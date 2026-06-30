Keményen támadja drónokkal Ukrajna az oroszokat

Vorobjov arról is beszélt, hogy egy hat hónapos csecsemő meghalt kedden, miután egy drón lezuhant egy házra Jegorjevszkben, Moszkvától délkeletre, embereket csapdába ejtve. A mentőalakulatok két felnőttet és két gyermeket hoztak ki, de a csecsemő a kórházba vezető úton meghalt – mondta Vorobjov a Telegram csatornáján.

Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester elmondta, hogy az orosz légvédelem több mint 60 drónt lőtt le,

miután hétfő este több hullámban indítottak ukrán drónokat az orosz főváros felé. Az orosz védelmi minisztérium összesen 419 drón elfogásáról vagy megsemmisítéséről számolt be.