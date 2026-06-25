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olaf scholz spd németország

Fontos kinevezést kapott Németország bukott kancellárja

2026. június 25. 09:59

A német kormány kinevezte Olaf Scholz volt szociáldemokrata szövetségi kancellárt az új Észak–Dél Bizottság két elnöke egyikének.

2026. június 25. 09:59
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A testület, amelynek neve Észak–Dél Fejlesztéspolitikai Bizottság (ENSK), függetlenül fog működni, és ajánlásokat fog benyújtani a szövetségi kormánynak a német fejlesztéspolitika jövőbeli irányvonaláról – írja a Merkur. Scholz Costa Rica volt elnöknőjével, Laura Chinchillával közösen új partnerségi modelleket fog kidolgozni a fejlődő országokkal.

Olaf Scholz vezetésével a 2025-ös parlamenti választáson az SPD történetének legrosszabb eredményét érte el (16,4 százalék), de így is kormányon tudott maradni a CDU-CSU-val kötött koalíció miatt. 

Olaf Scholz és Laura Chinchilla fogják kijelölni a bizottság többi tagját is. Reem Alabali Radovan szövetségi fejlesztési miniszter, a volt szövetségi kancellár pártbeli kollégája, „többpólusú hatalmi központokról” beszélt, amelyek miatt szükségessé vált stabil partnerségek kialakítása a „globális Dél” országaival. Alabali Radovan Scholz kinevezését „fontos jelzésnek” tekinti, ezzel valószínűleg a fejlesztési politika jelentőségére utalva.

A jogi végzettségű Olaf Scholz 2021 és 2025 között volt szövetségi kancellár. Ezt megelőzően többek között szövetségi pénzügyminiszterként, alkancellárként és Hamburg első polgármestereként is szolgált.

Nyitókép: John MACDOUGALL / AFP

 

 

Összesen 6 komment

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Sorrend:
andris-923
2026. június 25. 10:33
Ezek a komcsik mindig csak felfelé buknak
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Galerida
2026. június 25. 10:30
Jól reprezentálja a mai Németországot!
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nyugalom
2026. június 25. 10:24
Ezek is csak bukott, vensegeket talalnak, jutalmaznak! Amolyan bod, kéri-félék.
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sanya55-2
2026. június 25. 10:14
Azt még nem tette tönkre, de ígéretet tett rá
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