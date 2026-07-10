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Marine Le Pen Jordan Bardella Franciaország

A bírósági ítélet után beindította kampányát Marine Le Pen

2026. július 10. 14:38

Bár helybenhagyták az elítélését, de az elnökválasztáson való elindulást engedélyezte a francia bíróság Marine Le Pennek.

2026. július 10. 14:38
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Marine Le Pen, a francia jobboldali Nemzeti Tömörülés régi vezetője szerdán indította el negyedik elnökválasztási kampányát a Loire-völgyi La Flèche kisvárosában, miután egy fellebbviteli bíróság engedélyezte neki a hivatalért való indulást – annak ellenére, hogy helybenhagyták az ítéletet több millió eurónyi közpénz sikkasztása miatt.

Le Pen kijelentette, hogy az ügyet a francia legfelsőbb bíróság elé viszi, így elkerülheti a bokafigyelő viselését a kampány során. A fellebbviteli bíróság ugyanis elrendelte, hogy egy évig elektronikus bokafigyelőt viseljen, ami miatt minden este haza kellett volna térnie.

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A bíróság helyreállította a jogosultságomat. Ártatlan vagyok, és fellebbezést nyújtok be, hogy bizonyítsam ártatlanságomat”

– mondta Le Pen, hozzátéve, a „kockázatot kell vállalni a győzelemhez”.

Mint a France 24 írta: Le Pent éljenzés és füttyszó fogadta szerdán: amikor kezet fogott a helyiekkel La Flèche piacán, egyesek azzal gúnyolták, hogy „Adják vissza a pénzt!” és „Menjenek börtönbe!”, míg mások azt skandálták, hogy „Marine, elnök!” – ami a közelgő feszültségek jele volt.

Az 57 éves politikus a 2027-es elnökválasztáson negyedszer is indul a francia államfői posztért. A kampányt együtt csinálja végig Jordan Bardellával, aki a második számú jelöltje volt a Nemzeti Tömörülésnek, ha Le Pent eltiltanák az indulástól. Most, ha Le Pen elindul és nyer, akkor Bardellából lehet majd a miniszterelnök a francia lapok szerint. A jobboldalon rendkívül népszerű, fiatal Bardella arról beszélt, hogy „sem megkönnyebbülést, sem csalódást” nem érzett amiatt, hogy nem ő lesz a pártja jelöltje. Úgy fogalmazott: „örül”, hogy Le Pen indul, és hogy „továbbra is kéz a kézben fognak dolgozni”.

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Fotó: AFP/STEPHANE DE SAKUTIN

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Összesen 12 komment

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Beszartak-a-fideszesek
2026. július 10. 17:02
rasdi1 2026. július 10. 17:00 Hajrá Marine, hajrá Patrióták! Apád nagyon büszke volna, ahogy követed. Hát ja, a neonáci apja büszke lenne a korrupt fattyára, akivel a nyilvánosság előtt egymás torkának estek. Hülye fideszektás. 🤣🤣🤣
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rasdi1
2026. július 10. 17:00
Hajrá Marine, hajrá Patrióták! Apád nagyon büszke volna, ahogy követed.
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0
1
Beszartak-a-fideszesek
2026. július 10. 16:40
A korrupt liba úgyis elbukja ezt a választást is. Kár erőlködnie.
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pollip
2026. július 10. 16:24
MP pont azt csinálta az asszisztensével, mint Le Pen! Valszeg uniós gyakorlat volt, csak az a fránya kettős mérce!
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