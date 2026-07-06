Legalább heten meghaltak a Kijev elleni újabb orosz támadásban

Legalább hét ember meghalt, huszonnégyen pedig megsérültek, miután Oroszország rakéta- és dróntámadást indított Kijev ellen hétfő hajnalban – írja a Reuters. Az ukrán hatóságok szerint a támadás több lakóépületet is megrongált, a történelmi Podilszkij kerületben pedig részben összeomlott egy társasház – tájékoztat a lap.

A mentőalakulatok több embert, köztük nőket és gyerekeket mentettek ki a romok közül. De egy másik (a Darnickij) kerületben egy 25 emeletes lakóházat is dróntalálat ért, a felső szinteken rekedt lakók kimentése órákon át tartott.

A légitámadás következtében Kijev több pontján tüzek keletkeztek. A hatóságok arra kérték a lakosokat, hogy húzódjanak óvóhelyre, és a levegőbe került füst miatt tartsák zárva az ablakokat.