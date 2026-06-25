Fontos kinevezést kapott Németország bukott kancellárja

A testület, amelynek neve Észak–Dél Fejlesztéspolitikai Bizottság (ENSK), függetlenül fog működni, és ajánlásokat fog benyújtani a szövetségi kormánynak a német fejlesztéspolitika jövőbeli irányvonaláról – írja a Merkur. Scholz Costa Rica volt elnöknőjével, Laura Chinchillával közösen új partnerségi modelleket fog kidolgozni a fejlődő országokkal.

Olaf Scholz vezetésével a 2025-ös parlamenti választáson az SPD történetének legrosszabb eredményét érte el (16,4 százalék), de így is kormányon tudott maradni a CDU-CSU-val kötött koalíció miatt.

Olaf Scholz és Laura Chinchilla fogják kijelölni a bizottság többi tagját is. Reem Alabali Radovan szövetségi fejlesztési miniszter, a volt szövetségi kancellár pártbeli kollégája, „többpólusú hatalmi központokról” beszélt, amelyek miatt szükségessé vált stabil partnerségek kialakítása a „globális Dél” országaival. Alabali Radovan Scholz kinevezését „fontos jelzésnek” tekinti, ezzel valószínűleg a fejlesztési politika jelentőségére utalva.