni sikeres támadásokat, amitől Kijev jobb tárgyalási pozíciókat remél. Kaszparov mégis azzal érvelt, hogy a növekvő nyomás miatt Putyin inkább fokozza a nyomást, mint enyhíti. 

Ugyanakkor a másik nyugati narratívaelemet is erőteljesen hangsúlyozta, miszerint Oroszország csak egy vereség esetén állna le, minden más eshetőség csak időt adna Moszkvának arra, hogy újra összegyűjtse erejét. 

Éppen ezért új területeken is támadhat majd, például a NATO keleti szárnyánál, Lettország vagy Észtország ellen, hogy teszteljék, valóban ugrik-e a NATO, és különösen az Egyesült Államok erre.

Kaszparov szerint minden jel a háború fokozására utal, például a besorozáshoz szükséges kötelező orvosi vizsgálat eltörlése is. Az aktivista azokkal az érvekkel sem foglalkozik, miszerint Oroszországnak nem lenne elég erőforrása egy kétfrontos háborúhoz, ha eggyel sem bír. 

Figyelemreméltó volt az a mentális gimnasztika, amivel összehozta azt a két, egymásnak ellentmondó nyugati érvelést, miszerint

  • az ukránok képesek legyőzni Oroszországot
  • Oroszország pedig neki fog menni a NATO-nak 

„Moszkvának nem kellene teljes körű inváziót indítania a NATO hitelességének aláásásához – mondta –, ehelyett elfoglalhatna egy kis határ menti várost – potenciálisan egy oroszul beszélő lakosságúat –, és megvárhatná, hogyan reagál a szövetség” – vélekedett. Ha ezután az amerikaiak nem támadnak, az azt jelenti, szabad a pálya.

Kaszparov nem sakk-világbajnoki címe miatt érdekes, hanem mert ő egyike annak a tíz orosz ellenzéki aktivistának, akiket bevonnak az európai intézmények működésébe. Talán nem véletlen, hogy éppen amellett érvelt, hogy az európai kormányoknak szintén támogatniuk kellene egy disszidálási programot a képzett oroszok számára, akik hajlandóak szakítani a Kremllel. 

Szerinte az agyelszívás – informatikusok, mérnökök, pénzügyi szakemberek elcsábítása Oroszországból – komoly csapás lenne a rezsimnek.

A másik nagy reményük, tette hozzá, hogy az elit szembefordul Putyinnal, hiszen az ukrán csapások Oroszországon belül már most is nyomást gyakorolnak az ország befolyásos szereplőire. „Az ukránok nagyon jó munkát végeznek, mert valahányszor eltalálnak valamit, valaki pénzt veszít.” – tette hozzá. 

Azzal a szintén sokszor hangoztatott vágyálommal, miszerint Putyin halálos beteg, ezúttal nem jött elő.

Ezt is ajánljuk a témában

Szerinte a szankciók fokozása és a turisták kitiltása lehet még jó eszköz.

Nyitókép forrása: SAUL LOEB / AFP

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 57 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Nasi12
2026. július 15. 10:41
"ő egyike annak a tíz orosz ellenzéki aktivistának, akiket bevonnak az európai intézmények működésébe." Ezért tolja a hajlandók narrativáit. Zsozsóért.
Válasz erre
0
0
re2026
2026. július 15. 10:17
Kaszparov fiatal korában zseniális sakkozó VOLT! Jelenleg inkább egy szenilis libbant embernek tűnik ,amely már rég elvesztette objektivitását ! Csaholó kutyákból már nyugaton is sok van! Nyilvánvaló ,hogy az eszkaláció a nato felé ,nem orosz érdek ,hanem UKRÁN! Barmennyire fáj a haladó nyugatnak ,az orosz medve kérlelhetetlenül halad céljai elérése felé !!
Válasz erre
5
0
ezredes-2
2026. július 15. 10:17
Nézzetek, rá a csávóra. Az "örök" demokrata és ügyeletes gyökér. Ahogy látom, csak ki fogja boxolni magának a fekete Delfint..
Válasz erre
2
0
VeressZoltán
2026. július 15. 10:09
Japersze. A csivavák után pedig következik Berlin.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!