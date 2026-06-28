A háborúban egész Ukrajna társadalma megnyomorodik, ki testben is, ki „csak” lélekben

Sebestyén Árpád tapasztalatai szerint sokan egy idő után még azt is könnyebben dolgozzák fel pszichésen, ha a szerettük elhunyt, mint hogyha eltűntként van nyilvántartva. Ha azonosították a holttestet, megvan a bizonyosság, megkezdődhet a veszteségfeldolgozás folyamata, hétköznapi nevén a gyász.

Rengeteg a nehéz helyzet, és sokszor csak egyetlen alkalom van arra, hogy valakinél beavatkozzanak, aki mélydepresszióba süllyedne, akár az öngyilkosságot fontolgatná. Nem csak a halálesetek tudnak drámát okozni: van, hogy csonkulással, idegrendszeri sérüléssel kerül haza valaki.

Egy családban például a férfi évek óta nem volt jelen: először bujkált, aztán a frontra került. A kilátástalanság miatt a feleség fontolgatta, hogy véget vet életének, de a hölgy környezete jelezte Sebestyénéknek, hogy baj van.