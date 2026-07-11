Bemutatták a Charlie Kirk-gyilkosság bizonyítékait – Minden, ami ezen a héten derült ki a merényletről!

Eddig nem látott videókat mutattak be a bíróságon a Charlie Kirk-merényletről
Kedden folytatódott Tyler Robinson meghallgatása. Az esemény hétfői napján ott volt a bíróságon a megölt influenszer családja is.
Elsöprő bizonyítékok vannak Charlie Kirk feltételezett gyilkosa ellen, de a konspirációs teóriák mégis ellepik a közösségi oldalakat. A héten lezajlottak az előzetes meghallgatások, a tárgyalásról szeptemberben dönt az utahi bíró.
A héten sor került a Charlie Kirk-gyilkosság előzetes meghallgatására. Az ötnapos előzetes meghallgatás során az Utah megyei ügyészség bemutatta a merénylet idején készült egyetemi biztonsági kamerás felvételeket, valamint azokat az üzeneteket, amelyeket az ügyészek a gyilkossággal vádolt Tyler Robinson vallomásaként értelmeznek, továbbá egy kulcsfontosságú tanú – Robinson egykori szobatársa és élettársa – videóra rögzített kihallgatását. A meghallgatást hatalmas érdeklődés követte az amerikai médiában. Az ügyészek halálbüntetést kérnek a vádlottra.
Charlie Kirköt 2025 szeptember 10-én élő adásban 3000 diák jelenlétében lőtték agyon, miközben egy vitafórumot tartott. A szörnyű felvétel az egész internetet bejárta. A vádlott önként feladta magát, miután szülei felismerték a nyilvánosságra hozott felvételeken.
A héten lezajlottak az előzetes meghallgatások, amely során mindkét fél bemutatta bizonyítékainak egy részét, amelyek alapján a bírónak el kell döntenie, hogy fennáll-e valószínű ok a vádak alátámasztására. A vádak a következők:
szándékos emberölés, lőfegyverrel elkövetett bűncselekmény, az igazságszolgáltatás akadályozása, tanú befolyásolása, valamint erőszakos cselekmény elkövetése gyermek jelenlétében.
Ha Tony Graf bíró úgy találja, hogy elegendő bizonyíték áll rendelkezésre a tárgyalás megkezdéséhez, Robinsont vádemelés alá helyezik, és kénytelen lesz vallomást tenni. Graf várhatóan a szeptember elejére tervezett szóbeli tárgyalás után hoz döntést, röviddel Kirk halálának évfordulója előtt – írja a CNN.
A bíróságon bemutatták a gyilkosságról készült videókat, amelyek láttán az ügyet vezető bíró láthatóan összerezzent.
Az ügyészek csütörtökön bemutattak egy korábban rögzített videóinterjút Lance Twiggs-szel, aki Robinson szobatársa volt Kirk meggyilkolásának idején.
Twiggs, aki egyben Robinson élettársa is volt, elmondta az ügyészeknek, hogy a vádlott a lövöldözés másnapján, néhány órával azelőtt, hogy feladta magát a rendőrségen, sajnálatát fejezte ki a gyilkosság elkövetése miatt.
Twiggs leírta, hogy talált egy Robinsontól származó cetlit, amely így szólt:
„Ha ezt az üzenetem alapján olvasod, akkor nagyon sajnálom. Ma reggel egy küldetésre indultam el otthonról, és beállítottam egy automatikus üzenetküldést. Valószínűleg meghaltam, vagy hosszú börtönbüntetés vár rám.
Lehetőségem volt kinyírni Charlie Kirköt, és éltem vele.”
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Kedden folytatódott Tyler Robinson meghallgatása. Az esemény hétfői napján ott volt a bíróságon a megölt influenszer családja is.
Az ügyészek lejátszották a kampuszon tlálható biztonsági kamerák felvételeit, amelyeken négyszer látható Tyler Robinson az UVU egyetemen Kirk meggyilkolása előtti és utáni órákban.
Az ügyészek bemutatták a ballisztikai és DNS-vizsgálatok eredményeit is, amelyek szerintük összekapcsolják Robinsont az állítólagos gyilkos fegyverrel: egy Mauser Model 98 .30-06 kaliberű csavarzárású puskával, amelyet egy törülközőbe tekerve találtak meg az egyetem közelében lévő erdős területen.
A puskában egy lőtt hüvely és három töltény volt, amelyek mindegyikére üzenetet véstek – mondta Jennifer Faumuina őrmester, az Állami Nyomozóiroda nyomozója.
A szakértők DNS-vizsgálatot is végeztek a puska különböző részein. A vizsgálat kimutatta, hogy legalább 1 billiószor valószínűbb, hogy Robinson DNS-e szerepel ezekben a mintákban, mint hogy nem – ez a legmagasabb statisztikai érték, amelyet laboratórium irányelvei megengednek – tanúskodott Caitlin Oliver, az ATF DNS-osztályának vezetője.
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Több jogi elemző rámutatott: szokatlan, hogy ilyen hosszú egy előzetes meghallgatás, amely hagyományosan néhány óráig tart.
A feltételezések szerint az ügyészek az elsöprő bizonyítékok bemutatásával az interneten terjedő konspirációs teóriákra akartak reagálni.
A Kirk család nyíltan támogatta, hogy a tárgyalótermet nyitva tartsák a nyilvánosság és a média előtt, hogy így ellensúlyozzák a Kirk halálával kapcsolatos összeesküvés-elméleteket – és ezt a szándékukat a héten ismételten kifejezték, miközben a bíróság mérlegelte, mely bizonyítékokat lehet nyilvánosságra hozni.
„Semmi sem fogja soha helyrehozni szeretett Charlie-nk elvesztését. Ahogy ez az ügy a következő szakaszába lép, imádkozunk azért, hogy az igazság továbbra is hallható legyen egy olyan eljárás keretében, amely tisztességes, átlátható és a tényekre épül”
– írta a család pénteki nyilatkozatában.
A jogi szakértők szerint a tárgyalás legnagyobb kérdése az lesz, hogy halálra ítélik-e a vádlottat vagy nem.
Nyitókép: Charlie Kirk/ Yasuyoshi CHIBA / AFP
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