10 milliónál megálljt parancsolnának! Mindent eldöntő népszavazás következik
Nagyon szoros végeredmény várható Svájcban.
Marta Kos bővítési biztos új ötlete alapján vázolta fel az elméletét az orosz politológus.
Ivan Mezjuho politológus szerint az EU Ukrajnának felajánlott, korlátozott jogokkal járó tagsága „féltagságot” jelentene, amely sérti a szervezet kollegialitásának elvét – írja az Izvesztyija.
Marta Kos, az Európai Bizottság bővítési biztosa jelezte: az új tagállamokat 5-15 évig megfosztanák a vétójogtól.
Mezjuho úgy véli, ez precedenst teremthet más országok jogainak csorbítására is; példaként említi Orbán Viktor volt magyar miniszterelnököt és Magyarországot, akiket szerinte szintén megpróbálnának megfosztani vétójoguktól.
António Costa uniós vezető hangsúlyozta: Ukrajna és Moldova csatlakozási tárgyalásai stratégiai döntések eredményei. Az EU-tagállamok azonban aggódnak egy előre meghatározott ukrán csatlakozási dátum miatt, mivel Kijev csak a szükséges reformok 15 százalékát teljesítette eddig.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
Nyitókép: Nicolas TUCAT / AFP