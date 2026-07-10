A bírósági ítélet után beindította kampányát Marine Le Pen

Nem adja fel: elindul az elnökválasztáson Marine Le Pen
Az igazáért is tovább akar harcolni az immár négyszeres elnökjelölt politikus.
Bár helybenhagyták az elítélését, de az elnökválasztáson való elindulást engedélyezte a francia bíróság Marine Le Pennek.
Marine Le Pen, a francia jobboldali Nemzeti Tömörülés régi vezetője szerdán indította el negyedik elnökválasztási kampányát a Loire-völgyi La Flèche kisvárosában, miután egy fellebbviteli bíróság engedélyezte neki a hivatalért való indulást – annak ellenére, hogy helybenhagyták az ítéletet több millió eurónyi közpénz sikkasztása miatt.
Le Pen kijelentette, hogy az ügyet a francia legfelsőbb bíróság elé viszi, így elkerülheti a bokafigyelő viselését a kampány során. A fellebbviteli bíróság ugyanis elrendelte, hogy egy évig elektronikus bokafigyelőt viseljen, ami miatt minden este haza kellett volna térnie.
A bíróság helyreállította a jogosultságomat. Ártatlan vagyok, és fellebbezést nyújtok be, hogy bizonyítsam ártatlanságomat”
– mondta Le Pen, hozzátéve, a „kockázatot kell vállalni a győzelemhez”.
Mint a France 24 írta: Le Pent éljenzés és füttyszó fogadta szerdán: amikor kezet fogott a helyiekkel La Flèche piacán, egyesek azzal gúnyolták, hogy „Adják vissza a pénzt!” és „Menjenek börtönbe!”, míg mások azt skandálták, hogy „Marine, elnök!” – ami a közelgő feszültségek jele volt.
Az 57 éves politikus a 2027-es elnökválasztáson negyedszer is indul a francia államfői posztért. A kampányt együtt csinálja végig Jordan Bardellával, aki a második számú jelöltje volt a Nemzeti Tömörülésnek, ha Le Pent eltiltanák az indulástól. Most, ha Le Pen elindul és nyer, akkor Bardellából lehet majd a miniszterelnök a francia lapok szerint. A jobboldalon rendkívül népszerű, fiatal Bardella arról beszélt, hogy „sem megkönnyebbülést, sem csalódást” nem érzett amiatt, hogy nem ő lesz a pártja jelöltje. Úgy fogalmazott: „örül”, hogy Le Pen indul, és hogy „továbbra is kéz a kézben fognak dolgozni”.
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Az igazáért is tovább akar harcolni az immár négyszeres elnökjelölt politikus.
Fotó: AFP/STEPHANE DE SAKUTIN