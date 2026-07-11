Bemutatták a Charlie Kirk-gyilkosság bizonyítékait – Minden, ami ezen a héten derült ki a merényletről!

Ha Tony Graf bíró úgy találja, hogy elegendő bizonyíték áll rendelkezésre a tárgyalás megkezdéséhez, Robinsont vádemelés alá helyezik, és kénytelen lesz vallomást tenni. Graf várhatóan a szeptember elejére tervezett szóbeli tárgyalás után hoz döntést, röviddel Kirk halálának évfordulója előtt – írja a CNN.

A bíróságon bemutatták a gyilkosságról készült videókat, amelyek láttán az ügyet vezető bíró láthatóan összerezzent.