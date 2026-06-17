Történelmi pillanat: iráni olajszállító hajók siklottak át a Hormúzi-szoroson az amerikaiak szeme láttára

Az Euronews beszámolója szerint két hónap után először jutottak át iráni olajszállító hajók az Egyesült Államok által felállított tengeri blokádon a Hormuzi-szoros térségében. A fejleményre néhány nappal azelőtt került sor, hogy Irán és az Egyesült Államok aláírhatja a háború lezárását célzó békemegállapodást.

A TankerTrackers tengeri hírszerző vállalat közlése szerint a Nemzeti Iráni Tartályhajó Társaság (NITC) két szupertankere, a Diona és a Hero2 sikeresen elhagyta a blokád vonalát. A két hajó összesen 3,8 millió hordó iráni nyersolajat szállított. A nyomkövető oldal szerint az NITC Stream nevű hajója is a blokád felé közeledett Pakisztán kizárólagos gazdasági övezetéből, ahol az elmúlt hét hétben várakozott arra, hogy beléphessen iráni vizekre.