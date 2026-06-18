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kirill pátriárka Oroszország Bulgária Európai Unió Oroszország elleni szankciók Rumen Radev

Itt van Brüsszel újabb rémálma? – Bulgária is vétóval fenyegeti a legújabb szankciós csomagot

2026. június 18. 21:00

A bolgár miniszterelnök szerint az intézkedések gazdasági károkat okozhatnak, és a vallási vezetők szankcionálásával sem ért egyet.

2026. június 18. 21:00
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Rumen Radev bolgár miniszterelnök kilátásba helyezte, hogy Szófia megvétózza az Európai Unió újabb Oroszország elleni szankciós csomagját, ha az hátrányosan érintené a bolgár gazdaságot – írja a Reuters.

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Az EU hétfőn bővítette szankciós listáját, amelyre 34 magánszemély és 47 szervezet került fel. Az érintettek között szerepel az orosz ortodox egyház feje, Kirill pátriárka is, akinek szankcionálását korábban az Orbán Viktor vezette magyar kormány akadályozta meg.

Az ügy kapcsán a Kyiv Independent emlékeztetett: Magyar Péter áprilisi választási győzelme után Brüsszel ismét napirendre vette a korábban magyar vétó miatt elakadt intézkedéseket.

Gazdasági kockázatokra hivatkozik Szófia

Radev szerint az intézkedések veszélyeztethetik a Lukoil orosz olajvállalat bulgáriai tevékenységét:

  • a társaság működteti az ország egyetlen finomítóját, a burgaszi létesítményt, és
  • meghatározó szereplője a bolgár üzemanyagpiacnak.

A kormányfő arra is figyelmeztetett, hogy a korlátozások problémákat okozhatnak a szófiai metróhoz szükséges alkatrészek, illetve a műtrágyaszállítások terén.

Milyen módon állították meg eddig ezek a szankciók a háborút? És hogyan segítették elő a békét?”

– tette fel a kérdést Radev.

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Kivennék a pátriárkát a csomagból

A Reuters szerint Radev kifogásolja az orosz egyházi méltóságok elleni fellépést is. Úgy fogalmazott, a háború már túlnőtt a gazdasági és energetikai területeken, és immár a vallást is elérte.

A Kyiv Independentnek nyilatkozva a bolgár miniszterelnök kijelentette:

Bulgária azt fogja kérni, hogy Kirill pátriárkát vegyék ki a szankciós csomagból.”

Ennek szükségességét a következőkkel indokolta:

Általában véve nem Kirill pátriárka érdekel. Az orosz ortodox egyház érdekel, mert az orosz ortodox egyház hozzájárult ahhoz, hogy felszabaduljunk az ötszáz éves oszmán iga alól.”

Hangsúlyozta, hogy a bolgár érdekeket nem hajlandó veszélyeztetni az uniós intézkedéscsomag kedvéért:

Nem fogjuk zöld utat adni azoknak a szankcióknak, amelyek kárt okoznak a bolgár gazdaságnak vagy veszélyeztetik azt.”

Hozzátette:

Ha jelentős kockázatot látunk a Lukoil Nyeftohim Burgasz finomító működésére nézve, akkor kérni fogjuk, hogy mentesítsenek bennünket a szankciós csomag alól.”

Radev ugyanakkor visszautasította azokat a felvetéseket, amelyek szerint ő vehetné át Orbán Viktor korábbi szerepét az uniós döntések blokkolásában. Hangsúlyozta, hogy Bulgária támogatja Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásainak folytatását.

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Fotó: Nicolas TUCAT / AFP

 

Összesen 3 komment

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Toma78
2026. június 18. 22:00
Ria ria Bulgária .. A pfizeres vén kurva meg a szakállas náci ezt hogy viseli? Szerintem egyre gyakrabban és gyakrabban riadnak fel izzatságban tocsogva, hogy a Miniszterek tanácsában üldögél 8-10 Orbán akik vérbe forgó szemekkel felválltva vétóznak...😁
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Galerida
2026. június 18. 21:18
Már nincs Orbán, kénytelenek az eddig sunnyogók is ellenállni, ha nem akarják a saját nemzetüket az EU garantált pusztulást hozó politikája miatt romlásba dönteni! Helyette ott van péter, majd ő megmutatja, milyen a tökéletes vazallus!
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3
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Takagi
2026. június 18. 21:06
Igaza van. Tökös ember ő is.
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4
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