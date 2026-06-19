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szélsőbaloldal afd politikai erőszak Németország rendőrség támadás AfD Rostock Mecklenburg-Elő-Pomeránia

Megtámadtak egy AfD-s politikust Rostockban – egy „hegyes tárggyal” törtek az életére

2026. június 19. 14:30

A rendőrség súlyos testi sértés gyanújával nyomoz.

2026. június 19. 14:30
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Csütörtök hajnalban két férfi támadt rá az Alternatíva Németországért (AfD) egyik mecklenburg–elő-pomerániai tartományi képviselőjére, és súlyosan megsebesítették a férfit, akinek sikerült elmenekülnie – áll a Tagesspiegel beszámolójában. A rendőrség súlyos testi sértés gyanújával nyomoz, míg a párt szerint meg akarták gyilkolni a politikusukat.

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A lap szerint a 51 éves Michael Meistert június 18-án hajnalban, rostocki lakóhelye közelében szólította meg két ismeretlen férfi, akik a hatóságok eddigi megállapításai alapján később fizikailag is rátámadtak és súlyosan bántalmazták. Meister a dulakodás során a karján sérült meg, de szerencséjére el tudott menekülni a támadói elől. A rendőrséget maga értesítette, majd ambuláns ellátásra kórházba szállították, ahonnan rövid időn belül távozhatott.

Az AfD tartományi frakciója szerint a támadók egy „hegyes tárgyat” is használtak az incidens során, de egyelőre nem sikerült megállapítani, hogy késsel, vagy valamilyen egyéb eszközzel sebesítették-e meg az áldozatot. A rendőrség Meister vallomására hivatkozva közölte, hogy

a képviselőt „AfD-s náci” kifejezéssel sértegették az elkövetők.

Az ügyet a rostocki bűnügyi rendőrség állambiztonsági részlege vizsgálja.

Enrico Schultz, az AfD tartományi frakcióvezetője elítélte a történteket. Mint fogalmazott:

A megválasztott képviselők elleni erőszak közvetlen támadás a demokratikus rend ellen, és semmilyen körülmények között nem tűrhető el. Minden politikailag aktív személy védelmét – párthovatartozásától függetlenül – maradéktalanul biztosítani kell.”

Nem először vált célponttá

A Junge Freiheitnak nyilatkozva Michael Meister részletesebben is felidézte a támadás körülményeit.

Elmondása alapján először egy erős nyomást érzett a hátán, és úgy véli, egyik támadója egy hegyes tárggyal próbálta megszúrni. A politikus szerint azonban a hátizsákjában lévő laptop felfoghatta a szúrást. Az ezt követő dulakodásban szerezte a bal karján lévő vágást, de ezen felül megrúgták a lábát, és legalább egy ütést mértek az arcára is.

Meister sérülése és véres pólója a támadást követően
Forrás: X

A lap arra is emlékeztetett, hogy a képviselőt korábban már több alkalommal érte támadás. 2021 decemberében a mostanihoz kísértetiesen hasonló módon, szintén ketten rontottak rá hátulról,

miközben „AfD-s náci disznónak” nevezték.

Az egyébként nyugalmazott rendőr politikus akkor egy ütéssel ártalmatlanná tudta tenni az egyik támadóját, mire a két elkövető menekülőre fogta a dolgot.

Illetve még abban az évben és 2022-ben háromszor is megrongálták az autóját.

A Junge Freiheit szerint egyik korábbi ügyben sem történt letartóztatás vagy vádemelés.

Továbbra sem életbiztosítás jobboldali politikusnak lenni Németországban

Az AfD közlése szerint a német Alkotmányvédelmi Hivatal által is szélsőségesnek minősített, szélsőbaloldali Indymedia platformon a közelmúltban újabb felhívás látott napvilágot, amely „a párt és infrastruktúrája elleni akciókra” hívta fel az Antifához köthető csoportokat.

A bejegyzés szerzői korábban magukra vállalták Marcel Ehlert rostocki önkormányzati képviselő autója elleni támadást is. De a szélsőbaloldali akciócsapatok korábban egy hasonló felhívás nyomán gyújtották fel Baumann Bernd, az AfD szövetségi parlamenti ügyvezetőjének gépkocsiját is.

A rendőrség egyelőre vizsgálja, hogy

  • van-e kapcsolat a mostani eset és a korábbi a felhívások között,
  • illetve hogy valóban politikai indíttatásból követték-e el a Michael Meister elleni támadást.

Az északkeleti tartományban is az AfD vezet

Az erőszakos cselekményre különösen érzékeny időszakban került sor, hiszen szeptember 20-án tartományi választást rendeznek Mecklenburg–Elő-Pomerániában. Az Infratest dimap és más felmérések szerint az AfD 36 százalék körüli támogatottsággal vezeti a népszerűségi listát a régióban, megelőzve a 27 százalékon álló szociáldemokratákat, míg a CDU mindössze 10 százalék körüli eredményre számíthat. Így a jelenlegi baloldali–szociáldemokrata tartományi kormánynak sem feltétlenül tesz jót politikailag a mostani támadás.

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Fotó: Facebook

 

Összesen 6 komment

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templar62
2026. június 19. 15:39
Rohadt kommunisták .
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sanya55-2
2026. június 19. 15:25
Komcsik már csak ilyenek 💩 emberek (?)
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massivement6
2026. június 19. 15:03
Rohadjon meg a támadója.
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szferi
2026. június 19. 14:50
Mindenféle szélsőség (afd), szélsőséges reakciókat szül......
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