Adolf Hitler babakori képe került egy amerikai iskola évkönyvébe

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Vizsgálat indult egy New Jersey-i középiskolában, miután Hitler csecsemőkori fotója bekerült a diákok évkönyvébe.
Egy New Jersey-i középiskola évkönyvének egyik oldalán a diákok babafotói között Adolf Hitler csecsemőkori képe is megjelent, ami miatt az intézmény vizsgálatot indított. Az eset csak azután derült ki, hogy a már kiosztott évkönyvek egyikében egy tanár észrevette a fotót – írja az InfoStart.
Az iskola ezt követően azonnal visszahívta az összes példányt, és bejelentette, hogy javított kiadást készít a tanulók számára.
Az intézmény belső vizsgálatot rendelt el annak megállapítására, miként kerülhetett be a kép a kiadványba úgy, hogy a szerkesztési és korrektúrázási folyamat során senkinek sem tűnt fel.
Ryan Aupperlee iskolaigazgató közleményében hangsúlyozta, hogy a történtek teljes mértékben ellentétesek az iskola által képviselt értékekkel. Kiemelte, hogy a képnek semmi keresnivalója nem volt egy hivatalos iskolai kiadványban, megjelenése pedig elfogadhatatlan.
Az ügyben a helyi rendőrséget és az ügyészséget is értesítették. A hatóságok egyelőre úgynevezett elfogultsági incidensként kezelik az esetet, vagyis jelenleg nem bűncselekményként vizsgálják a történteket.
A nyitókép illusztráció (Pexels)