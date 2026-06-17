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Marta Kos Magyarország Ukrajna Oroszország Európai Unió

Oroszországból figyelmeztették Magyarországot: Ukrajna miatt foszthatják meg hazánkat a vétójogától

2026. június 17. 21:53

Marta Kos bővítési biztos új ötlete alapján vázolta fel az elméletét az orosz politológus.

2026. június 17. 21:53
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Ivan Mezjuho politológus szerint az EU Ukrajnának felajánlott, korlátozott jogokkal járó tagsága „féltagságot” jelentene, amely sérti a szervezet kollegialitásának elvét – írja az Izvesztyija.

Marta Kos, az Európai Bizottság bővítési biztosa jelezte: az új tagállamokat 5-15 évig megfosztanák a vétójogtól.

Mezjuho úgy véli, ez precedenst teremthet más országok jogainak csorbítására is; példaként említi Orbán Viktor volt magyar miniszterelnököt és Magyarországot, akiket szerinte szintén megpróbálnának megfosztani vétójoguktól.

António Costa uniós vezető hangsúlyozta: Ukrajna és Moldova csatlakozási tárgyalásai stratégiai döntések eredményei. Az EU-tagállamok azonban aggódnak egy előre meghatározott ukrán csatlakozási dátum miatt, mivel Kijev csak a szükséges reformok 15 százalékát teljesítette eddig.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: Nicolas TUCAT / AFP

 

Összesen 1 komment

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Nasi12
2026. június 17. 22:05
Ezt én már rég leirtam. A törökök és ukránok nem léphetnek be vétóval.
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