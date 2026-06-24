Tucker Carlson bejelentette: nem támogatja többé a Republikánus Pártot

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Nagyon szoros végeredmény várható Svájcban.
Az amerikai konzervatív médiasztár elfordult Donald Trumptól.
A régóta konzervatív kommentátorként tevékenykedő Tucker Carlson egy podcastban azt mondta:
„Nincs esély arra, hogy a Republikánus Pártot támogassam”
a novemberi félidős választások előtt, elutasítva eddig vallott politikai hovatartozását, többek között a Fox News Channel egyik legnépszerűbb műsorvezetőjeként is – írja a CNN.
„Nem fogom támogatni a Demokrata Pártot se” – tette hozzá gyorsan Carlson a „Can’t Be Censored” című műsorban. „Nem tudom, mit fogok tenni.”
Carlson, aki 2023-as kirúgása óta nagy követőtáborra tett szert saját podcastjével, a közelmúltban eltávolodott a Republikánus Párttól, ezt a kiábrándultságot pedig tovább fokozta Donald Trump elnök februári döntése, miszerint háborúba vonul Iránnal. Carlson 2024-ben még támogatta Trumpot. A háború kitörése után viszont
bocsánatot kért, amiért támogatta Trumpot, és „félrevezette az embereket”,
mondván, hogy ez nem volt szándékos.
A műsorvezető többször is bírálta a háborút, mondván, hogy az Izrael parancsára és az amerikaiak kárára történik, és támadta a republikánusokat, amiért nem képviselik saját szavazóikat és a nemzetet.
„Más kritériumok alapján hoznak döntéseket, mi a legjobb egy adott vállalatnak, mi a legjobb Izraelnek, mi a legjobb az adományozóiknak”
– mondta. „Ez nem csak arról szól, hogy rossz irányba haladnak, hogy ez elfogadhatatlan, ez hazaárulás, ez erkölcstelen, ez nem folytatódhat.” Hozzátette: „35 éve következetesen védem a Republikánus Pártot, nagyon következetesen védem, de ezt nem lehet megvédeni” – mondta. „Szóval nem, én kiszállok. És ha én kiszállok, akkor azt hiszem, sok más ember is kiszáll.”
Fotó: AFP/PATRICK T. FALLON