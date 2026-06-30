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Ukrajna Oroszország ukrajnai háború

Keményen támadja drónokkal Ukrajna az oroszokat

2026. június 30. 18:43

Kijev szerint egy Moszkva melletti műholdas kommunikációs központot is eltaláltak.

2026. június 30. 18:43
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Ukrajna kedden közölte, hogy alig több mint egy hét leforgása alatt másodszor találta el Oroszország egyik legnagyobb műholdas kommunikációs központját, miközben 

Kijev fokozza a nagy hatótávolságú dróntámadásokat, hogy nyomást gyakoroljon a Kremlre a négy éve tartó háború befejezése érdekében

– írja a CNN.

A Moszkvától északra, az ukrán határtól mintegy 500 kilométerre található Dubnai Műholdas Kommunikációs Központot hírszerzésre és az Ukrajnában harcoló orosz fegyveres erők koordinálására használják – mondta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

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Oroszország nem erősítette meg, hogy a dubnai kommunikációs központot találták el, de Andrej Vorobjov, a moszkvai régió kormányzója azt mondta, hogy egy drón eltalált egy „adminisztratív épületet” a városban, áldozatokról nem érkezett jelentés.

Vorobjov arról is beszélt, hogy egy hat hónapos csecsemő meghalt kedden, miután egy drón lezuhant egy házra Jegorjevszkben, Moszkvától délkeletre, embereket csapdába ejtve. A mentőalakulatok két felnőttet és két gyermeket hoztak ki, de a csecsemő a kórházba vezető úton meghalt – mondta Vorobjov a Telegram csatornáján.

Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester elmondta, hogy az orosz légvédelem több mint 60 drónt lőtt le, 

miután hétfő este több hullámban indítottak ukrán drónokat az orosz főváros felé. Az orosz védelmi minisztérium összesen 419 drón elfogásáról vagy megsemmisítéséről számolt be.


Fotón: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Jens Büttner / POOL / AFP)

Összesen 18 komment

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Sorrend:
fullfater
2026. június 30. 20:05
Érdekes, hogy a Mandiner oldalain ilyen CNN referátumot meg más, hasonló CIA propagandista cikkek fordítását lehet olvasni de nem emlékszem mikor referáltak orosz vagy kínai véleményt pl. a háború ügyében. Ez nagyon nagy baj. Az a kevés idő amit a lakosság a nemzetközi események megértésére fordíthat teljesen telített a nyugati propaganda szócsövek mondásaival akár közvetlenül akár közvetve magyar fordításban. Vagyis a Mandiner ami kitűnhetne a globalista Telex, HVG, Népszava stb. munkásságához képest, nem teszi. Ugyanazt a selejt, hazug, manipulatív tudatformálást végzi nemzetközi vonatkozásban. Amikor az első orosz katona majd átjön egyeztetni Csapnál akkor vajon mit fog írni kedvenc újságunk? Miért aluszkált 5-6 évig?
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1
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NokiNokedli
2026. június 30. 19:58
Kijev? A nagy fenét. Angolszászok Kijev nevében! A Zöld Törpe azt sem tudja, hogy az angolszászok milyen disznó dolgokat követnek el az ukránok nevében.
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0
0
gyzoltan-2
2026. június 30. 19:26
Maradok következetes! Egyre jobbak a kilátások a zsidóság ukrajnai világháborújában! -értelemszerűen a zsidóság számára..! Sikerült ideális állapotokat teremteni, az orosz visszacsapás lehetőségének kizárásával..! Az USA, a NATO mértéktartóan növeli a nyomást Oroszországon, amely akár belső feszültségek generálásához vezethetnek... Az orosz belső szilárdság esetén viszont várhatóan évtizedes "eljárásra" kerülhet sor..! A szenvedés, a halál, az elviselés az ukránokat terheli, kik kizárattak saját sorsuk intézése alól..! Zelenszkij mandátuma már rég lejárt, megszűnt, viszont stabilan uralkodik, a világ legjobb szolgálatának védelmében! -amiről ez a szolgálat előzetesen nem tud, az nem is létezik, történjék bármi is, bárhol is a világban... -ez mindenki számára átgondolandó, számunkra is... Főleg!
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1
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Conduct
2026. június 30. 19:14
Egy oroszért sem kár.Hajrá!
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0
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