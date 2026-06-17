Látványos fordulat Ukrajnában: az ország lakosságának kétharmada Zelenszkij távozására számít

Látványos fordulatot mutat az ukrán közvélemény az ország politikai vezetésével kapcsolatban. A Kijevi Nemzetközi Szociológiai Intézet (KIIS) június 17-én publikált felmérése szerint az ukránok 67 százaléka arra számít, hogy Zelenszkij elnököt a háború befejezése után leváltják – írja a Világgazdaság.

Ez annak fényében figyelemre méltó, hogy 2023-ban még csupán 23 százalék gondolta ugyanezt. Ennek ellenére egy másik, nemrég közzétett KIIS-felmérés szerint az ukránok 61 százaléka továbbra is bízik Zelenszkijben. Mindez azért lehet, mert az ukránok többsége nem támogatja, hogy a harcok lezárása előtt választásokat tartsanak, jelentős része ugyanis úgy véli, hogy a jelenlegi elnöknek a háború végéig hivatalban kell maradnia.