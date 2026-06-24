Tucker Carlson bejelentette: nem támogatja többé a Republikánus Pártot

– mondta. „Ez nem csak arról szól, hogy rossz irányba haladnak, hogy ez elfogadhatatlan, ez hazaárulás, ez erkölcstelen, ez nem folytatódhat.” Hozzátette: „35 éve következetesen védem a Republikánus Pártot, nagyon következetesen védem, de ezt nem lehet megvédeni” – mondta. „Szóval nem, én kiszállok. És ha én kiszállok, akkor azt hiszem, sok más ember is kiszáll.”

Fotó: AFP/PATRICK T. FALLON