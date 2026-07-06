Legalább heten meghaltak a Kijev elleni újabb orosz támadásban

Manfred Weber: Megtérült a Magyar Péterbe fektetett bizalmunk
Az Európai Néppárt elnöke nagyon örül a magyar kormányváltásnak.
A hatóságok arra kérték a lakosokat, hogy húzódjanak óvóhelyre, és a levegőbe került füst miatt tartsák zárva az ablakokat.
Legalább hét ember meghalt, huszonnégyen pedig megsérültek, miután Oroszország rakéta- és dróntámadást indított Kijev ellen hétfő hajnalban – írja a Reuters. Az ukrán hatóságok szerint a támadás több lakóépületet is megrongált, a történelmi Podilszkij kerületben pedig részben összeomlott egy társasház – tájékoztat a lap.
A mentőalakulatok több embert, köztük nőket és gyerekeket mentettek ki a romok közül. De egy másik (a Darnickij) kerületben egy 25 emeletes lakóházat is dróntalálat ért, a felső szinteken rekedt lakók kimentése órákon át tartott.
A légitámadás következtében Kijev több pontján tüzek keletkeztek. A hatóságok arra kérték a lakosokat, hogy húzódjanak óvóhelyre, és a levegőbe került füst miatt tartsák zárva az ablakokat.
Nyiótképünk illsuztrűció! Fotó: Photo by Nina Liashonok / NurPhoto via AFP
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Mindezt az orosz védelmi minisztérium erősítette meg, ukrán oldalról nem érkezett jelentés.
Ha nem megy önként, megy kényszerrel.