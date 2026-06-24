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tucker carlson Republikánus Párt Egyesült Államok

Tucker Carlson bejelentette: nem támogatja többé a Republikánus Pártot

2026. június 24. 09:52

Az amerikai konzervatív médiasztár elfordult Donald Trumptól.

2026. június 24. 09:52
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A régóta konzervatív kommentátorként tevékenykedő Tucker Carlson egy podcastban azt mondta:

„Nincs esély arra, hogy a Republikánus Pártot támogassam”

a novemberi félidős választások előtt, elutasítva eddig vallott politikai hovatartozását, többek között a Fox News Channel egyik legnépszerűbb műsorvezetőjeként is – írja a CNN.

„Nem fogom támogatni a Demokrata Pártot se” – tette hozzá gyorsan Carlson a „Can’t Be Censored” című műsorban. „Nem tudom, mit fogok tenni.”

Carlson, aki 2023-as kirúgása óta nagy követőtáborra tett szert saját podcastjével, a közelmúltban eltávolodott a Republikánus Párttól, ezt a kiábrándultságot pedig tovább fokozta Donald Trump elnök februári döntése, miszerint háborúba vonul Iránnal. Carlson 2024-ben még támogatta Trumpot. A háború kitörése után viszont

bocsánatot kért, amiért támogatta Trumpot, és „félrevezette az embereket”,

mondván, hogy ez nem volt szándékos.

A műsorvezető többször is bírálta a háborút, mondván, hogy az Izrael parancsára és az amerikaiak kárára történik, és támadta a republikánusokat, amiért nem képviselik saját szavazóikat és a nemzetet.

„Más kritériumok alapján hoznak döntéseket, mi a legjobb egy adott vállalatnak, mi a legjobb Izraelnek, mi a legjobb az adományozóiknak”

– mondta. „Ez nem csak arról szól, hogy rossz irányba haladnak, hogy ez elfogadhatatlan, ez hazaárulás, ez erkölcstelen, ez nem folytatódhat.” Hozzátette: „35 éve következetesen védem a Republikánus Pártot, nagyon következetesen védem, de ezt nem lehet megvédeni” – mondta. „Szóval nem, én kiszállok. És ha én kiszállok, akkor azt hiszem, sok más ember is kiszáll.”

 

Fotó: AFP/PATRICK T. FALLON

 

Összesen 37 komment

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Sorrend:
chief Bromden
2026. június 24. 12:29
Doni sem vette komolyan a jeleket, bízik a "nyerő" taktika átvételében? Mondjuk az nem a politikáról szólt. Inkább az emberi gyarlóságról.
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Borblya
2026. június 24. 11:54
radler "2026. június 24. 10:59 És ezt Orbánnal is megbeszélte?" Én úgy gondolom, hogy rosszúl tette, hogy nem beszélte meg vele! 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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0
0
Monte Carlo
2026. június 24. 11:37
HOL VAN TRUMP MOST, AMIKOR A PATRIÓTA BARÁTAIT SZORONGATJÁK MAGYARORSZÁGON?
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2
0
angie1
•••
2026. június 24. 11:29 Szerkesztve
Sajnos igazat kell adjak neki!
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3
0
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