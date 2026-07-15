Mi lesz Putyin következő lépése? A sakkvilágbajnok megválaszolta!

„Nem tárgyalsz a rákkal – kivágod” – elítéli Magyarországot és háborúba hívja Kaszparov Európát
A sorkatonaság visszaállítását is követeli a híres sakkozó.
Sokan találgatták, mire készül az orosz elnök, miután ötödik éve nem sikerült végső csapást mérnie Ukrajnára, Garri Kaszparov szerint azonban ez egyértelmű.
Parlamenti választások jönnek Oroszországban, ezért Vlagyimir Putyinnak nem áll szándékában békét kötni Ukrajnával, inkább tovább eszkalálja a háborút – vélekedett Garri Kaszparov, az idősebb korára Putyin-ellenes politikai aktivistává vált világbajnok sakkozó a Politicónak.
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A sorkatonaság visszaállítását is követeli a híres sakkozó.
A híres orosz disszidens ennél is továbbment, és megismételte azokat a vádakat, miszerint
Putyin a Baltikum megtámadására készül; pusztán azért, hogy ne tűnjön gyengének.
Márpedig Oroszország gyengének tűnhet, hiszen az ukránok fokozták az orosz katonai logisztika és energetikai infrastruktúra elleni sikeres támadásokat, amitől Kijev jobb tárgyalási pozíciókat remél. Kaszparov mégis azzal érvelt, hogy a növekvő nyomás miatt Putyin inkább fokozza a nyomást, mint enyhíti.
Ugyanakkor a másik nyugati narratívaelemet is erőteljesen hangsúlyozta, miszerint Oroszország csak egy vereség esetén állna le, minden más eshetőség csak időt adna Moszkvának arra, hogy újra összegyűjtse erejét.
Éppen ezért új területeken is támadhat majd, például a NATO keleti szárnyánál, Lettország vagy Észtország ellen, hogy teszteljék, valóban ugrik-e a NATO, és különösen az Egyesült Államok erre.
Kaszparov szerint minden jel a háború fokozására utal, például a besorozáshoz szükséges kötelező orvosi vizsgálat eltörlése is. Az aktivista azokkal az érvekkel sem foglalkozik, miszerint Oroszországnak nem lenne elég erőforrása egy kétfrontos háborúhoz, ha eggyel sem bír.
Figyelemreméltó volt az a mentális gimnasztika, amivel összehozta azt a két, egymásnak ellentmondó nyugati érvelést, miszerint
„Moszkvának nem kellene teljes körű inváziót indítania a NATO hitelességének aláásásához – mondta –, ehelyett elfoglalhatna egy kis határ menti várost – potenciálisan egy oroszul beszélő lakosságúat –, és megvárhatná, hogyan reagál a szövetség” – vélekedett. Ha ezután az amerikaiak nem támadnak, az azt jelenti, szabad a pálya.
Kaszparov nem sakk-világbajnoki címe miatt érdekes, hanem mert ő egyike annak a tíz orosz ellenzéki aktivistának, akiket bevonnak az európai intézmények működésébe. Talán nem véletlen, hogy éppen amellett érvelt, hogy az európai kormányoknak szintén támogatniuk kellene egy disszidálási programot a képzett oroszok számára, akik hajlandóak szakítani a Kremllel.
Szerinte az agyelszívás – informatikusok, mérnökök, pénzügyi szakemberek elcsábítása Oroszországból – komoly csapás lenne a rezsimnek.
A másik nagy reményük, tette hozzá, hogy az elit szembefordul Putyinnal, hiszen az ukrán csapások Oroszországon belül már most is nyomást gyakorolnak az ország befolyásos szereplőire. „Az ukránok nagyon jó munkát végeznek, mert valahányszor eltalálnak valamit, valaki pénzt veszít.” – tette hozzá.
Azzal a szintén sokszor hangoztatott vágyálommal, miszerint Putyin halálos beteg, ezúttal nem jött elő.
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Szerinte a szankciók fokozása és a turisták kitiltása lehet még jó eszköz.
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