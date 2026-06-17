Látványos fordulat Ukrajnában: az ország lakosságának kétharmada Zelenszkij távozására számít

Kijózanító adatok érkeztek: zuhanórepülésben Zelenszkij népszerűsége
Egyre kevesebb ukrán hisz az elnökben.
Az ukrán társadalomban egyre erősebb az igény az elit megújulására.
Látványos fordulatot mutat az ukrán közvélemény az ország politikai vezetésével kapcsolatban. A Kijevi Nemzetközi Szociológiai Intézet (KIIS) június 17-én publikált felmérése szerint az ukránok 67 százaléka arra számít, hogy Zelenszkij elnököt a háború befejezése után leváltják – írja a Világgazdaság.
Ez annak fényében figyelemre méltó, hogy 2023-ban még csupán 23 százalék gondolta ugyanezt. Ennek ellenére egy másik, nemrég közzétett KIIS-felmérés szerint az ukránok 61 százaléka továbbra is bízik Zelenszkijben. Mindez azért lehet, mert az ukránok többsége nem támogatja, hogy a harcok lezárása előtt választásokat tartsanak, jelentős része ugyanis úgy véli, hogy a jelenlegi elnöknek a háború végéig hivatalban kell maradnia.
A válaszadók 88 százaléka emellett úgy gondolja, hogy legalább a központi hatalom egy részének megújulására szükség lesz. Ez az arány 2023-ban még 73 százalék volt. A legerősebb változásigény a parlamenttel kapcsolatban mutatkozott meg, a válaszadók
Érdekesség, hogy még Zelenszkij támogatói között is sokan számítanak az elnök távozására. Azok közül, akik teljes mértékben bíznak benne, 33 százalék úgy véli, hogy a háború után más veszi át a helyét. Az inkább bizalommal viszonyulók körében ez az arány már 68 százalék, míg azok között, akik egyáltalán nem bíznak benne, eléri a 97 százalékot – írja a lap.
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Egyre kevesebb ukrán hisz az elnökben.
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