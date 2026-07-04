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new jersey adolf hitler iskola évkönyv

Adolf Hitler babakori képe került egy amerikai iskola évkönyvébe

2026. július 04. 07:27

Vizsgálat indult egy New Jersey-i középiskolában, miután Hitler csecsemőkori fotója bekerült a diákok évkönyvébe.

2026. július 04. 07:27
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Egy New Jersey-i középiskola évkönyvének egyik oldalán a diákok babafotói között Adolf Hitler csecsemőkori képe is megjelent, ami miatt az intézmény vizsgálatot indított. Az eset csak azután derült ki, hogy a már kiosztott évkönyvek egyikében egy tanár észrevette a fotót – írja az InfoStart

Az iskola ezt követően azonnal visszahívta az összes példányt, és bejelentette, hogy javított kiadást készít a tanulók számára.

Az intézmény belső vizsgálatot rendelt el annak megállapítására, miként kerülhetett be a kép a kiadványba úgy, hogy a szerkesztési és korrektúrázási folyamat során senkinek sem tűnt fel.

Ryan Aupperlee iskolaigazgató közleményében hangsúlyozta, hogy a történtek teljes mértékben ellentétesek az iskola által képviselt értékekkel. Kiemelte, hogy a képnek semmi keresnivalója nem volt egy hivatalos iskolai kiadványban, megjelenése pedig elfogadhatatlan.

Az ügyben a helyi rendőrséget és az ügyészséget is értesítették. A hatóságok egyelőre úgynevezett elfogultsági incidensként kezelik az esetet, vagyis jelenleg nem bűncselekményként vizsgálják a történteket.

A nyitókép illusztráció (Pexels) 

 

Összesen 11 komment

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Sorrend:
fehercsongor
2026. július 04. 08:21
Már akkor látszottak rajta az ördögi vonások.Tanulságos lehetett nézegetni.Biztosan sok diák összerezzent,amikor hasonlóságot fedezett fel a saját csecsemőkori fényképével.A fekete felsőbbrendűeket ez az érzés nem veszélyeztette.Van egy népcsoport,amely szerint erkölcsös csírájában elpusztítani a gonoszt(eugenika),hogy később ne kelljen hetedíziglen bosszút állni rajta a profitcsökkentő léte,tevékenysége miatt.
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1
0
szim-patikus
2026. július 04. 08:17
Az USA zsidói rettegnek a reinkar náciktól.
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2
0
Ergit
2026. július 04. 07:53
Azért kíváncsi lennék, hogy az ottani tanárok között hányan látták már ezt a képet korábban! Mivel csak egy ismerte fel.... Valamelyik diák szórakozott. Polgárpukkasztás okán. EZÉRT nem kell babaképeket kérni a diákoktól!!!! :)
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5
0
ördöngös pepecselés
2026. július 04. 07:53
"miként kerülhetett be a kép a kiadványba úgy, hogy a szerkesztési és korrektúrázási folyamat során senkinek sem tűnt fel." hát gy b+ hogy a megélhetési zsidókon kívül senki nem a Hitler fotóit nézegeti ezért fingjuk nem volt róla. Amúgy a Napnál világosabb, hogy egy ilyen megélhetési csempészte bele, hogy utólag felháborodhasson mert normális ember észre se vette P.S: a megélhetési zsidók azok a nem feltétlenül zsidó patkányok akik üzletet csinálnak a zsidók szenvedéséből
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4
0
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