Oroszországból figyelmeztették Magyarországot: Ukrajna miatt foszthatják meg hazánkat a vétójogától

Meghamisította a Telex Orbán Viktor nyílt levelét, csak hogy ne kelljen leírnia: „Mandiner”

Az, hogy a Telex következetesen nem akarta leírni portálunk nevét, azzal függhet össze, hogy – a többi kormánypárti portállal egyetemben – már korábban sem számolt be Magyar Péter azon szándékáról, hogy államosítaná lapunkat és meghatározná, mi jelenhet meg nálunk.