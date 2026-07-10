A bírósági ítélet után beindította kampányát Marine Le Pen

– mondta Le Pen, hozzátéve, a „kockázatot kell vállalni a győzelemhez”.

Mint a France 24 írta: Le Pent éljenzés és füttyszó fogadta szerdán: amikor kezet fogott a helyiekkel La Flèche piacán, egyesek azzal gúnyolták, hogy „Adják vissza a pénzt!” és „Menjenek börtönbe!”, míg mások azt skandálták, hogy „Marine, elnök!” – ami a közelgő feszültségek jele volt.

Az 57 éves politikus a 2027-es elnökválasztáson negyedszer is indul a francia államfői posztért. A kampányt együtt csinálja végig Jordan Bardellával, aki a második számú jelöltje volt a Nemzeti Tömörülésnek, ha Le Pent eltiltanák az indulástól. Most, ha Le Pen elindul és nyer, akkor Bardellából lehet majd a miniszterelnök a francia lapok szerint. A jobboldalon rendkívül népszerű, fiatal Bardella arról beszélt, hogy „sem megkönnyebbülést, sem csalódást” nem érzett amiatt, hogy nem ő lesz a pártja jelöltje. Úgy fogalmazott: „örül”, hogy Le Pen indul, és hogy „továbbra is kéz a kézben fognak dolgozni”.