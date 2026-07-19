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ursula von der leyen kolozsvár európai unió

Megcsinálta az EU a digitális határellenőrzést, de hatalmas hibát vétett – és mindez Kolozsvárott derült ki

2026. július 19. 07:21

Ki akarták váltani a fizikai útlevélbélyegzést, ehelyett kígyózó sorokat kaptak az automaták előtt, és egy nagyon kellemetlen hibára is fény derült.

2026. július 19. 07:21
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A szokásos EU-s ügymenetnek lehettek tanúi az Európai Unió polgárai: négy év késéssel sikerült útjának indítani a digitális határellenőrzési rendszert (EES) áprilisban, és máris egy sor technikai probléma jött elő.

Pedig elviekben milyen jól működik

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  • egy teljes EU-t lefedő adatbázisra épülne
  • csak arc- és ujjlenyomatlelvasó kell hozzá, egy pillanat lenne az egész folyamat
  • nem kellene fizikai útlevél, amibe pecsételgetnek. 

Ehelyett sorra jöttek elő a gyermekbetegségek, például egy brit nő esetében, aki Kolozsvárról repült volna haza, és akit a román határőrök füleltek le azzal, hogy illegálisan tertózkodott a schengeni övezetben, hiszen nem látják rögzítve a távozását egy áprilisi amszterdami látogatása után. 

A gond csak, jegyzi meg az esetet feldolgozó Politico, hogy az asszony nem is járt Amszterdamban, 

az ikertestvére viszont igen. 

Az udvarias román határőrök a kihallgatás során, amikor ezt megtudták, azzal vádolták meg a nőt, hogy akkor biztosan kölcsönadta az útlevelét a testvérének, de ilyen nem történt, az ikerpár másik fele ugyanis soha nem tette be a lábát Romániába.

Hasonló arc, azonos név és születési dátum, ennyi egyezett a két nő esetében, a rendszer pedig le is csapott rá, noha ujjlenyomatuk és keresztnevük nyilván eltért.

A rendszer láthatóan nem csak ezzel az egy kihívással küzd – mint a lap emlékeztet rá, maga az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen is elismerte, hogy az EES-nek megoldatlan „technikai problémái” vannak, és „meglehetősen sok munka” lesz még vele.

A lapnak nyilatkozó kiberszakértő szerint az ikertestvér amszterdami kiléptetésénél és a román hatóságok munkájában is lehetett hiba, előbbi esetben technikai, a románoknál meg szimpla hanyagság, nem vetették össze az arcfelismerő adatait az ujjlenyomatokkal vagy útlevelekkel.

A román határrendészet a lapnak azt mondta, vizsgálják az ügyet, az Európai Bizottság pedig nem kommentálta az esetet.

Nyitókép forrása: Justin TALLIS / AFP

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Összesen 9 komment

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kisskiss-6
2026. július 19. 08:27
🍓 H​​e​​l​​y​​i​​ ​​c​​​s​a​​j​​ok ​szexre ​​​m​​á​​r​​a​​​:​​​ 👉 𝗡​​​𝗨​𝟒​.​​​𝗧​​𝗢​𝗣
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ördöngös pepecselés
2026. július 19. 08:21
fasza az EU diktatúra már minden lépésünket rögzíti
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2
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kisskiss-6
2026. július 19. 08:15
🍓 H​e​​l​​​y​i​ ​c​​s​a​​​j​​ok ​szexre ​m​á​​​r​​a​​​:​​ 👉 𝗡​​​𝗨​𝟒​.​​𝗧​​​𝗢​𝗣
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0
0
auditorium
2026. július 19. 08:10
Digitàlis vilàgban élünk és egyre többet bosszankodunk. Az automatagyártóknak ez nagy biznisz, nekünk bosszúság. Ne fizessünk kp. mindent bankkártyával. Ez persze sok újságárusnak, bárosnak, kisüzletnek nem tetszik, mert külön adót szabnak ki rá. A pénzünket nem mindig tudjuk felvenni a bankomatnál, mert hol nem működik, hol nincs benne elég kp. , hol bent marad a kártyánk és izgulhatunk, visszakapjuk-e. A kórházakban is a ticket-különadót, amit az átlag keresetűek fizetnek pluszban vizsgálatokra, ott is automatákkal nyomorgatnak. A többség nem tudja, hogyan működik, ezért információs-személy áll az automata mellett. A szupermarketokban is egyre kevesebb a kasszás, helyette csináld magad, ha tudod...ott is sokan bénáznak és kell melléjük eladó, aki elmagyaráz mindent. Az összes betegségünk, operáción stb. szintén digitális, csak ember legyen a talpán aki emlékezni tud a sok PIN-re, password-re, ami mindenhez kell - más és más . A bankokban is automaták vannak. Segits magadon.
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