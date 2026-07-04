Adolf Hitler babakori képe került egy amerikai iskola évkönyvébe

Egy New Jersey-i középiskola évkönyvének egyik oldalán a diákok babafotói között Adolf Hitler csecsemőkori képe is megjelent, ami miatt az intézmény vizsgálatot indított. Az eset csak azután derült ki, hogy a már kiosztott évkönyvek egyikében egy tanár észrevette a fotót – írja az InfoStart.

Az iskola ezt követően azonnal visszahívta az összes példányt, és bejelentette, hogy javított kiadást készít a tanulók számára.