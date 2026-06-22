Telegraph: Keir Starmer hamarosan lemond

Keir Starmer várhatóan már ma délelőtt lemond, megnyitva ezzel az utat Andy Burnham előtt, hogy ő legyen Nagy-Britannia hetedik miniszterelnöke az elmúlt évtizedben – írja a Telegraph.

Keir Starmer szövetségesei arra számítanak, hogy bejelenti: elhagyja a Downing Streetet, miután a hétvégét Chequersben töltötte családjával, és átgondolta helyzetének „politikai realitásait”.