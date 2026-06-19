Megtámadtak egy AfD-s politikust Rostockban – egy „hegyes tárggyal” törtek az életére

A lap arra is emlékeztetett, hogy a képviselőt korábban már több alkalommal érte támadás. 2021 decemberében a mostanihoz kísértetiesen hasonló módon, szintén ketten rontottak rá hátulról,

miközben „AfD-s náci disznónak” nevezték.

Az egyébként nyugalmazott rendőr politikus akkor egy ütéssel ártalmatlanná tudta tenni az egyik támadóját, mire a két elkövető menekülőre fogta a dolgot.