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háború zelenszkij ukrajna

Látványos fordulat Ukrajnában: az ország lakosságának kétharmada Zelenszkij távozására számít

2026. június 17. 17:38

Az ukrán társadalomban egyre erősebb az igény az elit megújulására.

2026. június 17. 17:38
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Látványos fordulatot mutat az ukrán közvélemény az ország politikai vezetésével kapcsolatban. A Kijevi Nemzetközi Szociológiai Intézet (KIIS) június 17-én publikált felmérése szerint az ukránok 67 százaléka arra számít, hogy Zelenszkij elnököt a háború befejezése után leváltják – írja a Világgazdaság.  

Ez annak fényében figyelemre méltó, hogy 2023-ban még csupán 23 százalék gondolta ugyanezt. Ennek ellenére egy másik, nemrég közzétett KIIS-felmérés szerint az ukránok 61 százaléka továbbra is bízik Zelenszkijben. Mindez azért lehet, mert az ukránok többsége nem támogatja, hogy a harcok lezárása előtt választásokat tartsanak, jelentős része ugyanis úgy véli, hogy a jelenlegi elnöknek a háború végéig hivatalban kell maradnia.

A válaszadók 88 százaléka emellett úgy gondolja, hogy legalább a központi hatalom egy részének megújulására szükség lesz. Ez az arány 2023-ban még 73 százalék volt. A legerősebb változásigény a parlamenttel kapcsolatban mutatkozott meg, a válaszadók

  • 83 százaléka támogatná a törvényhozás megújítását, szemben a korábbi 69 százalékkal.
  • a kormány lecserélését 74 százalékuk támogatja, míg három évvel ezelőtt ez az arány még csak 47 százalék volt.

Érdekesség, hogy még Zelenszkij támogatói között is sokan számítanak az elnök távozására. Azok közül, akik teljes mértékben bíznak benne, 33 százalék úgy véli, hogy a háború után más veszi át a helyét. Az inkább bizalommal viszonyulók körében ez az arány már 68 százalék, míg azok között, akik egyáltalán nem bíznak benne, eléri a 97 százalékot – írja a lap. 

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Nyitókép: AFP

Összesen 9 komment

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Sorrend:
grrrgo
2026. június 17. 18:54
Szerintem Zselé arra játszik, hogy az összes választóképes réteget (férfiak és nők is) eltünteti a lövészárokban. (Majd az oroszok leszedik őket.) Végül csak a gyerekek maradnak. Azok meg nem választóképesek. Probléma megoldva.
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Burdisgarage
2026. június 17. 18:46
Több idő kellett hozzá, hogy megutálják az ukrán pötit, mint az első vh. De legalább legyőzték az oroszokat és felvirágzott a gazdagság.
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gyzoltan-2
2026. június 17. 18:45
"Látványos fordulat Ukrajnában: az ország lakosságának kétharmada Zelenszkij távozására számít" Csalódni fognak! Az ukránoknak (sem) semmi köze semmi ráhatása nincs a zsidó hatalomgyakorlásra! A zsidó Zelenszkij felett a Zsidó Világtanács diszponál... -ha ők úgy látják, hogy tarthatatlan Zelenszkij helyzete, időben fognak lépni... Bízzunk már a zsidóságban, ezer évek óta tudják , hogy mit miért csinálnak..!
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ugynok007-2
2026. június 17. 18:39
Lapátra Zselével!
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