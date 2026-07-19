Megcsinálta az EU a digitális határellenőrzést, de hatalmas hibát vétett – és mindez Kolozsvárott derült ki

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Ki akarták váltani a fizikai útlevélbélyegzést, ehelyett kígyózó sorokat kaptak az automaták előtt, és egy nagyon kellemetlen hibára is fény derült.
A szokásos EU-s ügymenetnek lehettek tanúi az Európai Unió polgárai: négy év késéssel sikerült útjának indítani a digitális határellenőrzési rendszert (EES) áprilisban, és máris egy sor technikai probléma jött elő.
Pedig elviekben milyen jól működik
Ehelyett sorra jöttek elő a gyermekbetegségek, például egy brit nő esetében, aki Kolozsvárról repült volna haza, és akit a román határőrök füleltek le azzal, hogy illegálisan tertózkodott a schengeni övezetben, hiszen nem látják rögzítve a távozását egy áprilisi amszterdami látogatása után.
A gond csak, jegyzi meg az esetet feldolgozó Politico, hogy az asszony nem is járt Amszterdamban,
az ikertestvére viszont igen.
Az udvarias román határőrök a kihallgatás során, amikor ezt megtudták, azzal vádolták meg a nőt, hogy akkor biztosan kölcsönadta az útlevelét a testvérének, de ilyen nem történt, az ikerpár másik fele ugyanis soha nem tette be a lábát Romániába.
Hasonló arc, azonos név és születési dátum, ennyi egyezett a két nő esetében, a rendszer pedig le is csapott rá, noha ujjlenyomatuk és keresztnevük nyilván eltért.
A rendszer láthatóan nem csak ezzel az egy kihívással küzd – mint a lap emlékeztet rá, maga az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen is elismerte, hogy az EES-nek megoldatlan „technikai problémái” vannak, és „meglehetősen sok munka” lesz még vele.
A lapnak nyilatkozó kiberszakértő szerint az ikertestvér amszterdami kiléptetésénél és a román hatóságok munkájában is lehetett hiba, előbbi esetben technikai, a románoknál meg szimpla hanyagság, nem vetették össze az arcfelismerő adatait az ujjlenyomatokkal vagy útlevelekkel.
A román határrendészet a lapnak azt mondta, vizsgálják az ügyet, az Európai Bizottság pedig nem kommentálta az esetet.
Nyitókép forrása: Justin TALLIS / AFP