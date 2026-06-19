Éjszakába nyúlóan tanácskoztak a Kína-problémáról az EU vezetői, megoldás a láthatáron sincs

Alig érkezett meg Magyar Péter élete első Európai Tanácsára, máris az évtized egyik legfurcsább csúcstalálkozóján találta magát: a vezetők a 2026. júniusi EU-csúcson rendhagyó módon abszolút nem arról beszéltek, amiről a találkozók végén hagyományosan kiadott tanácsi következtetésekben írnak majd. Hanem Kínáról, a keleti óriásról, az Európai Unió legfontosabb kereskedelmi partneréről, amellyel lassan tarthatatlan mértékű külkereskedelmi deficitet termel folyamatosan a versenyképességét vesztő Európa: felfoghatatlan összeget, mintegy napi egymilliárd eurót veszítünk összességében a Kínával bonyolított kereskedelmen, ennyivel haladja meg az Európába importált kínai portéka értéke az oda exportált európaiét.

Rangos tanácsi tisztviselők előzetes várakozásai szerint a tanácsi következtetésekben sok írott nyoma nem lesz a nagy Kína-vitának, de lényegében erről fog szólni az egész csütörtöki nap.

Mozdulnak ugyanis az erővonalak: a korábban büszke exportvilágbajnok Németország kínai relációban folytatott kereskedelme 2025-ben szégyenszemre deficitbe csúszott, és oly mértékben nem sikerül javítani ezen a helyzeten, hogy a korábban Kína-ügyben mindig pragmatikus Németország mostanra becsúszott a két nagy tábor, a Kínával fenntartott minél szorosabb együttműködést pártoló pragmatikusoké és a Kínával szembeni erőteljesebb kereskedelempolitikai fellépést szorgalmazó héjáké közé. E kulcsfontosságú változás mellett vannak kisebb jelentőségűek is: Orbán Viktor leváltásával Magyarország nem Kína legjobb uniós barátja többé, és minden valószínűség szerint egyszerűen csak feltakarunk majd a német álláspont mögé – igaz, a kampányban oly harciasan aktanyilvánosságot és a Budapest-Belgrád vasútvonal-beruházás felülvizsgálatát követelő Tisza-kormány a kínaiak felé Gong Tao budapesti kínai nagykövet tájékoztatása szerint még semmilyen dokumentum nyilvánosságra hozatalát nem kérte, és kifogásokat sem közölt a kínai cégek vasútépítő munkájával szemben.