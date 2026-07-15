Mi lesz Putyin következő lépése? A sakkvilágbajnok megválaszolta!

Putyin a Baltikum megtámadására készül; pusztán azért, hogy ne tűnjön gyengének.

Márpedig Oroszország gyengének tűnhet, hiszen az ukránok fokozták az orosz katonai logisztika és energetikai infrastruktúra elleni sikeres támadásokat, amitől Kijev jobb tárgyalási pozíciókat remél. Kaszparov mégis azzal érvelt, hogy a növekvő nyomás miatt Putyin inkább fokozza a nyomást, mint enyhíti.

Ugyanakkor a másik nyugati narratívaelemet is erőteljesen hangsúlyozta, miszerint Oroszország csak egy vereség esetén állna le, minden más eshetőség csak időt adna Moszkvának arra, hogy újra összegyűjtse erejét.