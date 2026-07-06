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Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország reuters

Legalább heten meghaltak a Kijev elleni újabb orosz támadásban

2026. július 06. 06:37

A hatóságok arra kérték a lakosokat, hogy húzódjanak óvóhelyre, és a levegőbe került füst miatt tartsák zárva az ablakokat.

2026. július 06. 06:37
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Legalább hét ember meghalt, huszonnégyen pedig megsérültek, miután Oroszország rakéta- és dróntámadást indított Kijev ellen hétfő hajnalban – írja a Reuters. Az ukrán hatóságok szerint a támadás több lakóépületet is megrongált, a történelmi Podilszkij kerületben pedig részben összeomlott egy társasház – tájékoztat a lap.

A mentőalakulatok több embert, köztük nőket és gyerekeket mentettek ki a romok közül. De egy másik (a Darnickij) kerületben egy 25 emeletes lakóházat is dróntalálat ért, a felső szinteken rekedt lakók kimentése órákon át tartott.

A légitámadás következtében Kijev több pontján tüzek keletkeztek. A hatóságok arra kérték a lakosokat, hogy húzódjanak óvóhelyre, és a levegőbe került füst miatt tartsák zárva az ablakokat.

 

Nyiótképünk illsuztrűció! Fotó: Photo by Nina Liashonok / NurPhoto via AFP

 

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Összesen 4 komment

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Sorrend:
orokkuruc-2
•••
2026. július 06. 07:30 Szerkesztve
és a 27 orosz kollegista lány?? Mandi, a durva anyád!!
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2
0
Vasalo
2026. július 06. 07:08
Csak 7-en? A diákotthonban 27 fiatal orosz lány pusztult el az ukrán drontol.,
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5
0
gyzoltan-2
2026. július 06. 07:08
A zsidóság újabb világháborúja az eszkaláció útján..! -minden a terveknek megfelelően alakul..! Az oroszok nem győzhetnek! Az oroszokkal nem lehet tárgyalni! Az oroszok csak az erőből értenek! -a sajnálatos végzetes következményeket meg mindenki érti..!
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3
0
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