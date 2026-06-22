Itt az új orosz álláspont: Moszkva győzni akar, senkitől nem várnak már semmit
Oroszország már semmiben nem számít a Nyugatra.
A brit miniszterelnök elveszette pártja és szavazói bizalmát, azután, hogy két évvel ezelőtt jelentős győzelmet aratott a választáson.
Keir Starmer várhatóan már ma délelőtt lemond, megnyitva ezzel az utat Andy Burnham előtt, hogy ő legyen Nagy-Britannia hetedik miniszterelnöke az elmúlt évtizedben – írja a Telegraph.
Keir Starmer szövetségesei arra számítanak, hogy bejelenti: elhagyja a Downing Streetet, miután a hétvégét Chequersben töltötte családjával, és átgondolta helyzetének „politikai realitásait”.
A miniszterelnök és a Greater Manchester egykori polgármestere állítólag a nyár folyamán történő, késleltetett hatalomátadást részesíti előnyben, ami lehetővé tenné a 10-es számú ház kulcsainak rendezett átadását.
Keir Starmer a Munkáspártot földcsuszamlásszerű győzelemre vezette a 2024-es általános választásokon, de a botrányok sorozata és több mint egy tucat jelentős irányváltás következtében tekintélye és népszerűsége elapadt.
Több mint 100 parlamenti képviselő szólította fel lemondásra a múlt havi, történelmi jelentőségű vereség után a helyi választásokon, valamint Burnham múlt heti, Makerfield-i időközi választáson elért fölényes győzelme után.
A Makerfield új parlamenti képviselője ma délután teszi le esküjét. Amennyiben Keir Starmer nem hajlandó lemondani, várhatóan közli a miniszterelnökkel, hogy jóval több mint a 81 támogatója van, ami a pártelnöki posztért folyó verseny megindításához szükséges.
Nyitókép: Dan Kitwood / POOL / AFP
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