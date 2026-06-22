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telegraph keir starmer nagy - britannia andy burnham munkáspárt

Telegraph: Keir Starmer hamarosan lemond

2026. június 22. 09:08

A brit miniszterelnök elveszette pártja és szavazói bizalmát, azután, hogy két évvel ezelőtt jelentős győzelmet aratott a választáson.

2026. június 22. 09:08
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Keir Starmer várhatóan már ma délelőtt lemond, megnyitva ezzel az utat Andy Burnham előtt, hogy ő legyen Nagy-Britannia hetedik miniszterelnöke az elmúlt évtizedben – írja a Telegraph.

Keir Starmer szövetségesei arra számítanak, hogy bejelenti: elhagyja a Downing Streetet, miután a hétvégét Chequersben töltötte családjával, és átgondolta helyzetének „politikai realitásait”. 

A miniszterelnök és a Greater Manchester egykori polgármestere állítólag a nyár folyamán történő, késleltetett hatalomátadást részesíti előnyben, ami lehetővé tenné a 10-es számú ház kulcsainak rendezett átadását.

Keir Starmer a Munkáspártot földcsuszamlásszerű győzelemre vezette a 2024-es általános választásokon, de a botrányok sorozata és több mint egy tucat jelentős irányváltás következtében tekintélye és népszerűsége elapadt.

Több mint 100 parlamenti képviselő szólította fel lemondásra a múlt havi, történelmi jelentőségű vereség után a helyi választásokon, valamint Burnham múlt heti, Makerfield-i időközi választáson elért fölényes győzelme után.

A Makerfield új parlamenti képviselője ma délután teszi le esküjét. Amennyiben Keir Starmer nem hajlandó lemondani, várhatóan közli a miniszterelnökkel, hogy jóval több mint a 81 támogatója van, ami a pártelnöki posztért folyó verseny megindításához szükséges.

Nyitókép: Dan Kitwood / POOL / AFP

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Összesen 3 komment

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vezker
2026. június 22. 10:07
Peti! Itt a minta, öcsém!
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nyúlgerinc
2026. június 22. 10:06
"Telegraph: Keir Starmer hamarosan lemond" A reggeli kávéjáról?
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tidal-wave-is-back
2026. június 22. 09:40
"Never here" Keir...
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