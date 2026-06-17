Történelmi pillanat: iráni olajszállító hajók siklottak át a Hormúzi-szoroson az amerikaiak szeme láttára

10 milliónál megálljt parancsolnának! Mindent eldöntő népszavazás következik
Nagyon szoros végeredmény várható Svájcban.
Jelentős fejlemény történt az Egyesült Államok és Irán közötti konfliktusban a készülő békemegállapodás előtt. A Hormuzi-szoros térségében két iráni szuperolajszállító hajó is áthaladt az amerikai tengeri blokád vonalán, ami két hónapja példa nélküli eseménynek számít.
Az Euronews beszámolója szerint két hónap után először jutottak át iráni olajszállító hajók az Egyesült Államok által felállított tengeri blokádon a Hormuzi-szoros térségében. A fejleményre néhány nappal azelőtt került sor, hogy Irán és az Egyesült Államok aláírhatja a háború lezárását célzó békemegállapodást.
A TankerTrackers tengeri hírszerző vállalat közlése szerint a Nemzeti Iráni Tartályhajó Társaság (NITC) két szupertankere, a Diona és a Hero2 sikeresen elhagyta a blokád vonalát. A két hajó összesen 3,8 millió hordó iráni nyersolajat szállított. A nyomkövető oldal szerint az NITC Stream nevű hajója is a blokád felé közeledett Pakisztán kizárólagos gazdasági övezetéből, ahol az elmúlt hét hétben várakozott arra, hogy beléphessen iráni vizekre.
Az amerikai haditengerészeti blokád április 13-án kezdődött, amikor tovább nőtt a feszültség Washington és Teherán között. A zárlat minden olyan hajóra kiterjedt, amely iráni kikötőkbe tartott vagy onnan indult, beleértve a Perzsa-öböl és az Ománi-öböl iráni kikötőit is. A lépést Donald Trump amerikai elnök jelentette be.
A mostani fejlemény előzménye, hogy Pakisztán közvetítésével vasárnap bejelentették a békemegállapodás létrejöttét.
Sehbaz Saríf pakisztáni miniszterelnök közösségi oldalán arról számolt be, hogy a felek megállapodásra jutottak, és azonnali, végleges tűzszünetet hirdettek valamennyi hadszíntéren, így Libanonban is. Ugyanakkor a libanoni Nemzeti Hírügynökség szerdán arról számolt be, hogy Izrael újabb csapásokat hajtott végre Dél-Libanonban, ami kérdéseket vet fel a harcok tényleges lezárásával kapcsolatban. Saríf szerint a hivatalos aláírási ceremóniát június 19-én, pénteken rendezik meg Svájcban. Donald Trump később a Truth Social közösségi oldalon megerősítette a megállapodás létrejöttét.
Az Iráni Iszlám Köztársasággal kötött megállapodás most már teljes
– írta az amerikai elnök. Trump hozzátette:
Ezennel teljes mértékben felhatalmazom a Hormuzi-szoros díjmentes megnyitását, és ezzel egyidejűleg engedélyezem az Egyesült Államok haditengerészeti blokádjának azonnali megszüntetését. A világ hajói, indítsák be a motorokat. Hadd áramoljon az olaj!
A megállapodás részleteit egyelőre nem hozták nyilvánosságra, Trump azonban többször hangsúlyozta, hogy annak egyik alapfeltétele a Hormuzi-szoros újranyitása, valamint az a garancia, hogy Irán ne juthasson nukleáris fegyverhez. A megállapodás teljes nyilvánosságra hozatalát sürgette Chuck Schumer, a szenátusi demokraták vezetője is. A politikus szerint az amerikai kongresszust és a nyilvánosságot egyaránt tájékoztatni kell a megállapodás tartalmáról, mert csak így derülhet ki, miként és milyen feltételekkel érhet véget a háború.
Nyitókép: AFP