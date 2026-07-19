Megcsinálta az EU a digitális határellenőrzést, de hatalmas hibát vétett – és mindez Kolozsvárott derült ki

Az udvarias román határőrök a kihallgatás során, amikor ezt megtudták, azzal vádolták meg a nőt, hogy akkor biztosan kölcsönadta az útlevelét a testvérének, de ilyen nem történt, az ikerpár másik fele ugyanis soha nem tette be a lábát Romániába.

Hasonló arc, azonos név és születési dátum, ennyi egyezett a két nő esetében, a rendszer pedig le is csapott rá, noha ujjlenyomatuk és keresztnevük nyilván eltért.

A rendszer láthatóan nem csak ezzel az egy kihívással küzd – mint a lap emlékeztet rá, maga az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen is elismerte, hogy az EES-nek megoldatlan „technikai problémái” vannak, és „meglehetősen sok munka” lesz még vele.